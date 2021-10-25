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Кремниевая долина

Кремниевая долина - часть штата Калифорния, неподалеку от Сан-Франциско, также известная как Силиконовая долина

В Кремниевой долине сосредоточено около половины всего научно-технического потенциала США в области разработки и производства компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологий

Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить?

IT-страна Беларусь: все еще "Кремниевая долина Восточной Европы"? | Ток-шоу "В самую точку" 25.10.2021

Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Ольгой Капустиной.

IT-страна Беларусь: все еще "Кремниевая долина Восточной Европы"? 22.10.2021

PandaDoc, EPAM, Viber, World of Tanks - белорусская IT-отрасль достигла заметных успехов на мировом рынке. Но после протестов 2020 года “Кремниевая долина Восточной Европы” оказалась под ударом. Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить?
DEUTSCHLAND, Bonn, 05.04.2011 -Online- - menschliche Miniaturfiguren auf Computertastatur. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Останется ли Беларусь "Кремниевой долиной Восточной Европы"? 23.05.2021

Долгое время власти Беларуси гордились имиджем передовой IT-страны, но политический кризис поставил под вопрос будущее и белорусских айтишников. Многие уезжают из страны. Подробнее - у DW.
30.05.2018, China, Ji'nan: --FILE--A local resident shows a chip of Huawei in Ji'nan city, east China's Shandong province, 30 May 2018. Huawei Technologies Co Ltd said on Tuesday (23 July 2019) it plans to invest 3 billion yuan ($436 million) over the next five years to build an ecosystem for its ARM-based server chips as the Chinese company beefs up its prowess in semiconductors. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

Дефицит чипов из Азии вызвал кризис в мировом автопроме. И что теперь? 18.04.2021

Автозаводы останавливают конвейеры, президент США Джо Байден бьет тревогу, в ЕС под угрозой переход на электромобили. В этой ситуации растет роль "Кремниевой долины" в Германии.
Maxim Micheenko, Leiter des 5518 Studio in Kalifornien

Максим Михеенко из Кремниевой долины: На IT в Минске можно заработать 29.06.2020

Максим Михеенко, директор 5518 Studios из Кремниевой долины рассказал, как изменился спрос на специалистов из СНГ в гейм-индустрии. Кого ищут крупные фирмы и какую зарплату предлагают?
Stephan Hoffmann, Geschäftsführer der North IT Group © privat

Белорусские программисты - лучшие в Восточной Европе? Что советуют бизнесу ФРГ 27.06.2020

Серия видеоконференций призвана привлечь внимание деловых кругов Германии к белорусской IT-индустрии. Ее рекламируют как "Кремниевую долину Восточной Европы". Что думают об этом в ФРГ?
Skolkovo Foundation

"Сколково": что вышло из проекта российской Кремниевой долины 27.10.2019

На фоне планов России стать одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, DW оценила реализацию другого масштабного инновационного проекта РФ - технопарка "Сколково".

Украинская Кремниевая долина: почему программисты едут работать во Львов (07.05.2019) 07.05.2019

Сегодня во Львове самая высокая в Украине концентрация айтишников на душу населения. Число программистов увеличивается с такой скоростью, что уже не хватает офисов. Чем город привлекает программистов – в репортаже DW.

Импорт газа из США в Европу вырос в разы: что теперь делать Газпрому. DW Новости (07.05.2019) 07.05.2019

Берлин готов покупать газ в США. В ближайшее время в ФРГ может появиться терминал по приему СПГ. В ряде стран ЕС такие терминалы уже существуют. Доля американского СПГ в Европе стремительно растет.
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Будущее Кремниевой долины: заменит ли Тампа Калифорнию? 22.04.2018

В последнее время из Кремниевой долины в США уходит все больше предпринимателей. Они открывают фирмы в других местах. Одно из них - Тампа во Флориде. Чем она привлекает IT-бизнес?
ILLUSTRATION - Eine junge Frau langweilt sich am 10.09.2015 in Berlin an ihrem Arbeitsplatz und pustet Seifenblasen durch die Gegend. Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Кремниевая долина в Европе: топ-города для стартапов 20.12.2016

Новое исследование показывает, что инновации любят мегаполисы. Где в Европе стартапам не приходится скучать, и кто готовит специалистов для них?
Archiv Woman holding parts of engine , Frau, die Teile des Motors haelt | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. dpa 55463767 (c) picture-alliance/dpa/Handout/Tetra-Images

Чай, пляж, гараж: что важно для инноваций 08.08.2016

США, Германия и Россия конкурируют за инновации и умные головы. Топ-менеджер и ведущий ученый сравнивает три страны. Что они могут предложить молодому специалисту?
ILLUSTRATION - Ein Passwort wird am 25.08.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Laptop über die Tastatur eingegeben. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Zierke wird am 27.08.2014 in Berlin die neue Lagesituation bei der Computer- und Internetkriminalität in 2013/2014 erläutern. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

США раскрыли данные о взломе сети Пентагона российскими хакерами 24.04.2015

В одну из незасекреченных компьютерных сетей Пентагона удалось вторгнуться хакерам из России. Министр обороны США Эштон Картер сообщил, что хакеры были быстро выявлены и заблокированы.

Лондон становится столицей стартапов (17.03.2014) 17.03.2014

В сфере развития новых технологий Великобритания решила обогнать всех своих соседей. В Лондоне даже появилась своя собственная Кремниевая долина. 140 тысяч человек разрабатывают там компьютерные приложения и игры.

14.03.14 - "Геофактор": Президент "Баварии" отправится за решетку 15.03.2014

Президент мюнхенской "Баварии" сядет в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. Лондон становится столицей старт-апов. В окрестностях Мадрида разрастается район трущоб. Немцы пересаживаются с автомобилей на велосипеды.
Netzwerkkabel stecken in Berlin in einem Verteiler für Internetverbindungen, aufgenommen am 11.12.2008. Foto: Arno Burgi dpa +++(c) dpa - Report+++

Беларусь - Кремниевая долина Восточной Европы? 20.11.2012

За последние шесть лет Беларусь превратилась в одного из крупнейших производителей программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе. Экспорт компьютерных программ вырос в 20 раз. В чем причина такого успеха?
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