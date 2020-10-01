Курсы валют

Евро бьет рекорд, но не экономику

Поднявшись в среду 17 декабря до отметки в 1,2423 доллара, евро в двенадцатый раз за 14 дней достиг рекордного уровня. В нынешнем году евро удорожал по отношению к доллару почти на 20 процентов.