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Город Тимишоара, вид сверху
Город Тимишоара, вид сверхуФото: Kulturhaupt Temeswar/dpa/picture alliance
КультураРумыния

В 2023 году в Европе будет три культурных столицы

Виктор Вайц
1 ч. назад

Ежегодно различные европейские города удостаиваются звания культурных столиц Европы. В 2023 году такой статус получают сразу три города - в Румынии, Греции и Венгрии. DW - о победителях конкурса.

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Культурными столицами Европыпо результатам общеевропейского конкурса в разное время становились более 50 городов - эта инициатива Евросоюза стартовала в 1985 году. В 2023 году в этой роли побывают целых три города: румынская Тимишоара, греческий Элефсис и венгерский Веспрем. Идея программы "Креативная Европа", в рамках которой выбирают культурные столицы, - помочь европейцам как можно больше узнать об их общем культурном наследии и лучше понять друг друга.

Победившие в конкурсе города получают по 1,5 миллиона евро на реализацию целого ряда проектов, цель которых - популяризация разнообразия Европы. Опыт показал, что статус культурной столицы Европы помогает городам развить туристический бизнес, повысить уровень жизни жителей и улучшить свой имидж на европейском уровне. DW - о новых культурных столицах Европы 2023 года.

Веспрем - музыкальный город на пяти холмах

Венгерский город Веспрем с населением 60 000 человек привлекателен своим географическим положением. Один из старейших городов Венгрии стоит на пяти холмах, у подножия которых протекает река Шед. Центр города 18-го и 19-го веков передает дух того времени. 

В Венгрии Веспрем известен своими музыкальными фестивалями - от классической и хоровой музыки до джазовых. Город может похвастать и достижениями местных спортивных команд - гандболисты из KC "Веспрем" дважды становились финалистами Лиги чемпионов. Иными словами, тон в культурной столице Веспрем будут задавать музыка и спорт. А заглянув в один из множества маленьких и уютных ресторанов или кафе, гости города смогут по достоинству оценить местную кухню и вина с виноградников на северном берегу живописного озера Балатон, расположенного в нескольких километрах от Веспрема.
 В день официального открытия года культурной столицы 21 января в городе пройдет большой праздник под названием "Веспрем - Балатон 2023". "Культурная столица - это поиск культурных ответов на вызовы времени", - сказал мэр Веспрема Дьюла Порга в интервью журналистам. В качестве главной проблемы он назвал эмиграцию молодежи в крупные города и изменчивую туристическую привлекательность озера Балатон, которое притягивает туристов лишь на протяжении нескольких летних месяцев. Градоначальник Веспрема надеется, что в статусе культурной столицы Европы город сможет привлекать посетителей в течение всего года.

Старый центр города Веспрем
Старый центр города Веспрем Фото: Veszprem-Balaton 2023/dpa/picture alliance

Тимишоара - родина двух лауреатов Нобелевской премии

Румынский индустриальный город Тимишоара, с которого началась революция 1989 года, приведшая к свержению диктатора Николае Чаушеску, тоже привлекает своим географическим расположением. Он находится в приграничном треугольнике Румыния - Венгрия - Сербия. Городу, население которого превышает 300 тысяч человек, свойственно языковое и культурное разнообразие: помимо румын здесь живут этнические немцы, венгры, сербы, рома, чехи, словаки и болгары. 

Фасад старого здания в центре города Тимишоара
В румынском городе Тимишоара сохранилось много старых зданийФото: Cristian Ștefănescu/DW

В Тимишоаре закончили школу два лауреата Нобелевской премии: писательница Герта Мюллер (Herta Müller), живущая сегодня в Германии, и биофизик Штефан Вальтер Хеллом (Stefan Walter Hell) - один из директоров Института биофизической химии общества Макса Планка в немецком Геттингене. 

В качестве культурной столицы Тимишоара в 2023 году обещает выставку румынского скульптора Константина Бранкузи (1876-1957). А проект "Пути революции" должен увековечить память народного восстания 1989 года.

Городок Элефсис хочет выйти из тени греческой столицы

Маленький город Элефсис расположен в 22 километрах к северо-западу от Афин. В античные времена город играл роль культового центра богинь плодородия Деметры и Персефоны. В первом веке до н.э. в нем проводились "Элевсинские мистерии" - обряды инициации в культах обеих богинь. Тысячи афинян стекались в Элевсин в период проведения этих таинств по так называемой священной дороге, связывающей Элефсис со столицей Греции и по сей день.

Кинотеатр под открытым небом в городе Элефсис
Кинотеатр под открытым небом в городе Элефсис Фото: Eleusis23/dpa/picture alliance

Расцвет Элевсиса пришелся на XIX век и начало XX века. Будучи житницей региона и портом, он был одним из самых важных промышленных центров Греции. Здесь развивалось судостроение, работали цементные заводы, предприятия обрабатывающей и пищевой промышленности. Но затем наступил упадок: почти все отрасли экономики были перенесены в Пирей и Афины. Порт Элефсиса стал кладбищем брошенных кораблей.

Сегодня в городе проживают около 30 000 человек, а его жители считают, что Элефсис незаслуженно находится в тени греческой столицы. Власти города надеются, что статус европейской столицы поможет Элевсису преодолеть экономический упадок. Оправдаются ли их надежды -  покажет 2023 год.

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