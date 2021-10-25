Кремниевая долина - часть штата Калифорния, неподалеку от Сан-Франциско, также известная как Силиконовая долина
В Кремниевой долине сосредоточено около половины всего научно-технического потенциала США в области разработки и производства компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологий
PandaDoc, EPAM, Viber, World of Tanks - белорусская IT-отрасль достигла заметных успехов на мировом рынке. Но после протестов 2020 года “Кремниевая долина Восточной Европы” оказалась под ударом. Что происходит сейчас в IT-секторе Беларуси? Сколько айтишников и бизнесов уехало, и так ли легко их заменить?
Сегодня во Львове самая высокая в Украине концентрация айтишников на душу населения. Число программистов увеличивается с такой скоростью, что уже не хватает офисов. Чем город привлекает программистов – в репортаже DW.
Берлин готов покупать газ в США. В ближайшее время в ФРГ может появиться терминал по приему СПГ. В ряде стран ЕС такие терминалы уже существуют. Доля американского СПГ в Европе стремительно растет.