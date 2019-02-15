Лавров утверждает, что РФ заинтересована в сильном Евросоюзе

Россия, вопреки "многочисленным спекуляциям", заинтересована "в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе". С таким утверждением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в субботу, 16 февраля, на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, "общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт", однако эффективно решить имеющиеся проблемы возможно лишь сообща.

При этом российский министр высказал мнение, что в практическом плане Евросоюз больше не обладает монополией на общерегиональную интеграционную повестку. "Перераспределяется баланс сил на огромном евразийском пространстве, прежде всего, за счет новых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - счел он.

"Предложили США начать диалог по СНВ"

Коснулся Лавров и отношений с Соединенными Штатами - в той их части, которая касается контроля над вооружениями.

Москва уже предложила Вашингтону начать дискуссии по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), несмотря на то, что его действие истекает лишь в 2021 году. По словам министра, Россия испытывает необходимость "прояснить некоторые вопросы", по которым у нее есть обеспокоенность.

В рамках форума в Мюнхене главы МИД РФ России и Германии Сергей Лавров и Хайко Мас (Heiko Maas) 16 февраля провели встречу с представителями бизнес-кругов двух стран.

Всего в конференции принимают участие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных сообществ.

Форум проходит в столице Баварии в отеле Bayerischer Hof. Мюнхенская конференция впервые была организована в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

DW ведет на канале YouTube трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:

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