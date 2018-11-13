Лейпциг: лайфхаки для туристов

Жемчужина Саксонии, Маленький Париж, музыкальная столица, город науки, ярмарок и фестивалей. И это все - о замечательном Лейпциге, одном из самых красивых, элегантных и наиболее динамично развивающихся городов Германии. С одной стороны, здесь есть то, что характерно для мегаполиса, с другой - он остается уютным городом, где нет ни сутолоки, ни чрезмерного шума, ни слишком большого столпотворения туристов. Да и цены не кусаются, что тоже немаловажный плюс. Наш путеводитель даст наводки на культовые места, не фигурирующие в стандартных справочниках.

Лайфхак #1: Главный железнодорожный вокзал

Каждый город начинается с вокзала. Вот и стартовой точкой прогулки по Лейпцигу для большинства прибывающих сюда туристов становится его главный железнодорожный вокзал - архитектурное сооружение с более чем столетней историей и одно из самых роскошных мест в городе. В его отделанных лепниной стенах расположились не только билетные кассы и залы ожидания, но и торговый центр, включающий около 140 эксклюзивных бутиков и многобрендовых магазинов, а также салоны красоты, кафе, рестораны.

Лайфхак #2: Музей "На круглом углу"

Как жил Лейпциг во времена ГДР? Эта мрачная страница его истории отражена в экспозиции музея "На круглом углу" (Museum in der "Runden Ecke"). Она развернута в печально знаменитом сером доме, ставшем символом репрессий, - здании, где с 1950 по 1989 годы располагалось окружное управление министерства госбезопасности ГДР. Экспозиция музея - это рассказ о том, как была устроена работа "штази", что входило в задачи министерства, как внедрялись на предприятия, в школы, вузы, церкви его агенты и осведомители.

Запишитесь на экскурсию по музею, она стартует ежедневно в 15 часов. Участие в ней обойдется всего в 5 евро, при этом вы узнаете немало интересного. А вообще вход музей "У круглого угла" бесплатный. И работает он без выходных.

Адрес:

Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke

Dittrichring 24

D-04109 Leipzig

Лайфхак #3: Памятник битве народов

Памятник битве народов

Этот каменный колосс в 91 метр высотой виден издалека. Памятник битве народов (Völkerschlachtdenkmal) - одна из главных достопримечательностей Лейпцига и крупнейший мемориал в Европе, воздвигнутый более ста лет назад в память о сражении за Лейпциг в октябре 1813 года, когда была разбита армия Наполеона. Мемориал венчает обзорная площадка, откуда открывается потрясающий вид.

Отправляйтесь к Памятнику битве народов вечером, чтобы с его обзорной площадки полюбоваться закатом солнца. Если мемориал уже закрыт, подняться наверх можно и по наружной лестнице. Пользоваться ею разрешено в любое время. Не забудьте взять с собой корзинку для пикника - разумеется, не пустую. Романтичная мини-вечеринка в таком месте сделает вашу вылазку незабываемой.

Адрес:

Straße des 18. Oktober 100

D-04299 Leipzig

Лайфхак #4: Трапеза в компании Фауста и Мефистофеля

Сам Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) учился в Лейпцигском университете. О нем в городе напоминает многое. Но особенно пикантным считается известный во всем мире ресторан "Погреб Ауэрбаха" (Auerbachs Keller). Именно в нем состоялась встреча Фауста и Мефистофеля, описанная в первой части драмы Гёте "Фауст". Атмосфера исторического интерьера и вкусные блюда саксонской кухни однозначно сделают ваш вечер.

Немецкие достопримечательности-талисманы Знакомясь с Лейпцигом, стоит заглянуть в один из самых старых ресторанов города и один из известнейших ресторанов в мире - "Погреб Ауэрбаха"(Auerbachs Keller). Первое упоминание о нем датировано 1438 годом. Своей популярностью этот винный погребок обязан Иоганну Вольфгангу фон Гёте. Во время учебы в городе он здесь часто бывал, а позже описал это место в первой части "Фауста".

Немецкие достопримечательности-талисманы И сегодня о главном творении Гёте напоминают скульптурные группы у входа в ресторан: доктор Фауст в сопровождении Мефистофеля и заколдованные студенты. Скульптуры появились здесь в 1912-1913 годах, когда погреб был основательно перестроен. Фауст с Мефистофелем - не только излюбленный фотомотив. Левый ботинок Фауста отполирован до золотого блеска - его туристы трут на счастье.

Немецкие достопримечательности-талисманы Мюнхенская резиденция - дворцовый комплекс для герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов. Западная часть здания была возведена при Максимилиане I. Вход в эту часть резиденции охраняют бронзовые львы со щитами. Маленькие фигурки львов на щитах представляют для туристов особый интерес. Да и для самих мюнхенцев. А все благодаря одному студенту...

Немецкие достопримечательности-талисманы В середине 19-го века он разместил у резиденции карикатуру, высмеивавшую связь баварского короля Людвига I с танцовщицей и авантюристкой Лолой Монтес. Наглеца поймали, привели во дворец, но монарх его помиловал и даже дал ему мешок денег. Выйдя на улицу, студент, все еще дрожа от страха, оперся на льва у входа. Теперь все, кому нужны удача и деньги, трут голову льва на бронзовом щите.

Немецкие достопримечательности-талисманы Тем, кто охотится за удачей, стоит посетить еще одну мюнхенскую достопримечательность - Музей охоты и рыболовства. У входа в музей посетителей встречает бронзовая скульптура кабана - двойник статуи Порчеллино во Флоренции. В Мюнхене, чтобы фортуна вам улыбнулась, достаточно потереть бронзовому хряку пятачок. Кстати, у немцев свинья вообще считается символом счастья.

Немецкие достопримечательности-талисманы В Кельне за удачей обращаются к героям местного фольклора - деревенскому простаку Тюннесу и изворотливому горожанину Шелю. Считается, что в характере кельнцев есть черты и того и другого. Сначала они были персонажами кукольного театра, а потом их воплотили в бронзе. На площади Альтер Маркт в Старом городе туристы должны потереть прежде всего нос Тюннеса. Удача лишней не бывает!

Немецкие достопримечательности-талисманы История этой скульптуры в Гейдельберге уходит корнями в 15-й век. Сегодня бронзовая обезьяна сидит у Старого моста. Для защиты от зла правая лапа показывает "Козу". В левой - зеркало, чтобы прохожие задумались о том, какими их видят другие. Хотите вернуться в город, дотроньтесь до "Козы". Прикоснетесь к зеркалу - вас ждет достаток, а потрете мышей рядом с обезьяной - у вас будет много детей.

Немецкие достопримечательности-талисманы На Главной рыночной площади Нюрнберга стоит Прекрасный фонтан, возведенный в 14-м веке. В его решетку встроено "золотое" кольцо. Если его покрутить, считается, что кольцо приносит счастье и помогает женщинам, мечтающим стать матерью. По легенде, кольцо в решетку, не сделав швов, встроил подмастерье, чтобы продемонстрировать своему учителю, в дочь которого был влюблен, свой талант.

Немецкие достопримечательности-талисманы Эти всемирно известные персонажи сказки братьев Гримм - символ Бремена. Их изображение приносит хороший доход городской казне. А бронзовая скульптура Бременских музыкантов на Рыночной площади, по поверьям, помогает горожанам и гостям Бремена в осуществлении желаний. Для этого мало стать рядом со статуей, лучше еще и подержаться одновременно за обе ноги осла в основе пирамиды.

Немецкие достопримечательности-талисманы Гусятница Лиза из Гёттингена - самая целуемая девушка во всем мире. В этом университетском городе на ее покровительство надеются первокурсники и аспиранты. В 19-м веке студенты завели обычай отмечать свои успехи, взбираясь на фонтан и целуя Лизу. Некоторое время, чтобы защитить скульптуру, на поцелуи действовал запрет. Но о нем забыли. Сегодня после успеха на экзамене Лиза получает и букет цветов. Автор: Татьяна Вайнман



А сытно позавтракать по умеренным ценам можно в колоритном кафе Mephisto, расположившемся над "Погребом Ауэрбаха" в одной из торговых галерей. Тут подают вкуснейшие сандвичи, бургеры, пирожные, отлично приготовленную рыбу, первоклассный кофе. Заглянуть сюда стоит и вечером - чтобы отведать экзотические коктейли и послушать живую музыку.

Адрес:

Mädler Passage

Grimmaische Straße 2-4

D-04109 Leipzig

Лайфхак #5: По Лейпцигу - на велосипеде

Лейпциг - рай для велосипедистов: тут вам и специальные велодорожки со светофорами, и стоянки, и пункты проката. Так что велосипедный тур - отличный способ познакомиться с городом, его архитектурой, живописными парками, озерами и активно провести время. Но возьмите себе на заметку: в дневное время ездить на велосипеде по пешеходной зоне города запрещено.

Удобнее всего брать в аренду велосипед сети проката Nextbike. Они тут на каждом шагу. Берешь велосипед на одной автоматизированной станции, а оставляешь на любой другой или в удобном для вас месте. Сервис и оплата - через специальное мобильное приложение Nextbike.

Лайфхак #6: Ночные клубы Distillery и IFZ

Любителей позажигать на танцполе Лейпциг притягивает, как магнит. Ночные хаус-, хип-хоп-, регги-, панк- и техноклубы Лейпцига известны во всем мире. Чего стоит один только Distillery - пожалуй, самая знаменитая площадка такого рода в Германии. Ее история насчитывает уже свыше двух десятилетий. Впрочем, постоянный аншлаг и в открытых в недавнее время клубах вроде IFZ (Institut der Zukunft - Институт будущего). К слову, Distillery и IFZ расположены в 10 минутах ходьбы друг от друга.

Адрес:

Distillery, Kurt-Eisner-Straße 108A, D-04275 Leipzig

IFZ, An den Tierkliniken 38-40, D-04103 Leipzig

Лайфхак #7: Арт-центр Baumwollspinnerei

Тому, кто хочет окунуться в богемную атмосферу и потусоваться с молодыми лейпцигскими художниками, нужно посетить арт-центр Baumwollspinnerei, занимающий комплекс зданий бывшей хлопкопрядильной фабрики общей площадью 10 гектаров. Он вмещает 12 художественных галерей и выставочных площадок. Помимо выставок, тут проводятся показы артхаусных фильмов и вечеринки.

Двери арт-центра Baumwollspinnerei открыты для посетителей ежедневно, но лучше отправиться туда в пятницу или в субботу. В эти дни тут проводятся обзорные экскурсии.

Адрес:

Leipziger Baumwollspinnerei

Spinnereistraße 7

D-04179 Leipzig

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Что нужно обязательно попробовать в Германии Популярное туристическое издательство "Лоунли Планет" (Lonely Planet) выпустило свой очередной путеводитель. На этот раз в нем содержатся советы путешественникам, что в каких странах стоит обязательно попробовать - какие традиционные или типичные блюда и где именно. Всего в нем собрана информация о пяти сотнях таких кулинарных достопримечательностях по всему миру. Шесть из них - в Германии.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

Что нужно обязательно попробовать в Германии Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года. Автор: Максим Нелюбин

