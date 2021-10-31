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После трех лет переговоров ЕС должен, наконец, проявить сплоченность и отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время, чтобы не выглядеть глупо, считает Бернд Ригерт.
В 2019 году Европарламент проголосовал за отказ от перевода часов в 2021 году. Однако реформу пришлось отложить из-за отсутствия единства между Еврокомиссией и странами-членами ЕС.
Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час вперед. Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась.
Жители стран ЕС перевели стрелки часов на час назад. Разница между московским и среднеевропейским временем выросла.
В ночь на воскресенье, 27 октября, в Германии перейдут на зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕC переведут в марте 2021 года. А когда это произошло впервые?
Европейские страны в ночь на воскресенье переходят на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден.
В марте 2019 года все страны-члены ЕС еще раз перейдут на летнее время, а в следующем октябре перевод часов в европейских странах могут отменить.
Согласно неофициальным данным, 80% опрошенных в ЕС выступили за отказ от перевода стрелок часов. Соответствующее решение ЕС должно быть одобрено национальными парламентами Евросоюза.
По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время.
В Европе заканчивается онлайн-голосование, которое должно решить, какое именно время предпочитают жители ЕС: зимнее или летнее.
Депутаты в Страсбурге поддержали просьбу к Еврокомиссии пересмотреть директиву о переводе стрелок часов.
Европейские страны сегодня перешли на летнее время. "Время" в немецком языке покажет, кто твой товарищ и когда ты голоден. 8 словообразований, которые помогают лучше понять немцев.
Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась в связи с отказом России переходить на летнее время.
Больше всего проблем с переводом стрелок часов на час вперед в Германии испытывают жители в возрасте 45-59 лет.
После трехлетнего перерыва Россия переводит часы на зимнее время, которое теперь будет постоянным. Беларусь, в свою очередь, сохраняет летнее время.
В ночь с 29 на 30 марта Германия переходит на летнее время. Считается, что из-за перевода стрелок повышается риск инфарктов и случается больше аварий. Особенно не любят перевод времени в ж/д концерне Deutsche Bahn.
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