Спокойная ночь в Сирии: вступил в силу меморандум о деэcкалации (06.05.2017)

6 мая в полночь вступил в силу режим прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, впервые после длительных боев ночь в Сирии была спокойной.