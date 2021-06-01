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Лос-Анджелес

2.-Marilyn-Monroe-Amangansett-New-York-1957 © Sam Shaw Inc./www.shawfamilyarchives.com

Мэрилин Монро: лучшие фото звезды Голливуда 01.06.2021

Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.
This image released by Netflix shows Emma Corrin in a scene from The Crown. Season four premieres on Sunday, Nov. 15. (Des Willie/Netflix via AP) |

Триумф "Короны": премию "Золотой глобус" 2021 вручили в Лос-Анджелесе 01.03.2021

"Корона" - историческая драма о жизни принцессы Дианы - получила "Золотой глобус" как лучший сериал. Лучшим мини-сериалом признан "Ход королевы".
ARCHIV - 05.08.1945, Japan, Hiroshima: Das Handout des Hiroshima Peace Memorial Museums zeigt die Atombombenkuppel von Hiroshima, die vom US-Militär nach dem Atombombenabwurf fotografiert wurde. Das Gebäude, ursprünglich die Industrieförderungshalle der Präfektur Hiroshima, lag nur 160 Meter nordwestlich des Hypozentrums. Die Skelettstruktur der Kuppel, die über die Ruinen der Stadt ragte, war ein auffälliges Wahrzeichen und wurde zur Gedenkstätte für den ersten kriegerischen Einsatz einer Atombombe. (zu dpa «Wenn die Erinnerungen verblassen: 75 Jahre nach Hiroshima») Foto: epa/PEACE_MEMORIAL_MUSEUM/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Главный начальник атомной бомбы 06.08.2020

75 лет назад на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Кто и как создавал эти бомбы? Кто стоял во главе так называемого Манхэттенского проекта?
27 May 2010: Guard Kobe Bryant of the Los Angeles Lakers calls a play while playing against the Phoenix Suns during the second half of the Lakers 103-101 victory over the Suns in Game 5 of the NBA Western Conference Finals at the STAPLES Center in Los Angeles, CA. |

Компания Sikorsky расследует крушение вертолета с пятикратным чемпионом НБА 27.01.2020

Легендарный баскетболист Коби Брайант вместе со своей дочерью, восходящей спортивной звездой, погибли в авиакатастрофе близ Лос-Анджелеса.

US singer-songwriter Billie Eilish accepts the award for Song Of The Year for Bad Guy during the 62nd Annual Grammy Awards on January 26, 2020, in Los Angeles. (Photo by Robyn Beck / AFP)

Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей "Грэмми" в главной номинации 27.01.2020

В Лос-Анджелесе раздали золотые граммофоны. Наибольшее их число унес семейный подряд в составе Билли Айлиш и ее брата.

10.01.2015+++ Achtung: Nur zur einmaligen Verwendung bis 24.01.2016 im Zusammenhang zur aktuellen Berichterstattung über die 73. Golden Globes +++ In this image released by NBC, host Ricky Gervais appears at the 73rd Annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Calif., on Sunday, Jan. 10, 2016 -- (Paul Drinkwater/NBC via AP) +++ (C) picture-alliance/AP Photo/NBC/P. Drinkwater

Ведущий "Золотого глобуса" обрушился на Голливуд с критикой 06.01.2020

Голливуд занят не актерским мастерством, а спортзалом и стероидами, заявил ведущий церемонию в Лос-Анджелесе Рики Джервейс. Некоторые из актеров посещали школу реже экоактивистки Греты Тунберг, добавил он.
(FILES) In this file photo taken on December 9, 2019 Golden Globe trophies are set by the stage ahead of the 77th Annual Golden Globe Awards nominations announcement at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills. - Hollywood's biggest party, the Golden Globes, kicks off the showbiz awards season Sunday, with streaming giant Netflix expected to be popping champagne corks through the night. (Photo by Robyn BECK / AFP)

"Чернобыль", "Паразиты", "Дрянь", "1917" - в Лос-Анджелесе вручили "Золотой глобус" 06.01.2020

Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке.

21.11.2019 Tesla co-founder and CEO Elon Musk stands in front of the newly unveiled all-electric battery-powered Tesla's Cybertruck at Tesla Design Center in Hawthorne, California on November 21, 2019. (Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP) (Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Tesla представила электрический пикап Cybertruck 22.11.2019

Будущий "официальный пикап Марса" с корпусом из сверхпрочной стали способен проехать от 400 до 800 км на одной зарядке. На его дизайн повлиял фильм о британском агенте Джеймсе Бонде, заявил глава Tesla Илон Маск.
14.11.2019, USA, Santa Clarita: Krankenwagen stehen vor einer High School. Ein Schütze hat an der High School das Feuer eröffnet und mindestens einen Menschen getötet. Der mutmaßliche Täter sei gefasst worden und werde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt, teilte der Sheriff in Santa Clarita nördlich von Los Angeles mit. Fünf weitere Menschen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei davon schwebten in Lebensgefahr. Über das Motiv war zunächst nichts bekannt. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Подросток застрелил двух учеников в Калифорнии 14.11.2019

Стрелявшего в школе неподалеку от Лос-Анджелеса доставили в больницу в тяжелом состоянии после попытки самоубийства, его мотивы пока неизвестны.
71st Primetime Emmy Awards - Show - Los Angeles, California, U.S., September 22, 2019. Johan Renck accepts the award for Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special for Chernobyl. REUTERS/Mike Blake

Вручение Emmy стало триумфом "Чернобыля" 23.09.2019

Мини-сериал "Чернобыль" удостоился сразу трех статуэток Emmy. Академия телевизионных искусств и наук также чествовала "Игру престолов" и британский комедийный сериал "Дрянь".
Spanish opera singer Placido Domingo performs on the stage of the Ukraina Palace, Kyiv, capital of Ukraine, February 13, 2019. Ukrinform. Placido DomingoÖs concert in Kyiv PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xHennadiixMinchenkox

Опера Лос-Анджелеса расследует обвинения в адрес Пласидо Доминго 14.08.2019

Звезда оперы Пласидо Доминго подозревается в сексуальных домогательствах, которые могли произойти еще в 1980-х годах. Тенор обвинения в свой адрес отвергает.

One of many cracks scene on the road of 178 east of Ridgecrest after magnitude 6.4 earthquake struck Thursday morning in the Mojave Desert's Searles Valley on the Fourth of July and resulting in multiple injuries and structure fires in the city of Ridgecrest CA, JULY 4,2019..People throughout Southern California reported feeling the powerful 10:33 a.m. quake, whose epicenter was located about 62 miles north-northwest of Barstow, according to the U.S. Geological Survey...The San Bernardino County Fire Department said multiple buildings in its jurisdiction sustained minor cracks, multiple water mains ruptured, and several power lines were down. No fires erupted in that county..Photo by Gene Blevins/ZumaPress (Credit Image: © Gene Blevins/ZUMA Wire |

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение 06.07.2019

Ущерб от землетрясения мощностью 7,1 балла, произошедшего на юге Калифорнии вечером 5 июля, оценивается в один миллиард долларов.
In this image taken from video provided by Ben Hood, a firefighter works to extinguish a fire, Thursday, July 4, 2019, following an earthquake in Ridgecrest, Calif. (Ben Hood via AP) |

На юге Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение 05.07.2019

Эпицентр землетрясения находился в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. В Риджкресте в нескольких домах вспыхнул пожар, произошли утечки газа, появились трещины на дорогах. Поступают сообщения о раненых.
Hand einer alten Frau mit roten Fingernägeln und Ringen, auf einem Pelzmantel, Nahaufnahme | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий 13.02.2019

С 2021 в Лос-Анджелесе нельзя будет продавать меховые изделия. Запрет касается и обуви или, например, шляп, если при их производстве также используется мех.
LOS ANGELES, CA - OCTOBER 28: Stan Lee onstage at ENTERTAINMENT WEEKLY Presents Dwayne The Rock Johnson at Stan Lee's Los Angeles Comic-Con at Los Angeles Convention Center on October 28, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Rich Polk/Getty Images for Entertainment Weekly)

Скончался создатель персонажей Marvel Стэн Ли 12.11.2018

Один из создателей целой плеяды известных персонажей комиксов издательства Marvel Comics умер в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни.
Police guard the site of a mass shooting at a bar in Thousand Oaks, California, U.S. November 8, 2018. REUTERS/Ringo Chiu

Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец 08.11.2018

В результате стрельбы в одном из ночных клубов под Лос-Анджелесом погибли 12 человек. Полиция сообщила, что бойню устроил 28-летний бывший морской пехотинец.
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