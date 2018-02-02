Культовое кино из Германии, или Зачем снимать после Фассбиндера?

Центр Фассбиндера, где представлено почти все наследие культового немецкого кинорежиссера, продюсера, сценариста, актера, драматурга, одного из идеологов "нового немецкого кино" Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder), открылся в понедельник, 20 мая, при Немецком институте кино/Музее кино во Франкфурте-на-Майне. В стенах Центра разместилась открытая для широкой публики музейная экспозиция, он также станет местом проведения исследовательской работы в области кино и творчества Фассбиндера. Открытие Центра стало заметным событием в культурной жизни Германии.

Уникальное собрание

Киносценарии, раскадровки, планы финансирования кинопроектов, рабочие контракты, письма, фотографии, плакаты, книги, костюмы для кинокартин, аудио- и видеозаписи интервью, - такие экспонаты входят в уникальную коллекцию. В Немецкий институт кино/Музей кино, которые отмечают в этом году 70-летие со дня своего основания, собрание поступило из Фонда Фассбиндера в Берлине.

В фондах Центра Фассбиндера во Франкфурте

Решение передать его во Франкфурт было принято не случайно: в 1974 году культовый режиссер занимал пост художественного руководителя известного франкфуртского театра Theater am Turm, а в 1978 году Фассбиндер снимал в этом городе один из лучших своих фильмов - картину "В год тринадцати лун", повествующую о нескольких днях из жизни женщины, которая раньше была мужчиной, принявшим решение сменить пол.

750 тысяч евро составила общая стоимость этой единственной в своем роде коллекции. Немецкий институт кино и Музей кино очень гордятся тем, что в их распоряжении теперь есть замечательное собрание, приобретение которого стало возможным благодаря щедрой финансовой поддержке Культурного фонда федеральной земли Гессен, а также Франкфурта-на-Майне.

Мэтр немецкого кино

Райнер Вернер Фассбиндер считается одним из самых значимым режиссеров немецкого и европейского кино XX столетия, который в своем творчестве прошел эволюцию от радикального минимализма до эпатажного барокко. Он прожил всего 37 лет, за свою короткую жизнь снял 44 фильма, поставил около двух десятков спектаклей. В числе самых известных его киноработ - "Замужество Марии Браун" ("1978), "Берлин, Александерплац" (1980), "Лола" (1981), "В год тринадцати лун" (1978). Даже искушенного зрителя Фассбиндер и сегодня продолжает поражать мастерством, с которым он в своих лентах и спектаклях отображал глубинные переживания героев.

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