  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыРоссия

Россия начала вывод войск из Сирии

Александра Иванова
14 декабря 2024 г.

Судя по спутниковым снимкам, Россия свозит военную технику к авиабазе Хмеймим, где ее разбирают на части и помещают в грузовые самолеты.

https://p.dw.com/p/4o8tZ
Российский бомбардировщик Су-24 на авиабазе Хмеймим в 2015 году
Российский бомбардировщик Су-24 на авиабазе Хмеймим (фото из архива)Фото: PAUL GYPTEAU/AFP via Getty Images

Россия на фоне падения режима Башара Асада в Сирии, судя по всему, приступила к выводу своих войск из этой страны. Один из российских грузовых самолетов вылетел с авиабазы Хмеймим в Латакии в Ливию, сообщило в субботу, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на "сирийского чиновника из сферы безопасности". По его словам, в ближайшее время авиабазу Хмеймим покинут еще несколько российских самолетов.

Накануне вечером онлайн-издание "Важные истории", проанализировав спутниковые фотоснимки российских военных баз от Maxar Technologies и Planet Labs, изложило аналогичные выводы. Судя по одному из этих фото, на авиабазу Хмеймим прибыли два грузовых самолета Ан-124, три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей - три Ан-32 и один Ан-72. На снимках также видно, что российские военные разбирают на части ударный вертолет Ка-52 и, вероятно, готовят его к погрузке, следует из публикации.

Наблюдатели опознали на фотографии также части зенитно-ракетного комплекса С-400. Между тем российский "военный блогер" Кирилл Федоров выложил в Telegram видео, на котором, как утверждается, изображена колонна военной техники Росгвардии на побережье Латакии. "Важные истории" уточняют, что эта и другие военные колонны движутся в направлении авиабазы Хмеймим.

"Также Maxar Technologies опубликовали фотографии российских кораблей, которые плывут по Средиземному морю от берегов Сирии", - напоминают журналисты. 8 декабря о том, что Россия выводит военные корабли из порта Тартус в Сирии, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Тогда же аналогичными наблюдениями поделились OSINT-наблюдатели.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сирийские повстанцы в Дамаске празднуют свержение Башара Асада, 8 декабря 2024 года

Падение режима Башара Асада в Сирии

Падение режима Башара Асада в Сирии

Неожиданное наступление альянса исламистских повстанцев во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" завершилось быстрым взятием столицы Сирии Дамаска и бегством из страны президента Башара Асада. Как это было - в фотогалерее DW.
Конфликты9 декабря 2024 г.10 фото
external

Сирийцы находят свидетельства пыток заключенных при Асаде

Сирийцы находят свидетельства пыток заключенных при Асаде

Прошло меньше недели с тех пор, как сирийские повстанцы захватили Дамаск и положили конец более чем полувековому правлению Асадов. Новое временное правительство пообещало вернуть страну к верховенству закона. Жизнь возвращается в привычное русло, а свидетельств пыток инакомыслящих становится все больше.
Политика13 декабря 2024 г.02:57 мин.
Министр иностранных дел Анналена Бербок

План Германии по Сирии: как Берлин видит транзит власти в Дамаске

План Германии по Сирии: как Берлин видит транзит власти в Дамаске

МИД Германии разработал план мирной передачи власти в Сирии, изложив условия поддержки переходного правительства в Дамаске. Однако влияние ФРГ в данном случае невелико, говорят эксперты.
Конфликты13 декабря 2024 г.
Показать еще