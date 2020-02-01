Город, который надо посетить в 2020 году

Дождь, ирландский фольклор и пабы, где умеют петь и выпить. В 2020 году Голуэй в Ирландии - помимо Риеки в Хорватии - культурная столица Европы. 1 февраля они вступают в свои права.