Лос-Анджелес

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Ровно 95 лет назад, 1 июня 1926 года, в Лос-Анджелесе родилась самая знаменитая голливудская блондинка Мэрилин Монро. Лучшие фотографии - в галерее DW.
"Корона" - историческая драма о жизни принцессы Дианы - получила "Золотой глобус" как лучший сериал. Лучшим мини-сериалом признан "Ход королевы".
75 лет назад на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Кто и как создавал эти бомбы? Кто стоял во главе так называемого Манхэттенского проекта?
Легендарный баскетболист Коби Брайант вместе со своей дочерью, восходящей спортивной звездой, погибли в авиакатастрофе близ Лос-Анджелеса.
В Лос-Анджелесе раздали золотые граммофоны. Наибольшее их число унес семейный подряд в составе Билли Айлиш и ее брата.
Голливуд занят не актерским мастерством, а спортзалом и стероидами, заявил ведущий церемонию в Лос-Анджелесе Рики Джервейс. Некоторые из актеров посещали школу реже экоактивистки Греты Тунберг, добавил он.
Главный "Золотой глобус" за лучший драматический фильм получила картина Сэма Мендеса "1917". "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом, а "Паразиты" - лучшим фильмом на иностранном языке.
Будущий "официальный пикап Марса" с корпусом из сверхпрочной стали способен проехать от 400 до 800 км на одной зарядке. На его дизайн повлиял фильм о британском агенте Джеймсе Бонде, заявил глава Tesla Илон Маск.
Стрелявшего в школе неподалеку от Лос-Анджелеса доставили в больницу в тяжелом состоянии после попытки самоубийства, его мотивы пока неизвестны.
Мини-сериал "Чернобыль" удостоился сразу трех статуэток Emmy. Академия телевизионных искусств и наук также чествовала "Игру престолов" и британский комедийный сериал "Дрянь".
Звезда оперы Пласидо Доминго подозревается в сексуальных домогательствах, которые могли произойти еще в 1980-х годах. Тенор обвинения в свой адрес отвергает.
Ущерб от землетрясения мощностью 7,1 балла, произошедшего на юге Калифорнии вечером 5 июля, оценивается в один миллиард долларов.
Эпицентр землетрясения находился в 240 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. В Риджкресте в нескольких домах вспыхнул пожар, произошли утечки газа, появились трещины на дорогах. Поступают сообщения о раненых.
С 2021 в Лос-Анджелесе нельзя будет продавать меховые изделия. Запрет касается и обуви или, например, шляп, если при их производстве также используется мех.
Один из создателей целой плеяды известных персонажей комиксов издательства Marvel Comics умер в Лос-Анджелесе на 96-м году жизни.
В результате стрельбы в одном из ночных клубов под Лос-Анджелесом погибли 12 человек. Полиция сообщила, что бойню устроил 28-летний бывший морской пехотинец.
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