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Израиль нанес несколько ракетных ударов в районе сирийского портового города Латакия, сообщают СМИ Сирии. Один из снарядов попал в склад пластиковых изделий.
Вместе со стратегически важным городом под контроль Дамаска перешли и участки обеих автомагистралей в Идлибе. Взятию Серакиба предшествовала длительная бомбардировка города при поддержке ВКС России.
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что войска Асада применили хлор в ходе операции в провинции Латакия 19 мая. Госдеп США выделит ОЗХО еще 4,5 млн долларов на расследование случаев применения химоружия в Сирии.
В небе над Сирией действовал "механизм исключения конфликтных ситуаций", утверждают в Армии обороны Израиля, комментируя инцидент со сбитым Ил-20.
Израильские истребители прикрывались российским самолетом от ракет сирийской ПВО, утверждает представитель Минобороны РФ Конашенков. Израиль объявил, что гибель Ил-20 не повлияет на его операции в Сирии.
Десятки одетых в камуфляж мужчин улетают из Ростова-на-Дону в Дамаск и Латакию на самолетах частной сирийской авиакомпании. Эти самолеты проданы на Ближний Восток через офшоры.
Российская сторона называет вымыслом информацию о нападении боевика группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" на военную автоколонну недалеко от авиабазы Хмеймим в Латакии.
6 мая в полночь вступил в силу режим прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, впервые после длительных боев ночь в Сирии была спокойной.
Завершился первый этап расследования трагедии, приведшей к гибели 92 человек на борту Ту-154. DW собрала все важнейшие факты, которые известны на сегодняшний день.
26 декабря объявлен в России днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Самолет Минобороны, на борту которого находились 92 человека, направлялся из Адлера в сирийскую Латакию.
Глава правительства Германии Ангела Меркель выразила соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой над Черным морем.
В Черном море у побережья Сочи проходит операция экстренных служб после крушения Ту-154, который принадлежал министерству обороны России. На борту находились 92 человека. По предварительным данным, никто не выжил.
26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи, на борту которого находились 92 человека.
Супруг главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, известной также как Доктор Лиза, подтвердил, что она находилась на борту разбившегося в районе Сочи самолета.
Самолет Минобороны, летевший на базу Хмеймим в Сирии из Сочи, упал в Черное море. Обломки найдены в 1,5 км от берега. На борту находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и военные.
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