 Лавров утверждает, что РФ заинтересована в сильном Евросоюзе | Новости из Германии о Германии | DW | 16.02.2019

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Германия

Лавров утверждает, что РФ заинтересована в сильном Евросоюзе

Сергей Лавров на конференции в Мюнхене прокомментировал взаимодействие Москвы и Брюсселя, а также коснулся вопроса продления договора с Вашингтоном по сокращению вооружений.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Россия, вопреки "многочисленным спекуляциям", заинтересована "в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе". С таким утверждением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в субботу, 16 февраля, на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. По его мнению, "общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт", однако эффективно решить имеющиеся проблемы возможно лишь сообща. 

При этом российский министр высказал мнение, что в практическом плане Евросоюз больше не обладает монополией на общерегиональную интеграционную повестку. "Перераспределяется баланс сил на огромном евразийском пространстве, прежде всего, за счет новых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - счел он.

"Предложили США начать диалог по СНВ"

Коснулся Лавров и отношений с Соединенными Штатами - в той их части, которая касается контроля над вооружениями.

Контекст

Официально Мюнхенская конференция по безопасности - это форум для высокопоставленных политиков со всего мира. Но в ее кулуарах для дипломатов открывается широкое поле возможностей. (15.02.2019)

Канцлер ФРГ считает, что не только Россия и США должны вести переговоры о разоружении. Она выступила также в защиту "Северного потока 2" и за продолжение диалога с Россией. (16.02.2019)

Москва уже предложила Вашингтону начать дискуссии по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), несмотря на то, что его действие истекает лишь в 2021 году. По словам министра, Россия испытывает необходимость "прояснить некоторые вопросы", по которым у нее есть обеспокоенность.

В рамках форума в Мюнхене главы МИД РФ России и Германии Сергей Лавров и Хайко Мас (Heiko Maas) 16 февраля провели встречу с представителями бизнес-кругов двух стран.

Всего в конференции принимают участие 35 глав государств и правительств, почти 80 министров иностранных дел и обороны, а также порядка 600 экспертов по политике безопасности, представителей деловых и научных сообществ.

Форум проходит в столице Баварии в отеле Bayerischer Hof. Мюнхенская конференция впервые была организована в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).

DW ведет на канале YouTube трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности:

 

 

 

 

 

 

 

 

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    Автор: Григорий Аросев


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Что нужно знать о мюнхенской конференции по безопасности (15.02.2019)

 

Контекст

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DW представляет галерею основных выступлений Мюнхенской конференции по безопасности. Медведев объявил о начале новой холодной войны, а Порошенко и вовсе обвинил РФ в попытке создать "альтернативную Европу". (13.02.2016)  

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