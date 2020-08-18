Кто заказал и оплатил граффити с Меркель? (фото)

Эссен • Скажем честно, мы "проспали" в нашей туристической рубрике "По Германии" это произведение искусства, которое пару недель назад можно было увидеть в Рурской области , но скажем "Спасибо!" депутатам ландтага Северного Рейна - Вестфалии из земельной организации Социал-демократической партии. Они дали нам подходящий информационный повод - и про плакат рассказать, и про Цольферайн напомнить (достопримечательность со статусом объекта ЮНЕСКО).

Как сообщает агентство dpa, сейчас депутаты от СДПГ официально пытаются выяснить, кто заказал этот постер в граффити-стиле, который им кажется политической рекламой, во сколько он обошелися и чьи потрачены деньги? Члены земельного парламента даже направили по этому поводу депутатский запрос.

По их мнению, граффити обычно носят (или должны носить) социально-критическую направленность, а в этом случае - налицо попытка угодить высокому гостю, да еще и, возможно, за государственный счет. При этом глава земельного правительства Армин Лашет (Armin Laschet) входит в число возможных преемников Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера после следующих выборов в бундестаг. Отметим, что в этой земле партия СДПГ находится в оппозиции, а на федеральном уровне входит в "большую коалицию" с ХДС и ХСС.

Ангела Меркель (ХДС) и премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (ХДС) во время осмотра шахты Цольферайн, 18 августа 2020 года

"Слышь, класс, что ты здесь!!!"

Постер разместили на один день в середине августа перед шахтой Цольферайн - объектом Всемирного наследия, который по приглашению земельного правительства должна была посетить и посетила канцлер Ангела Меркель. Плакат с фразой на здешнем диалекте "Слышь, класс, что ты здесь!!!" (Hömma, schön, datte hier bist!!!") был своего рода дружескими приветствием и знаком благодарности за то, что Меркель своим визитом привлекла внимание к этому региону, решающему непростые проблемы после закрытия здешних шахт и многих других промышленных предприятий.

Автор работы Бени Вельтум (Beni Veltum) рассказал агентству dpa, что сначала создал эскиз на компьютере, затем сделал крупноформатный принт, который доработал вручную, используя краски. По его словам, приветствовать канцлера здесь - большая честь. И он сделал бы эту работу бесплатно.

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