Где в Германии можно увидеть будущее

Как изменится наша жизнь в последующие годы? На чем мы будем ездить? Как будут выглядеть наши города? Реально ли создание сверхчеловека? И есть ли предел техническому прогрессу? Ответы - в Музее будущего в Нюрнберге.
Audi Pop.Up Next - концептуальный беспилотный летающий электромобиль, который может передвигаться как по земле, так и по воздуху. Это совместная разработка немецкого автопроизводителя Audi AG, авиастроительной компании Airbus, и компании, занимающейся разработкой дизайна, ItalDesign Giugiaro
Управлять техникой исключительно силой мысли? Да-да, технологии развиваются сейчас так быстро, что еще недавно казавшиеся фантастическими идеи уже становятся реальностью. Музей будущего (Zukunftsmuseum), созданный в баварском Нюрнберге, рассказывает, как технический прогресс влияет на самые разные сферы жизни людей. Он стал новым филиалом расположенного в Мюнхене знаменитого Немецкого музея (Deutsches Museum) - крупнейшего музея естествознания и техники в мире.
В каких условиях нам предстоит жить и работать в последующие 10, 30, 50 лет? Как будут выглядеть наши города? На каких транспортных средствах мы будем передвигаться? Какие новые возможности откроются благодаря медицине и генной инженерии? Что произойдет с нашей планетой, если мы продолжим выбрасывать в атмосферу так много парниковых газов, как сегодня? Как будет развиваться дальше аэрокосмическая отрасль? Создатели экспозиции, разместившейся в здании общей площадью 3000 квадратных метров, попытались заглянуть в будущее и дать ответы на эти вопросы.
Впрочем, концепция Музея будущего подразумевает не только демонстрацию суперсовременных технологий и их возможностей. Главная цель заключается в том, чтобы заставить людей задуматься: есть ли предел техническому прогрессу? На какой его стадии находится сейчас человечество? И нужно ли его ускорять?
Для обсуждения проблем, связанных с современными тенденциями использования, внедрения и развития современных технологий, в музее создан коммуникационный центр под названием "Форум", который вмещает около 100 гостей и примыкает к залу с большим светодиодным кубом. Здесь также будут работать библиотека, научно-практические лаборатории и "мастерская будущего" - семинар, участники которого смогут обмениваться информацией из мира высоких технологий и совместно разрабатывать новые идеи, способствующие изменению нашей жизни к лучшему без ущерба для окружающей среды.
Экспозиция состоит из пяти тематических разделов. Первый из них, раздел "Работа и повседневная жизнь", отражает влияние современных технологий на нашу жизнь - будь то киборг, обезвреживающий неразорвавшиеся бомбы, умная машина, наводящая чистоту в доме, устройства, заменяющие домашних питомцев, или антропоморфные куклы-роботы для любви.
Насколько велика вероятность того, что в будущем человека заменит машина с искусственным интеллектом? И к чему подобное развитие событий может привести? Как виртуальная жизнь сказывается на нашем умственном развитии? С какими этическими проблемами связано применение роботов? Какие сферы жизни мы готовы доверить гаджетам в будущем, а какие - нет? Такова тематика этой части экспозиции.
Вправе ли мы вмешиваться в геном человека? Что делает нас людьми? Как генная инженерия может повлиять на нашу жизнь в будущем? Кто, где и как создает искусственные человеческие органы для трансплантации? Позволит ли генная инженерия избавлять находящийся в утробе матери плод от наследственных заболеваний, а также улучшать внешность, физические данные и умственные способности будущих детей? Реально ли при помощи "генных ножниц" создать сверхчеловека? Информацию об этом дает раздел "Тело и разум".
Каким быть городу будущего? На каких транспортных средствах нам в перспективе предстоит передвигаться по воде, воздуху и суше? Какими способами будут осуществляться поставки товаров? Какое значение приобретет использование альтернативных источников энергии - особенно на фоне истощающихся запасов нефти?
Раздел "Системный город" - это взгляд на то, какие преобразования в жизни населения крупных городов грядут в условиях урбанизации и глобализации. У посетителей интерактивного стенда даже есть возможность испытать на себе сценарий 1000-дневного отключения электроэнергии и почувствовать, насколько велика зависимость человечества от ресурсов.
С потолка свешивается огромный глобус. С помощью восьми мощных проекторов на нем демонстрируются невероятные изменения на планете в результате воздействия человека на природу - в том числе, глобальное потепление и его разрушительные последствия.
Что для нас технологии в такой ситуации - благо или зло? И чем может обернуться их бурное развитие для человечества? Задуматься над ответом на такие вопросы приглашает тематический раздел "Системная планета".
Последний раздел экспозиции, который назван "Пространство и время", уводит посетителя в бесконечную даль - на просторы Вселенной. Среди представленных здесь экспонатов - советский космический аппарат "Фотон-1", применявшийся для технологических и научных исследований и совершивший в 1985 году беспилотный двенадцатидневный полет в космос. Посетители узнают о будущем космического туризма, о том, как ведется управление марсоходом и как собираются очищать орбиту Земли от космического мусора.
Около 150 уникальных экспонатов, а также множество интерактивных стендов представлено в Музее будущего в Нюрнберге. Его главный интерактивный аттракцион - проходящая через все три этажа здания 15-метровая труба, в которой каждый желающий может совершить свободное падение в условиях невесомости. Освежить позже в памяти эти яркие моменты и снова испытать пережитые эмоции поможет полученное после эксперимента видео, записанное с помощью высокоскоростной камеры.
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