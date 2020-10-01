Курсы валют

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Ждать ли роста доллара и евро до конца года, как это связано со второй волной пандемии, стоит ли сейчас переводить сбережения в валюту? На эти вопросы ответил DW экономист Андрей Мовчан.
Нацбанк Беларуси снизил курс белорусского рубля по отношению к доллару США на 7 процентов. Ранее Нацбанк Туркмении понизил курс маната на 19 процентов.
Финансовый аналитик Вадим Иосуб объяснил DW, почему укрепляется курс белорусского рубля при ослаблении российской валюты. По мнению эксперта, смены курсообразования не избежать.
Курс рубля падает, а прилавки магазинов пустеют. Россияне пытаются потратить как можно скорее и больше денег. Особенным спросом пользуются мебель, машины и бытовая техника.
Курс рубля стремительно падает. Доллар дорожает. 6 октября он пробил психологически важную отметку в 40 рублей. Дорожает доллар и по отношению к евро. Есть ли тут взаимосвязь и на какую валюту стоит делать ставку?
Концерн Henkel обеспокоен последствиями крымского кризиса в России и на Украине. Однако немецкий производитель бытовой химии не намерен уходить с этих важных рынков.
В сентябре на Украине зафиксирован максимальный с 1998 года прирост индекса потребительских цен на данный период. Основной причиной тому, по мнению экономистов, стало подорожание продовольствия на мировом рынке.
Курс евро в четверг впервые за время существования единой европейской валюты превысил отметку 1,4 доллара. Эксперты связывают такое развитие с понижением процентных ставок в США, произведенным ФРС два дня назад.
Поднявшись в среду 17 декабря до отметки в 1,2423 доллара, евро в двенадцатый раз за 14 дней достиг рекордного уровня. В нынешнем году евро удорожал по отношению к доллару почти на 20 процентов.
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