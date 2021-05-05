Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Латакия

FILE PHOTO: A streak of light is seen in the night sky in the vicinity of the Syrian capital Damascus during what Syrian authorities said was an Israeli air strike, in this handout released by state news agency SANA on February 24, 2020. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE/File Photo

Дамаск сообщил о ракетных ударах Израиля по Латакии 05.05.2021

Израиль нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского портового города Латакия, сообщают СМИ Сирии. Один из снарядов попал в склад пластиковых изделий.
ARCHIV 21.12.2019 *** People gather in the the market in the city of Saraqeb in the Idlib countryside after an air strike by Syrian aircraft on Saturday, Dec. 21, 2019. Airstrikes on a rebel-held town killed several people and wounded more than a dozen in the northwestern province of Idlib, the last remaining rebel stronghold in the war-torn country, opposition activists said. The attack came amid a government offensive in the region. (AP Photo/ Ghaith al-Sayed) |

Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб 08.02.2020

Вместе со стратегически важным городом под контроль Дамаска перешли и участки обеих автомагистралей в Идлибе. Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
19.08.2019 Smoke billows above buildings during a reported air strike by pro-regime forces near the town of Hish in Syria's Idlib province on August 19, 2019. - A Turkish military convoy crossed into northwest Syria today, heading towards a key town where regime forces are waging fierce battles with jihadists and rebels. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

США обвинили Асада в новом применении химоружия в Сирии 26.09.2019

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что войска Асада применили хлор в ходе операции в провинции Латакия 19 мая. Госдеп США выделит ОЗХО еще 4,5 млн долларов на расследование случаев применения химоружия в Сирии.
FILE - An archive photograph dated 25 June 2009 shows an Israel F-16 jet fighter as it takes off from an air force base in southern Israel during an exercise. The Syrian Army said that Israeli aircraft struck centres for scientific research Wednesday, January 30, 2013 north-west of Damascus, near the Lebanese border, killing two people and wounding five. EPA/JIM HOLLANDER +++(c) dpa - Bildfunk+++

Израильские военные отрицают, что использовали российский Ил-20 как прикрытие 23.09.2018

В небе над Сирией действовал "механизм исключения конфликтных ситуаций", утверждают в Армии обороны Израиля, комментируя инцидент со сбитым Ил-20.
18.09.2018, Russland, Moskau: Das vom russischen Verteidigungsministerium herausgegebene Foto zeigt den russischen Generalmajor Igor Konaschenkow neben einem Bildschirm, der das Schema eines Vorfalls zeigt, bei dem ein russisches Militärflugzeug des Typs Il-20 über dem Mittelmeer vom Radar verschwand. Nach Ansicht des russischen Militärs führten Aktionen der israelischen Luftwaffe zum Absturz des russischen Flugzeugs. Die israelischen Piloten sollen die Iljuschin als Schutzschild gegen syrische Luftabwehrsysteme während des Angriffs von vier israelischen F-16-Flugzeugen auf syrische Ziele in der Provinz Latakia genutzt haben. Foto: Russian Defence Ministry/RIA Nowosti/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Россия не отказывается от обвинений в адрес Израиля из-за сбитого в Сирии Ил-20 23.09.2018

Израильские истребители прикрывались российским самолетом от ракет сирийской ПВО, утверждает представитель Минобороны РФ Конашенков. Израиль объявил, что гибель Ил-20 не повлияет на его операции в Сирии.
Russian soldiers are seen guard at a checkpoint near Wafideen camp in Damascus, Syria March 2, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki

Reuters: Наемников из России по ночам тайно перебрасывают в Сирию 07.04.2018

Десятки одетых в камуфляж мужчин улетают из Ростова-на-Дону в Дамаск и Латакию на самолетах частной сирийской авиакомпании. Эти самолеты проданы на Ближний Восток через офшоры.
13.3.2016 *** epa05212821 A handout picture made available by the Russian Defence Ministry shows Russian warplanes and military personnel at the the Syrian Hmeymim airbase, outside Latakia, Syria, 15 March 2016. First group of Russian warplanes left the Hmeymim airbase for permanent location airfields in Russia. Russian President Vladimir Putin ordered the withdrawal of the majority of Russian troops from Syria on March 15. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT BEST QUALITY AVAILABLE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Copyright: picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry

Российские военные опровергли сообщения о теракте вблизи базы РФ в Сирии 11.11.2017

Российская сторона называет вымыслом информацию о нападении боевика группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" на военную автоколонну недалеко от авиабазы Хмеймим в Латакии.

Спокойная ночь в Сирии: вступил в силу меморандум о деэcкалации (06.05.2017) 06.05.2017

6 мая в полночь вступил в силу режим прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, впервые после длительных боев ночь в Сирии была спокойной.

SOCHI, RUSSIA - DECEMBER 29, 2016: Pictured in this screen grab is wreckage of the Tupolev Tu-154 plane, retrieved from the Black Sea off Sochi coastline where it crashed on December 25, 2016. The plane of Russia's Defence Ministry bound for Russia's Hmeymim air base in Syria with 92 passengers onboard, was carrying members of the Alexandrov Ensemble, Russian servicemen and journalists, and Yelizaveta Glinka (known as Doctor Liza), Spravedlivaya Pomoshch [Just Aid] International Public Organisation director. Press Office of the Russian Emergency Situations Ministry/TASS |

Что удалось узнать о катастрофе Ту-154 в Черном море 29.12.2016

Завершился первый этап расследования трагедии, приведшей к гибели 92 человек на борту Ту-154. DW собрала все важнейшие факты, которые известны на сегодняшний день.

В России день общенационального траура (26.12.2016) 26.12.2016

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Самолет Минобороны, на борту которого находились 92 человека, направлялся из Адлера в сирийскую Латакию.
25.12.2016 *** 3003084 12/25/2016 A rescue operation on the Black Sea coast at the crash site of Russian Defense Ministry's TU-154 aircraft. Nina Zotina/Sputnik |

Канцлер ФРГ выразила соболезнования в связи с крушением Ту-154 25.12.2016

Глава правительства Германии Ангела Меркель выразила соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой над Черным морем.
SOCHI, RUSSIA - DECEMBER 25, 2016: A search and rescue operation at the crash site of a Russian Defense Ministry plane. A Tupolev Tu-154 plane of the Russian Defense Ministry with 92 people on board crashed into the Black Sea near the city of Sochi on December 25, 2016. The plane was carrying members of the Alexandrov Ensemble, Russian servicemen and journalists to Russia's Hmeymim air base in Syria. Fragments of the plane were found about 1.5km from Sochi coastline. Russian Emergency Situations Ministry/TASS |

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море (фотогалерея) 25.12.2016

В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил.
Участники спасательной операции на Черном море

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море 25.12.2016

В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил.
25.12.2016 ++++ A woman lays flowers in memory of passengers and crew members of Russian military Tu-154 plane, which crashed into the Black Sea, at the Russian embassy in Minsk, Belarus December 25, 2016. REUTERS/Vasily Fedosenko

В России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 25.12.2016

26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи, на борту которого находились 92 человека.
08.12.2016 *** December 8, 2016. - Russia, Moscow. - Elizaveta Glinka (Doctor Liza), executive director of the Fair Aid International Public Organization, during the ceremony of presenting national awards for outstanding achievements in human rights and charity activity. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Муж Доктора Лизы подтвердил факт ее гибели при крушении Ту-154 25.12.2016

Супруг главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, подтвердил, что она находилась на борту разбившегося в районе Сочи самолета.
25.12.2016 *** Russian Emergencies Ministry members work at a quay of the Black Sea near the crash site of Russian military Tu-154 plane, in the Sochi suburb of Khosta, Russia, Russia December 25, 2016. REUTERS/Yevgeny Reutov FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

На Черном море разбился Ту-154 с артистами ансамбля имени Александрова 25.12.2016

Самолет Минобороны, летевший на базу Хмеймим в Сирии из Сочи, упал в Черное море. Обломки найдены в 1,5 км от берега. На борту находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военные.
Показать еще