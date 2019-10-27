 Левая партия побеждает на выборах в парламент Тюрингии | Новости из Германии о Германии | DW | 27.10.2019

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Германия

Левая партия побеждает на выборах в парламент Тюрингии

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" демонстрирует наибольший прирост голосов по сравнению с 2014 годом. По предварительным официальным результатам, она - на второй строчке и обходит христианских демократов.

Лидер Левой партии в Тюрингии Бодо Рамелов машет сторонникам

Лидер Левой партии в Тюрингии Бодо Рамелов машет сторонникам

Левая партия (ЛП) в воскресенье, 27 октября, побеждает на выборах в земельный парламент - ландтаг - Тюрингии. По предварительным официальным результатам, ЛП набирает 31 процент голосов избирателей, немного улучшив свой результат по сравнению с 2014 годом. Таким образом, ее представители получают 29 мест в парламенте федеральной земли.

На второй строчке - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). У нее - 23,4 процента, что соответствует 22 местам в ландтаге. Как следует из данных 2014 года, когда АдГ набрала 10,6 процента, на этих выборах правопопулисты продемонстрировали наибольший прирост голосов по сравнению с другими партиями.

Участие в парламентских выборах в Тюрингии могли принять 1,7 млн жителей с правом избирательного голоса. Явка составила 64,9 процента избирателей.

Наихудший результат ХДС

Для христианских демократов, которые с 1990 по 2014 годы непрерывно находились у власти в этой федеральной земле, результат нынешних выборов - худший за всю историю выборов в Тюрингии. Христианско-демократический союз (ХДС), по предварительным результатам, набирает 21,8 процента голосов (21 место в ландтаге) и занимает третью строчку.

Четвертую, пятую и шестую строчки занимают Социал-демократическая партия Германии (8,7 процента и 8 мест), "Союз-90" / "зеленые" (5,2 процента и 5 мест) и Свободная демократическая партия (5 процентов и 5 мест).

Сенсационная победа левых

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) уже заявил об "исторической, сенсационной победе" своей партии. "О таком результате мы едва ли могли мечтать", - отметил он в эфире телеканала ZDF, выразив надежду на то, что Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), с 2014 года возглавляющий земельный кабинет Тюрингии, вновь сможет сформировать стабильное правительство.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт и член ХДС Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) считает, что для христианских демократов, "но также и для всего демократического центра" наступили "горькие сумерки". По его словам, впервые партии центра не смогут получить большинство в федеральной земле. Хазелофф добавил, что произошедшее свидетельствует о том, насколько поляризована политическая обстановка в Тюрингии.

Контекст

В Тюрингии проходят выборы в земельный парламент - ландтаг. У кого больше шансов одержать на них победу и как результаты голосования отразятся на правительстве канцлера Меркель? (27.10.2019)

По предварительным итогам, партия "Альтернатива для Германии" едва не преодолела пятипроцентный барьер. DW выясняла, как партии евроскептиков удалось завоевать симпатии избирателей. (22.09.2013)

Глава отделения правопопулистской АдГ Бьёрн Хёкке (Björn Höcke) в этой федеральной земле в свою очередь высказал мнение, что "Тюрингия сегодня выбрала смену курса 2.0". 

Проблема коалиции

Вопрос формирования новой коалиции представляется крайне непростым. Бодо Рамелов ранее говорил, что охотнее всего видел бы "красно-красно-зеленый альянс", имея в виду существующий с 2014 года блок Левой партии, СДПГ и "зеленых". При нынешнем раскладе сил подобный сценарий фактически исключен.

Ранее в беседе с DW Рамелов отмечал: "Мы показываем, что можно спокойно и без напряжения руководить в составе коалиции из трех партий. Пять лет назад это казалось немыслимым в Германии".

Тюрингия - одна из пяти новых федеральных земель, образованных на территории бывшей Восточной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР. 
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