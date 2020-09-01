 Экология, спорт, женщины: как россиянки учатся в Германии решать проблемы | Учеба и работа в Германии | DW | 03.09.2020

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Учеба и карьера

Экология, спорт, женщины: как россиянки учатся в Германии решать проблемы

Стипендия канцлера позволяет провести год в Германии и осуществить свой проект. Сейчас идет набор на следующий год. DW поговорила с нынешними участницами программы из России.

Стипендия федерального канцлера помогает реализовать свой проект

"Мы ищем завтрашних руководителей", - начинается описание программы "Стипендия федерального канцлера" Фонда имени Александра фон Гумбольдта. Bundeskanzler-Stipendium предназначена для молодых специалистов из России, Китая и США, Бразилии и Индии, у которых есть первый управленческий опыт. Стипендиаты проводят в Германии один год, в течение которого им помогают реализовать свой собственный проект в области экономики, политики, науки или в социальной сфере. Главное условие: он имеет общественную значимость и способствует укреплению связей между Германией и родиной стипендиата. Сейчас принимают заявки на участие в следующем году. Подать документы можно до 15 сентября.

Среди нынешних участников программы девять человек - из России. И интересуют их самые разные направления: демократия на местном уровне, городское развитие, гражданское образование... Мы поговорили с двумя участницами.

В Германию - из-за проблемы мусора

Марина Шалгинских из Москвы перенимает немецкий опыт в сфере экологии. "Я изучаю сферу обращения с отходами в Германии, циклическую экономику и устойчивое развитие. Когда речь заходит о переработке отходов, то у многих возникают ассоциации с Германией и логотипом компании "Зеленая точка", и я - не исключение", - рассказывает девушка. "Зеленая точка" (Der Grüne Punkt) - знак на упаковке, сигнализирующий о том, что она будет подвергнута утилизации. Организацию, где стипендиат хотел бы "погостить" и набраться опыта для своего проекта, можно выбрать самому. "Компания Der Grüne Punkt организовала первую в мире дуальную систему обращения с отходами, внедрила инфраструктуру для раздельного сбора и занимается переработкой легкой упаковки из желтого контейнера. И я счастлива иметь возможность изучать успешный опыт первопроходцев в этой сфере", - объясняет Марина свой выбор.

Марина Шалгинских

Марина Шалгинских

Более 10 лет она проработала в издательском доме "Бурда", сделала карьеру от ассистента до издателя и получила опыт в сферах PR, рекламы, маркетинга и управления. При этом, объясняет Марина, она всегда была сторонником экологичного образа жизни. К решению профессионально заниматься экологией ее подтолкнуло желание делать что-то большее за пределами своего дома и семьи, быть примером не только для своих детей. "Я стала волонтером организаций РазДельный Сбор и Greenpeace и прошла обучение в первой в России школе экотренеров "Зеленый драйвер". Это помогло приобрести профессиональные знания в сфере экологии и заниматься экологическим просвещением. Сегодня Марина Шалгинских - экотренер, она выступает спикером на мероприятиях, проводит экоуроки в школах и ведет свой блог в Инстаграме

Распространению знаний в сфере экологии посвящен и проект, которым она занимается в Германии. "Я изучаю методы работы с населением, а также историю и законодательство. Буду применять приобретенные знания в дальнейшей работе. На данный момент в России перерабатывается только четыре процента отходов, а 90 процентов оседает на свалках. Экологическое  просвещение и развитие культуры раздельного сбора отходов - один из первых и важнейших шагов к переработке, без которого проблема отходов в России не может быть решена", - уверена Марина.

Помочь женщинам в спорте и жизни

Участница стипендиальной программы Елена Липилина пытается решить другую важную проблему - связанную со спортом и женщинами. В Германии она вместе с командой единомышленников работает над платформой Wamsport. "Идея давно возникла, но осуществить ее получилось, когда наступил коронакризис. Изначально я приехала в Германию для того, чтобы сделать любительские "женские олимпийские игры", и была прикреплена к комитету EuroGames в Дюссельдорфе, чтобы научиться проводить масштабные спортивные мероприятия, которые имеют социальную значимость. Из-за эпидемии все было отменено. Поэтому решила что-то делать онлайн", - объясняет Елена.

Wamsport объединяет людей, которые хотят заниматься командным спортом, с теми, кто способен это организовать. Платформа помогает женщинам найти любительские команды и клубы. "У женщин - много препятствий. Во-первых, это образ жизни, который они ведут. У многих после рабочего дня и всех задач по дому на поиск комьюнити не остается времени. Вторая проблема - женщины больше стесняются. Это мешает им подойти к играющим на улице и сказать: "Эй, возьмите и меня", - отмечает Елена. О сложностях найти команду в России она знает по собственному опыту: "Я всю жизнь занималась командными видами спорта, причем когда женских команд просто не существовало. И я сталкивалась с тем, что на тебя не смотрят как на равную. Ты должна преодолевать препятствия, связанные с восприятием тебя как игрока".

Елена Липилина

Елена Липилина

Задача платформы, по ее словам, - помочь женщинам комфортно приобретать интересующие их навыки и ничего никому не доказывать. Ее основатели готовят клубы к общению с женской аудиторией. "Женщинам нужно прояснить больше деталей для того, чтобы заняться спортом. Что с собой принести? Как одеваться? Не слишком ли я неспортивная для этого? Мужчинам, как правило, ответы на эти вопросы не очень нужны", - считает Елена. Спорт - это то, что помогает женщинам преуспевать во всех сферах жизни и бороться со стереотипами, убеждена она.

По словам девушки, до 2015 года  в Москве не существовало ни одной возможности для женщин-любительниц играть в баскетбол. Ей с единомышленниками удалось создать инфраструктуру для баскетбольных турниров. И сейчас в Москве проводится чемпионат для женщин-непрофессионалов. "Раньше я приходила в российский университет и говорила "Давайте ваши студентки будут играть", и проректор по учебной работе отвечал "А зачем им, им же надо рожать детей!" Сейчас более 10 тысяч человек смотрят наши матчи по субботам. Наша аудитория включает и мужчин, они приходят и поддерживают своих жен. Это показывает, что гендерные парадигмы можно менять", - заключает Елена. В Германии гостевая организация помогает ей наладить связи со спортивными клубами в Дюссельдорфе, понять систему, сравнить опыт и воплотить лучшее в платформе Wamsport.

Полезный эффект, несмотря на "корону"

Эпидемия коронавируса подкорректировала рамочную программу для стипендиатов: ее пришлось несколько сократить. Например, в этом году не было традиционной встречи с федеральным канцлером, с президентом ФРГ пришлось общаться в режиме онлайн. Но участвовать в ней все равно стоило, уверены стипендиатки из России. "Нас знакомили с экспертами из различных сфер - политики, экономики, экологии, СМИ, а также с культурой страны и местными достопримечательностями. Лично я в восторге от прогулки в национальном парке "Саксонская Швейцария" и от посещения виноградников на берегах Рейна", - делится Марина Шалгинских.

Одно из самых ярких впечатлений Елены Липининой - двухнедельная совместная поездка стипендиатов по ряду немецких городов. "Мы смогли увидеть совершенно разную Германию и прочувствовать эту страну", - говорит она. А еще, увидев список проектов, над которыми работают нынешние стипендиаты, Елена почувствовала себя "частью потрясающего комьюнити": "Я испытала гордость от того, что нахожусь в окружении таких потрясающих людей, которых волнуют такие глубокие и важные вопросы". Участие в этой стипендиальной программе обогащает полезными контактами и помогает сделать мир немножко лучше.

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    Автор: Инга Ваннер


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