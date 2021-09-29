Где в Германии можно увидеть будущее

Управлять техникой исключительно силой мысли? Да-да, технологии развиваются сейчас так быстро, что еще недавно казавшиеся фантастическими идеи уже становятся реальностью. Музей будущего (Zukunftsmuseum), созданный в баварском Нюрнберге, рассказывает, как технический прогресс влияет на самые разные сферы жизни людей. Он стал новым филиалом расположенного в Мюнхене знаменитого Немецкого музея (Deutsches Museum) - крупнейшего музея естествознания и техники в мире.

Есть ли предел техническому прогрессу?

В каких условиях нам предстоит жить и работать в последующие 10, 30, 50 лет? Как будут выглядеть наши города? На каких транспортных средствах мы будем передвигаться? Какие новые возможности откроются благодаря медицине и генной инженерии? Что произойдет с нашей планетой, если мы продолжим выбрасывать в атмосферу так много парниковых газов, как сегодня? Как будет развиваться дальше аэрокосмическая отрасль? Создатели экспозиции, разместившейся в здании общей площадью 3000 квадратных метров, попытались заглянуть в будущее и дать ответы на эти вопросы.

Здание Музея будущего в Нюрнберге

Впрочем, концепция Музея будущего подразумевает не только демонстрацию суперсовременных технологий и их возможностей. Главная цель заключается в том, чтобы заставить людей задуматься: есть ли предел техническому прогрессу? На какой его стадии находится сейчас человечество? И нужно ли его ускорять?

Для обсуждения проблем, связанных с современными тенденциями использования, внедрения и развития современных технологий, в музее создан коммуникационный центр под названием "Форум", который вмещает около 100 гостей и примыкает к залу с большим светодиодным кубом. Здесь также будут работать библиотека, научно-практические лаборатории и "мастерская будущего" - семинар, участники которого смогут обмениваться информацией из мира высоких технологий и совместно разрабатывать новые идеи, способствующие изменению нашей жизни к лучшему без ущерба для окружающей среды.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Робот для обезвреживания взрывоопасных предметов Робот Telemax Pro, детище немецкой компания Telerob, мирового лидера в производстве беспилотных наземных машин, применяется для обезвреживания взрывоопасных предметов. Модель этого универсального, способного преодолевать значительные уклоны и препятствия робота, представлена в экспозиции Музея будущего (Zukunftsmuseum), открывшегося в сентябре в баварском Нюрнберге.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Космический аппарат "Фотон-1" Советский космический аппарат "Фотон-1" применялся для технологических и научных исследований. В 1985 году он совершившил беспилотный двенадцатидневный полет в космос. В его основу легла конструкция искусственных спутников Земли серии "Зенит".

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Квантовый компьютер Квантовые компьютеры способны обогнать в скорости и объемах вычислений даже суперкомпьютеры, которыми пользуются ИТ-гиганты или, например, космические агентства вроде НАСА. На снимке - демонстрационная модель квантового компьютера в масштабе 1:1 производства 2020 года в витрине в Музее будущего.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Рельсовый цеппелин В свое время такое транспортное средство было сродни фантастике. На фото - уменьшенная копия рельсового цеппелина, разработанного и созданного немецким инженером-самолетостроителем Францем Крукенбергом в 1929 году. Его движение осуществлялось с помощью воздушного винта, расположенного сзади. Был построен только один экземпляр.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Модель вакуумного поезда Hyperloóp (с английского - "гиперпетля") - проект вакуумного поезда, предложенный в 2013 году Илоном Маском. До конца он так и не реализован, однако попытки Маска добиться разрешения глав многих государств на использование этих поездов до сих пор предпринимаются. Максимальная достигнутая на испытаниях скорость составляет 450-460 км/ч.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Бионический павильон Научный сотрудник Штутгартского университета Лейла Киянек Юнис размещает в экспозиции созданную ею модель бионического павильона "Elytra Pavilion" в масштабе 1:20. А вот оригинал сооружен с помощью робота, сконструированного штутгартскими учеными. Модель павильона, ставшего впечатляющим примером применения робототехники в архитектуре, сначала выставлялась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Коллектор для улавливания CO2 На фото - коллектор CO2 производства швейцарской компании Climeworks, специализирующейся на технологиях улавливания углекислого газа в воздухе. Она запустила первый в мире коммерческий проект по фильтрации CO2. Установка состоит из 18 модулей прямого улавливания воздуха, ежегодно отфильтровывающих 900 тонн CO2 , которые затем продаются операторам теплиц для использования в качестве удобрения.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Генная инженерия Долгие годы ученые пытались разгадать геном, чтобы избавить человечество от тяжелых наследственных заболеваний. Сегодня появились новые возможности редактирования генома. Теперь можно выбирать пол будущего ребенка, цвет его глаз и волос, другие качества. Однако перспектива появления на свет "дизайнерских детей" поднимает немало морально-этических вопросов перед обществом.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Катушка термоядерного стелларатора На фото - сверхпроводящая модульная катушка экспериментального стелларатора Wendelstein 7-AS 1990 года выпуска. Он был разработан Институтом физики плазмы Общества имени Макса Планка с целью разработки термоядерного реактора для выработки электроэнергии. Это был первый такого рода проект.

Музей будущего в Нюрнберге и его экспонаты Робот Робби, который снимался в кино Этот робот по имени Робби в 2016 году снялся в фильме "Мой друг робот". Его сюжет таков: мальчик Тобби встречает робота Робби и пытается помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Тобби - 11 лет, но он хорошо знаком с наукой. Юный изобретатель и его новый друг создают автомобиль, способный летать и плавать, и отправляются навстречу приключениям. Автор: Наталия Королева



Работа и повседневная жизнь

Экспозиция состоит из пяти тематических разделов. Первый из них, раздел "Работа и повседневная жизнь", отражает влияние современных технологий на нашу жизнь - будь то киборг, обезвреживающий неразорвавшиеся бомбы, умная машина, наводящая чистоту в доме, устройства, заменяющие домашних питомцев, или антропоморфные куклы-роботы для любви.

Насколько велика вероятность того, что в будущем человека заменит машина с искусственным интеллектом? И к чему подобное развитие событий может привести? Как виртуальная жизнь сказывается на нашем умственном развитии? С какими этическими проблемами связано применение роботов? Какие сферы жизни мы готовы доверить гаджетам в будущем, а какие - нет? Такова тематика этой части экспозиции.

Тело и разум

Вправе ли мы вмешиваться в геном человека? Что делает нас людьми? Как генная инженерия может повлиять на нашу жизнь в будущем? Кто, где и как создает искусственные человеческие органы для трансплантации? Позволит ли генная инженерия избавлять находящийся в утробе матери плод от наследственных заболеваний, а также улучшать внешность, физические данные и умственные способности будущих детей? Реально ли при помощи "генных ножниц" создать сверхчеловека? Информацию об этом дает раздел "Тело и разум".

Системный город

Каким быть городу будущего? На каких транспортных средствах нам в перспективе предстоит передвигаться по воде, воздуху и суше? Какими способами будут осуществляться поставки товаров? Какое значение приобретет использование альтернативных источников энергии - особенно на фоне истощающихся запасов нефти?

Раздел "Системный город" - это взгляд на то, какие преобразования в жизни населения крупных городов грядут в условиях урбанизации и глобализации. У посетителей интерактивного стенда даже есть возможность испытать на себе сценарий 1000-дневного отключения электроэнергии и почувствовать, насколько велика зависимость человечества от ресурсов.

Системная планета

С потолка свешивается огромный глобус. С помощью восьми мощных проекторов на нем демонстрируются невероятные изменения на планете в результате воздействия человека на природу - в том числе, глобальное потепление и его разрушительные последствия.

Что для нас технологии в такой ситуации - благо или зло? И чем может обернуться их бурное развитие для человечества? Задуматься над ответом на такие вопросы приглашает тематический раздел "Системная планета".

Пространство и время

Последний раздел экспозиции, который назван "Пространство и время", уводит посетителя в бесконечную даль - на просторы Вселенной. Среди представленных здесь экспонатов - советский космический аппарат "Фотон-1", применявшийся для технологических и научных исследований и совершивший в 1985 году беспилотный двенадцатидневный полет в космос. Посетители узнают о будущем космического туризма, о том, как ведется управление марсоходом и как собираются очищать орбиту Земли от космического мусора.

Около 150 уникальных экспонатов, а также множество интерактивных стендов представлено в Музее будущего в Нюрнберге. Его главный интерактивный аттракцион - проходящая через все три этажа здания 15-метровая труба, в которой каждый желающий может совершить свободное падение в условиях невесомости. Освежить позже в памяти эти яркие моменты и снова испытать пережитые эмоции поможет полученное после эксперимента видео, записанное с помощью высокоскоростной камеры.

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