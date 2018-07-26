"Лолита": как Кубрик работал с Набоковым (фото)

26 июля исполняется 90 лет со дня рождения Стэнли Кубрика. Его фильм "Лолита" по роману Владимира Набокова, называют шедевром. А в свое время режиссер вынужден был покинуть из-за него США.
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