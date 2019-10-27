Левая партия побеждает на выборах в парламент Тюрингии

Левая партия (ЛП) в воскресенье, 27 октября, побеждает на выборах в земельный парламент - ландтаг - Тюрингии. По предварительным официальным результатам, ЛП набирает 31 процент голосов избирателей, немного улучшив свой результат по сравнению с 2014 годом. Таким образом, ее представители получают 29 мест в парламенте федеральной земли.

На второй строчке - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). У нее - 23,4 процента, что соответствует 22 местам в ландтаге. Как следует из данных 2014 года, когда АдГ набрала 10,6 процента, на этих выборах правопопулисты продемонстрировали наибольший прирост голосов по сравнению с другими партиями.

Участие в парламентских выборах в Тюрингии могли принять 1,7 млн жителей с правом избирательного голоса. Явка составила 64,9 процента избирателей.

Наихудший результат ХДС

Для христианских демократов, которые с 1990 по 2014 годы непрерывно находились у власти в этой федеральной земле, результат нынешних выборов - худший за всю историю выборов в Тюрингии. Христианско-демократический союз (ХДС), по предварительным результатам, набирает 21,8 процента голосов (21 место в ландтаге) и занимает третью строчку.

Четвертую, пятую и шестую строчки занимают Социал-демократическая партия Германии (8,7 процента и 8 мест), "Союз-90" / "зеленые" (5,2 процента и 5 мест) и Свободная демократическая партия (5 процентов и 5 мест).

Сенсационная победа левых

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) уже заявил об "исторической, сенсационной победе" своей партии. "О таком результате мы едва ли могли мечтать", - отметил он в эфире телеканала ZDF, выразив надежду на то, что Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), с 2014 года возглавляющий земельный кабинет Тюрингии, вновь сможет сформировать стабильное правительство.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт и член ХДС Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) считает, что для христианских демократов, "но также и для всего демократического центра" наступили "горькие сумерки". По его словам, впервые партии центра не смогут получить большинство в федеральной земле. Хазелофф добавил, что произошедшее свидетельствует о том, насколько поляризована политическая обстановка в Тюрингии.

Глава отделения правопопулистской АдГ Бьёрн Хёкке (Björn Höcke) в этой федеральной земле в свою очередь высказал мнение, что "Тюрингия сегодня выбрала смену курса 2.0".

Проблема коалиции

Вопрос формирования новой коалиции представляется крайне непростым. Бодо Рамелов ранее говорил, что охотнее всего видел бы "красно-красно-зеленый альянс", имея в виду существующий с 2014 года блок Левой партии, СДПГ и "зеленых". При нынешнем раскладе сил подобный сценарий фактически исключен.

Ранее в беседе с DW Рамелов отмечал: "Мы показываем, что можно спокойно и без напряжения руководить в составе коалиции из трех партий. Пять лет назад это казалось немыслимым в Германии".

Тюрингия - одна из пяти новых федеральных земель, образованных на территории бывшей Восточной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР.

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