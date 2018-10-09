Крымские татары рассказали, за что в Крыму преследуют женщин

В аннексированном РФ Крыму продолжают нарушать права человека. Хотя преследования касаются преимущественно мужчин, женщины тоже становятся жертвами, рассказали крымские татары в Брюсселе.
В аннексированном Россией Крыму продолжают нарушать права человека. Так, по данным ООН, с сентября 2017 года по июнь 2018 года на полуострове зафиксировали 81 случай с достоверными утверждениями о нарушениях прав человека. Их жертвами стали 167 человек. Такие данные привела первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, выступая 9 октября в Европарламенте на конференции, посвященной положению крымских татар.
Нарушения при этом являются неравномерными. Так, из 95 обысков, задокументированных в тот же период Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, 86 процентов касались крымских татар.
Кто подвергается преследованиям
Правозащитники указывают на новую тенденцию: преследованиям в Крыму подвергаются не только мужчины. "Хотя большинство нарушений прав человека направлено против мужчин, женщин также преследуют, - говорит юрист общественной организации КрымSOS Анастасия Моисеева. - Это новый тренд в Крыму".
В основном жертвами становятся журналисты, активисты, правозащитники, адвокаты. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Анастасия Моисеева уточнила, что лишь за три летних месяца этого года активисты зафиксировали в Крыму семь случаев преследования женщин. Самая распространенная статья - "возбуждение ненависти либо вражды". Среди основных средств давления - обыски и задержания.
Кроме того, что женщины подвергаются преследованиям, часто они становятся "косвенными жертвами", добавляет Моисеева. А именно, жены, дочери, матери испытывают психологические страдания, когда преследуют их мужей либо родственников. Кроме того, они попадают в тяжелую финансовую ситуацию, если остаются единственными кормилицами в семьях с детьми, говорит юрист. "В общей сложности за время аннексии более 100 детей остались без своих матерей, которых либо выкрали, либо арестовывали", - сообщила Моисеева.
Дела за посты в соцсетях
И Джапарова, и Моисеева привели ряд примеров крымскотатарских активистов, чьи права были нарушены. Так, Элину Мамедову держат под домашним арестом за репосты сообщений в проукраинских группах в сети "ВКонтакте". Другой пример - Гульсум Алиева, дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" . Как гражданский журналист, она освещала судебные слушания против политзаключенных, говорит Моисеева. За то, что она размещала эти статьи на странице объединения родственников политзаключенных "Крымская солидарность" в Facebook, ее обвинили в возбуждении ненависти. А поэтессу Алие Кенжалиеву обвинили в реабилитации нацизма за стих, где она осуждает войну в Донбассе.
Часто жертвами становятся сами правозащитники. Эмир Усеин Куку, помогавший людям искать их пропавших родственников, находится за решеткой уже более трех лет. По словам Моисеевой, международные организации, такие как Amnesty International, квалифицируют его дело как политически мотивированное. То же касается и Сейрана Мустафаева, соучредителя "Крымской солидарности". Его задержали в мае этого года.
Целью преследований в аннексированном Крыму являются не только крымскотатарские активисты, но также и украинские. Например, Ольга Павленко из Украинского культурного центра. Летом у нее проводили обыски и допрашивали, поскольку она, как утверждают власти, связана с "Правым сектором". В итоге ей пришлось покинуть Крым.
Евродепутаты: сначала права человека, а потом политика
Конференцию о правах крымских татар организовали несколько депутатов Европарламента. Один из них, представитель крупнейшей фракции Европейской народной партии эстонец Тунне Келам напомнил о подходе Европарламента. Согласно ему, в отношениях с другими странами о политических и экономических интересах речь может идти только тогда, "когда присутствует четкий убедительный прогресс в соблюдении прав человека".
Еще один организатор, бельгийский депутат от фракции "Европейские консерваторы и реформисты" Марк Демесмакер считает, что Брюссель, в частности Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, в диалоге с РФ должны постоянно подчеркивать, что ЕС не отступит от своих принципов непризнания аннексии и защиты прав человека в Крыму. Среди практических шагов он также назвал номинирование украинского режиссера Олега Сенцова на Сахаровскую премию.
Из Крыма выехали десятки тысяч
Тем временем нарушения прав человека в Крыму продолжают документировать. Так, директор программ украинского госпредприятия "Крымский дом" Алим Алиев говорит, что его организация задокументировала более 500 случаев нарушений.
А "Международное партнерство за права человека" собрало почти две тысячи свидетельств. Об этом сообщил представитель этой неправительственной организации с центром в Брюсселе Симон Папуашвили. Поскольку такие организации, как ООН или ОБСЕ не присутствуют в Крыму, то Международное партнерство организовывает регулярные миссии для сбора доказательств там.
Среди мер влияния на ответственных за нарушения прав человека он называет законодательство по примеру "Акта Магнитского". Оно сейчас есть лишь в четырех странах ЕС - Великобритании и трех странах Балтии - и "предусматривает санкции против ответственных на наивысшем уровне, включая замораживание активов и запрет на въезд". Организация, где работает Папуашвили, проводит с рядом государств ЕС консультации о введении подобного законодательства. С какими именно странами, он не говорит.
Пока же одним из выходов для преследуемых остается выезд из Крыма. По официальным украинским данным, приведенным Алиевым, за время аннексии полуостров покинули 35 тысяч человек, из них 20 тысяч - крымские татары. В то же время из России приехали жить в Крым около полумиллиона человек. Эмине Джапарова добавляет, что тех, кто выехал, может быть и 60 тысяч. При этом она подчеркивает, что для крымских татар важно оставаться на полуострове, поскольку их идентичность неотделима от Крыма.
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