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Курсы валют

File photo illustration shows a reflection of a yearly chart of U.S. dollars and Russian roubles on rouble notes in Warsaw, Poland, November 7, 2014. The Russian rouble weakened to a new record low against the dollar on January 20, 2016, as the mood on global markets was torrid and oil prices slumped. REUTERS/Kacper Pempel/Files Reuters/K. Pempel

Как вторая волна коронавируса отразится на курсе рубля? Прогноз Мовчана 01.10.2020

Ждать ли роста доллара и евро до конца года, как это связано со второй волной пандемии, стоит ли сейчас переводить сбережения в валюту? На эти вопросы ответил DW экономист Андрей Мовчан.
Ein Mann zeigt Weißrussische Rubel, aufgenommen am 16.05.2011. Foto: Martin Förster

Беларусь и Туркмения снизили обменный курс национальных валют 05.01.2015

Нацбанк Беларуси снизил курс белорусского рубля по отношению к доллару США на 7 процентов. Ранее Нацбанк Туркмении понизил курс маната на 19 процентов.
Geld - US $ 100 und 50 Tausend belarussische Rubel. Foto ohne Bezahlung Copyright: bymedia

Эксперт: Курс белорусского рубля неадекватен ситуации в экономике 18.12.2014

Финансовый аналитик Вадим Иосуб объяснил DW, почему укрепляется курс белорусского рубля при ослаблении российской валюты. По мнению эксперта, смены курсообразования не избежать.

В России люди стремятся избавиться от больших сумм в рублях (17.12.2014) 17.12.2014

Курс рубля падает, а прилавки магазинов пустеют. Россияне пытаются потратить как можно скорее и больше денег. Особенным спросом пользуются мебель, машины и бытовая техника.

Доллар, евро, рубль - в какой валюте хранить сбережения? 06.10.2014

Курс рубля стремительно падает. Доллар дорожает. 6 октября он пробил психологически важную отметку в 40 рублей. Дорожает доллар и по отношению к евро. Есть ли тут взаимосвязь и на какую валюту стоит делать ставку?

06.10.2014 Геофактор: Доллар, евро, рубль - в какой валюте хранить сбережения? 06.10.2014

Курс рубля стремительно падает. Доллар дорожает. 6 октября он пробил психологически важную отметку в 40 рублей. Дорожает доллар и по отношению к евро. Есть ли тут взаимосвязь и на какую валюту стоит делать ставку?
Henkel Bautechnik Ukraine in Vyshgorod (Ukraine) Copyright: DW/Tetyana Bondarenko

Henkel озабочен нестабильностью экономики в России и на Украине 04.04.2014

Концерн Henkel обеспокоен последствиями крымского кризиса в России и на Украине. Однако немецкий производитель бытовой химии не намерен уходить с этих важных рынков.
Schild mit dem aktuellen Währungskurs von Grivna in der Ukraine. Foto: DW-Korrespondent Alexandr Sawitski in Kiew, 11.10.2010

На Украине дорожают продукты и европейская валюта 11.10.2010

В сентябре на Украине зафиксирован максимальный с 1998 года прирост индекса потребительских цен на данный период. Основной причиной тому, по мнению экономистов, стало подорожание продовольствия на мировом рынке.
** ARCHIV ** Eine Euro-Muenze steht am 5. Juli 2005 in Gelsenkirchen auf einer U.S.-Dollar-Note. Der Euro kratzt am Dollar als weltweite Leitwaehrung. Die Kindergartenjahre des Euro sind turbulent verlaufen. Am ersten Werktag nach der Euro-Bargeldeinfuehrung, dem 2. Januar 2002, notierte die Gemeinschaftswaehrung bei 0,9038 Dollar. (AP Photo/Martin Meissner)

Во Франкфурте евро поднялся выше 1,4 за доллар 20.09.2007

Курс евро в четверг впервые за время существования единой европейской валюты превысил отметку 1,4 доллара. Эксперты связывают такое развитие с понижением процентных ставок в США, произведенным ФРС два дня назад.
Eine Wechselkursanzeigentafel einer Frankfurter Wechselstube zeigt am Montag, 8. Dez. 2003, den Euro-Verkaufskurs in Dollar an. Der Euro war zuvor auf ein neues Allzeithoch von ueber 1,21 Dollar gestiegen. (AP Photo/Bernd Kammerer) View on a display board for change rates at a money exchange office in Frankfurt, Germany, Monday Dec. 8, 2003. The euro broke above US$1.21 for the first time in its 4 1/2-year life. (AP Photo/Bernd Kammerer)

Евро бьет рекорд, но не экономику 18.12.2003

Поднявшись в среду 17 декабря до отметки в 1,2423 доллара, евро в двенадцатый раз за 14 дней достиг рекордного уровня. В нынешнем году евро удорожал по отношению к доллару почти на 20 процентов.