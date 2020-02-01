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Культурная столица Европы

Каждый год по инициативе Евросоюза тому или иному европейскому городу присваивается звание культурной столицы Европы.

HANDOUT - 04.12.2019, Kroatien, Rijeka: Blick über die Stadt. Die kroatische Hafenstadt Rijeka ist 2020 Europäische Kulturhauptstadt. (zu dpa Kulturhauptstadt Rijeka - Leben nach dem Ende der Industrie-Ära) Foto: Borko Vukosav/Rijeka 2020 European Capital of Culture/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Kulturhauptstädte 2020 und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Закрытые фабрики и яхта президента в культурной столице Европы 01.02.2020

1 февраля хорватский порт Риека вступает в "должность" культурной столицей Европы - 2020. Это город моря, альтернативной тусовки и заброшенных заводов социалистических времен.
HANDOUT - 24.08.2013, Irland, Galway: HANDOUT - Besucher eines Pubs musizieren gemeinsam. Es wird behauptet, Galway sei die jugendlichste, freundlichste und musischste Stadt des Landes. (Zu dpa «Irische Kulturhauptstadt Galway 'wie Barcelona mit Regen'») Foto: Uncredited/Tourism Ireland/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Город, который надо посетить в 2020 году 01.02.2020

Дождь, ирландский фольклор и пабы, где умеют петь и выпить. В 2020 году Голуэй в Ирландии - помимо Риеки в Хорватии - культурная столица Европы. 1 февраля они вступают в свои права.
Bulgarien Plowdiw Kulturhauaptstadt Europas 2019 Fotograf: Dietz Schwiesau. Fußgängerzone

Пловдив - культурная столица Европы 2019 года (видео) 21.01.2019

Культурной столицей Европы 2019 года стал и болгарский город Пловдив - один из древнейших городов континента. DW представляет Пловдив.

Пловдив - культурная столица Европы (видео) 21.01.2019

Культурной столицей Европы 2019 года стал и болгарский город Пловдив. DW представляет его.
Beide Fotos sind zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt von: Ufficio stampa/ Press Office Fondazione Matera Basilicata 2019

Новая культурная столица Европы из Италии представила программу для туристов 19.01.2019

В течение 48 недель в Матере пройдет несколько сотен культурных мероприятий.
Matera, 28.12.05 JE - Blick auf Matera.

Культурная столица Европы хочет сдержать массовый туризм 18.01.2019

Культурными столицами Европы 2019 года стали Пловдив и Матера. Древняя история и новые идеи, - вот чем итальянская Матера привлекает гостей. Но количество гостей будет ограничено.
Altstadt von Leeuwarden, Europäische Kulturhauptstadt 2018: Kneipe De Pastorie in der Kleinen Kerkstraat, 2010 zur sgemütlichsten Einkaufsstrasse der Niederlande gewählt, 10.6.2017, Foto: Robert B. Fishman | Verwendung weltweit

Леуварден: где можно насладиться Европой 26.01.2018

В тандеме с Валлеттой культурной столицей Европы в 2018 году является Леуварден в нидерландской Фрисландии. С 26 января он официально может себя так называть.
Stadtzentrum mit Yachthafen von Valetta der Hauptstadt von Malta | Verwendung weltweit

Валлетта: культурная столица с подпорченным имиджем 02.01.2018

Мальта рада поправить свой имидж страны проблемной, не очень креативной и не жалеет денег на культурную столицу Европы - 2018.
Archeological site of New Paphos : Mosaic floor and view upon the remains of the house of Orpheus - 2nd century A -D - Paphos - Cyprus - Site antique de Neo Paphos : Sol en Mosaique et Vue sur les vestiges de la maison d'Orphee - Site UNESCO - Paphos - Chypre ©F.Buffetrille/Leemage | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кипрский Пафос - культурная столица Европы и родина любви (фоторепортаж) 28.01.2017

С 28 января кипрский Пафос официально может называть себя "культурной столицой Европы - 2017". Готова ли родина Афродиты к новому статусу?
Aarhus: Neue Hafenfront mit Kunstskulptur noerdlich des Faehrhafens, Daenemark | Verwendung weltweit

Орхус - культурная столица Европы на стыке прошлого и будущего (фотогалерея) 21.01.2017

Компактный, стильный, гурманский: датский город Орхус был основан еще викингами. С 21 января он официально может называть себя культурной столицой Европы - 2017.
Paphos harbour, Cyprus, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Пафос - город черепах и Афродиты (фотогалерея) 11.01.2017

В 2017 году титул культурной столицы Европы делит с датским Орхусом курортный город Пафос на Кипре.

Copyright San Sebastian Turismo: **** Verwendung für Berichterstattung Kulturhauptstadt 2016 *****

Фотогалерея: Сан-Себастьян - город для гурманов 04.02.2016

Серфингистов, любителей вкусно поесть и ценителей прекрасного ждет незабываемый год на испанском побережье Атлантики. Сен-Себастьян, как и польский Вроцлав, принял эстафету культурной столицы Европы.
Copyright San Sebastian Turismo: **** Verwendung für Berichterstattung Kulturhauptstadt 2016 *****

Сан-Себастьян: город для гурманов 04.02.2016

Серфингистов, любителей вкусно поесть и ценителей прекрасного ждет незабываемый год на испанском побережье Атлантики. Сен-Себастьян, как и польский Вроцлав, принял эстафету культурной столицы Европы.
epa05107485 Participants of the Four Spirits of Wroclaw lead a parade composed by the city_s inhabitants who, during their way to the market square, participate in 'Awakening' an artistic tale of the history of Wroclaw during the official inauguration of Wroclaw as the European Capital of Culture in Wroclaw, Poland, 17 January 2016. The parade was led by four Spirits: the Spirit of Many Faiths, the Spirit of Innovation, the Spirit of Rebuilding and the Spirit of Flood, who met together in the heart of the city on the Market Square. EPA/MACIEJ KULCZYNSKI POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/M.Kulczynski

Фотогалерея: Вроцлав - город мостов и церквей 18.01.2016

Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере.
Internationales Filmfestival von San Sebastian. 1 rote Teppich vor der Screening-Kursaal der spanische Film Die Mindest Insel auf dem Internationalen Filmfestival in San Sebastian (2014.09.20). DW/Luis García Casas

Вроцлав - город мостов и церквей 18.01.2016

Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере.
Mai 2015 Ansichten der Stadt Mons (Belgien) im Frühling 2015; Copyright: DW/D. Bryantseva

Как стать культурной столицей Европы 04.06.2015

Чтобы получить гордое звание культурной столицы Европы, вовсе не обязательно быть столицей государства. Вашему вниманию предлагается рецепт успеха от бельгийского города Монс.
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