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Каждый год по инициативе Евросоюза тому или иному европейскому городу присваивается звание культурной столицы Европы.
1 февраля хорватский порт Риека вступает в "должность" культурной столицей Европы - 2020. Это город моря, альтернативной тусовки и заброшенных заводов социалистических времен.
Дождь, ирландский фольклор и пабы, где умеют петь и выпить. В 2020 году Голуэй в Ирландии - помимо Риеки в Хорватии - культурная столица Европы. 1 февраля они вступают в свои права.
Культурной столицей Европы 2019 года стал и болгарский город Пловдив - один из древнейших городов континента. DW представляет Пловдив.
Культурной столицей Европы 2019 года стал и болгарский город Пловдив. DW представляет его.
В течение 48 недель в Матере пройдет несколько сотен культурных мероприятий.
Культурными столицами Европы 2019 года стали Пловдив и Матера. Древняя история и новые идеи, - вот чем итальянская Матера привлекает гостей. Но количество гостей будет ограничено.
В тандеме с Валлеттой культурной столицей Европы в 2018 году является Леуварден в нидерландской Фрисландии. С 26 января он официально может себя так называть.
Мальта рада поправить свой имидж страны проблемной, не очень креативной и не жалеет денег на культурную столицу Европы - 2018.
С 28 января кипрский Пафос официально может называть себя "культурной столицой Европы - 2017". Готова ли родина Афродиты к новому статусу?
Компактный, стильный, гурманский: датский город Орхус был основан еще викингами. С 21 января он официально может называть себя культурной столицой Европы - 2017.
В 2017 году титул культурной столицы Европы делит с датским Орхусом курортный город Пафос на Кипре.
Серфингистов, любителей вкусно поесть и ценителей прекрасного ждет незабываемый год на испанском побережье Атлантики. Сен-Себастьян, как и польский Вроцлав, принял эстафету культурной столицы Европы.
Польский город Вроцлав, наряду с испанским Сан-Себастьяном, стал в 2016 году культурной столицей Европы. DW представляет "цветущую Венецию" на Одере.
Чтобы получить гордое звание культурной столицы Европы, вовсе не обязательно быть столицей государства. Вашему вниманию предлагается рецепт успеха от бельгийского города Монс.
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