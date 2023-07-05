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Дэвид Боуи в Советском Союзе: редкие кадры

Филипп Йедикке | Елена Дожина
1 ч. назад

Ровно 50 лет назад британский рок-музыкант проехал по Транссибирской магистрали через Сибирь в столицу. Таким путем он возвращался после гастролей домой. Фотографии, сделанные во время поездки, рассказывают как это было.

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Дэвида Боуи в советском спальном вагоне по дороге в Москву запечатлел Джефф Маккормак
Дэвида Боуи в советском спальном вагоне по дороге в Москву запечатлел Джефф МаккормакФото: Geoff MacCormack

В 1973 году молодой британский певец Дэвид Боуи превратился в настоящую рок-звезду. Мировую известность ему принес изданный летом предыдущего года альбом "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". В нем "рассказывается" история Ziggy Stardust - альтер-эго автора, вымышленной андрогинной и бисексуальной рок-звезды, прилетевшей на Землю в качестве спасителя от надвигающейся экологической катастрофы. Сразу затем последовало 18-месячное гастрольное международное турне. Оно стартовало в Великобритании, выступления прошли в США и Канаде, а затем в Японии.

Отыграв в конце апреля 1973 года последний концерт в Иокогаме, 26-летний певец, боявшийся перелетов на самолете, решил вернуться в Лондон необычным маршрутом - через Советский Союз. На теплоходе "Феликс Дзержинский" он добрался до Находки, там сел на поезд, идущий в Уссурийск, а затем пересел в Хабаровске на поезд "Владивосток-Москва" - самый длинный железнодорожный маршрут в мире. Проехав неделю по Транссибирской магистрали, Дэвид Боуи с музыкантами и сопровождавший их журналист прибыли в столицу Советского Союза. И через два дня они продолжили путь поездом через Польшу, Восточную и Западную Германию и Францию.

Джефф Маккормак сфотографировал Транссиб - самый долгий маршрут в мире
Джефф Маккормак сфотографировал Транссиб - самый долгий маршрут в миреФото: Geoff MacCormack

Поездка во время холодной войны

О путешествии рок-звезды по Транссибу рассказывает выставка фотографий "Дэвид Боуи в Советском Союзе" в музее Wende в Калвер-сити в округе Лос-Анджелес. Wende - художественный музей времен холодной войны, архив и культурный центр, в котором исследуют социальные, политические и культурные изменения. Представленные на выставке фотографии сделал Джефф Маккормак, школьный друг Дэвида и участник группы. На сайте музея Маккормак рассказывает о своем детстве с Боуи, о времени в отряде бойскаутов и церковном хоре и, конечно, об их совместном путешествии по Советскому Союзу. В опубликованном в YouTube видеоинтервью автор фотографий в красках описывает, как они с Боуи в детстве влюбились в рок-н-ролл: "Словно природная катастрофа, обрушившаяся на нас".

Боуи и Маккормак (справа) в поезде "Владивосток-Москва" на фотографии Ли Блэк Чайлдерса
Боуи и Макккормак (справа) в поезде "Владивосток-Москва" на фотографии Ли Блэк ЧайлдерсаФото: Leee Black Childers

Маккормак сопровождал Боуи в его легендарном для времен холодной войны путешествии. Они познакомились в лондонском пригороде Бромли в 1950-х годах и с тех пор стали близкими друзьями. Незадолго до начала тура Боуи пригласил Маккормака в свою группу The Spiders from Mars, где он затем выступал в качестве бэк-вокалиста, перкуссиониста и танцора. "Он просто позвонил мне и сказал, что я в группе. Не спрашивая", - вспоминает Маккормак в беседе с куратором музея Wende Джосом Сигалом.

Новые впечатления, попойки и майская демонстрация

Самая большая страсть Маккормака помимо музыки - фотография. Благодаря близкому знакомству с Боуи, он мог фотографировать звезду так, как никто другой. Его объектив смог запечатлеть друга во время путешествия очень разным: расслабленным, мечтательным, сосредоточенным и восторженным от пережитых моментов.

Утро Дэвида Боуи в поезде "Владивосток-Москва" через объектив Джеффа Маккормака
Утро Дэвида Боуи в поезде "Владивосток-Москва" через объектив Джеффа МаккормакаФото: Geoff MacCormack

Во время плавания на теплоходе "Феликс Дзержинский" и путешествия в поезде Маккормак и Боуи с интересом общались с окружающими, и даже не обошлось без попоек с моряками и другими пассажирами. Когда становилось совсем скучно, музыканты устраивали импровизированные выступления: пели под гитару, в том числе и песни "Битлз". На одной из фотографий - купе и стол, заставленный бутылками и остатками еды, а рядом с ним, на правой нижней полке, крепко спящий Дэвид Боуи. За неделю в поезде музыканты лишь пару раз столкнулись с недружелюбным отношением к себе, и впоследствии музыкант подчеркивал, что такие инциденты были исключением.

Боуи снимал первомайскую демонстрацию на Красной площади, а Дэвида фотографировал Джефф Маккормак
Боуи снимал первомайскую демонстрацию на Красной площади, а Дэвида фотографировал Джефф МаккормакФото: Geoff MacCormack

Одним из самых ярких впечатлений от поездки стало их двухдневное пребывание в Москве. Музыканты остановились в гостинице "Интурист" в самом начале улицы Горького. В Москве они встретили 1 мая. На Красной площади проходила демонстрация, за которой Боуи и Маккормак восторженно наблюдали из окна гостиницы и снимали на свои видео- и фотоаппараты. Также путешественники побывали в ГУМе, прокатились в московском метро и попробовали в ресторане черную икру.

Специальное музыкальное сопровождение выставки

Одна из радиостанций Лос-Анджелеса создала специально для выставки плейлист с песнями Дэвида Боуи и некоторых его музыкантов-современников, включая Мотта Хупла, Лу Рида, Queen и других. Помимо фотографий Джеффа Маккормака, на выставке можно посмотреть и фильм "Долгий путь домой", снятый самим Боуи. В нем показаны различные этапы путешествия, включая кадры из первомайской Москвы. Представленные на выставке фотографии можно также увидеть в книге Джеффа Маккормака "Дэвид Боуи: рок-н-ролл со мной", опубликованной в 2023 году. Выставка "Дэвид Боуи в Советском Союзе" в музее Wende в Калвер-сити продлится до 22 октября 2023 года.

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