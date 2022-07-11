Игра в догонялки: доллар США сравнялся с евро

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Курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет. Не очень хорошая новость для еврозоны: энергоносители станут еще дороже из-за низкого курса евро.
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