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Летнее время

GERMANY, BONN - OCTOBER 26: Symbol photo on the subject time change summer and winter time. Alarm clocks with the clock pointers to 3 o'clock (L) and 2 o'clock on a European flag. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: ЕС должен отказаться от перевода часов 31.10.2021

После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
Zwei Wecker im Wald symbolisieren die Umstellung von Winterzeit zu Sommerzeit. Am 28. März 2021 werden die Uhren von 2 auf 3 Uhr nachts eine Stunde vorgestellt. Das Thema Zeitumstellung bleibt weiter Streitthema in der EU: Die Winterzeit wird (vorerst) nicht abgeschafft. (Themenbild, Symbolbild)

Страны Евросоюза перешли на зимнее время 31.10.2021

В 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от перевода часов в 2021 году. Однако реформу пришлось отложить из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами-членами ЕС.
Photo taken on March 25, 2021 shows illustrative photo of alarm clock in Karlovac, Croatia.When local standard time is about to reach Sunday, 28 March 2021, 02:00:00 clocks are turned forward 1 hour to Sunday, 28 March 2021, 03:00:00 local daylight time instead. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Евросоюз перешел на летнее время 28.03.2021

Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час вперед. Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась.
ILLUSTRATION - Ein Wecker mit Pudelmütze, aufgenommen am 28.10.2010 in Berlin. Foto: Stephanie Pilick/dpa (zu dpa Das große Drehen an der Uhr: Achtung, Zeitumstellung! vom 24.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Pilick

Евросоюз перешел на зимнее время 25.10.2020

Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час назад. Разница между московским и среднеевропейским временем выросла.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im März +++ Themenbild - Illustration zum Thema Sommerzeit-Umstellung. Am Sonntag, 27. März 2016, werden die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr umgestellt. Im Bild: Zwei Wecker aufgenommen am 18. März 2012. (ARCHIVBILD VOM 18.3.2012) - FOTO: APA/HERBERT PFARRHOFER |

Зимнее и летнее время: история одной безобидной шутки 26.10.2019

В ночь на воскресенье, 27 октября, в Германии перейдут на зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕC переведут в марте 2021 года. А когда это произошло впервые?
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/HECKLER Pierre; ILLUSTRATION sur le changement d'heure #556373 Copyright: Colourbox

Фотогалерея: Время и немцы 30.03.2019

Европейские страны в ночь на воскресенье переходят на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден.
Uhrenfeld in Park. Düsseldorf, 22.03.2018 *** Clock field in park Dusseldorf 22 03 2018 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время 28.10.2018

В марте 2019 года все страны-члены ЕС еще раз перейдут на летнее время, а в следующем октябре перевод часов в европейских странах могут отменить.
ARCHIV - 23.03.2018, Sachsen, Dresden: Uhrentechniker Tobias Vogler kontrolliert die Mechanik der Zeiger der Kirchturmuhr der Dresdner Lukaskirche. In der Debatte über die Zeitumstellung können die gut 500 Millionen Europäer in den kommenden Wochen im Internet der EU-Kommission ihre Meinung sagen. Die Brüsseler Behörde stellte dazu am 05.07.2018 einen Online-Fragebogen vor. (zu dpa Sommerzeit ja oder nein? - EU-Kommission befragt Bürger online vom 05.07.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время 31.08.2018

Согласно неофициальным данным, 80% опрошенных в ЕС выступили за отказ от перевода стрелок часов. Соответствующее решение ЕС должно быть одобрено национальными парламентами Евросоюза.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im März +++ Themenbild - Illustration zum Thema Sommerzeit-Umstellung. Am Sonntag, 27. März 2016, werden die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr umgestellt. Im Bild: Zwei Wecker aufgenommen am 18. März 2012. (ARCHIVBILD VOM 18.3.2012) - FOTO: APA/HERBERT PFARRHOFER |

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов 29.08.2018

По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время.
ARCHIV - 23.03.2018, Sachsen, Dresden: Uhrentechniker Tobias Vogler kontrolliert die Mechanik der Zeiger der Kirchturmuhr der Dresdner Lukaskirche. In der Debatte über die Zeitumstellung können die gut 500 Millionen Europäer in den kommenden Wochen im Internet der EU-Kommission ihre Meinung sagen. Die Brüsseler Behörde stellte dazu am 05.07.2018 einen Online-Fragebogen vor. (zu dpa Sommerzeit ja oder nein? - EU-Kommission befragt Bürger online vom 05.07.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европа голосует против перехода на летнее и зимнее время 16.08.2018

В Европе заканчивается онлайн-голосование, которое должно решить, какое именно время предпочитают жители ЕС: зимнее или летнее.
Uhren sind am 25.10.2017 im Uhrenpark in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. auf 29. Oktober 2017) werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Европарламент призвал пересмотреть переход на летнее время в ЕС 08.02.2018

Депутаты в Страсбурге поддержали просьбу к Еврокомиссии пересмотреть директиву о переводе стрелок часов.
Peter Leonardy, Initiator des Zeitgeist-Forum in Karlsruhe (Baden-Württemberg), steht am 29.03.2013 im Zeitgeist-Uhrenmuseum in Karlsruhe in einem überdimensionalen Ziffernblatt, das um 1870 entstand und an einer Kirche angebracht war. Leonardy deutet mit seinem Armen die Uhrzeit drei Uhr an. In der Nacht vom 30.03.2013 auf den 31.03.2013 wird die Zeit von zwei Uhr eine Stunde - auf drei Uhr - vorgestellt. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Фотогалерея: 8 слов, для которых всегда есть время 24.03.2016

Европейские страны сегодня перешли на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден. 8 словообразований, которые помогают лучше понять немцев.
Thema: russische Sommerzeit. Info: die Abstimmung des russischen Föderationsrats über das Gesetz ist morgen, Mittwoch der 9. Juli. Vergangenen Dienstag hatte die Duma das Ganze quasi schon durch gewunken, fehlt noch die obligatorische Unterschrift Putins. Im Leader habe ich jetzt auf diesen Mittwoch datiert. Anbei auch die angekündigten Bilder von der Medvedev-Putin-Uhr. Copyright: DW/Charlotte Bolwin

Московское время стало лишь на час отличаться от среднеевропейского 29.03.2015

Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась в связи с отказом России переходить на летнее время.
ILLUSTRATION - Eine Wanduhr hängt am 27.03.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) in einem Forsythienstrauch (Effekt durch Langzeitbelichtung). In der Nacht vom 29. zum 30. März werden die Uhren um 2.00 Uhr um eine Stunde auf 3.00 Uhr vorgestellt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Немцы устали от летнего времени 24.03.2015

Больше всего проблем с переводом стрелок часов на час вперед в Германии испытывают жители в возрасте 45-59 лет.
Feb. 2, 2014 - Moscow, Russia - Moscow - Red Square at night

Россия "навсегда" перешла на зимнее время 26.10.2014

После трехлетнего перерыва Россия переводит часы на зимнее время, которое теперь будет постоянным. Беларусь, в свою очередь, сохраняет летнее время.

Перевод часов: есть ли угроза для здоровья? 28.03.2014

В ночь с 29 на 30 марта Германия переходит на летнее время. Считается, что из-за перевода стрелок повышается риск инфарктов и случается больше аварий. Особенно не любят перевод времени в ж/д концерне Deutsche Bahn.
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