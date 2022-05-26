Курс рубля - все выше и выше к доллару и евро

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Курс рубля по отношении к доллару и евро обновил семилетний максимум. Взлет рубля, грозящий рисками для российских производителей, напоминает полет Икара. Все знают, чем он закончился.
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