 Кремль намерен увеличить штрафы для Google и Facebook | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2018

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Россия

Кремль намерен увеличить штрафы для Google и Facebook

Администрация президента РФ предложила повысить штрафы для технологических компаний до одного процента от их годовой выручки, утверждают собеседники Reuters.

Логотип компании Google

Россия намерена увеличить штрафы для технологических компаний за неоднократное неисполнение российского закона об информации. Об этом информационное агентство Reuters сообщило в понедельник, 26 ноября со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников. По их словам, администрация президента РФ предложила внести поправки в Кодекс административных правонарушений.

В соответствии с предложенными изменениями, повышение штрафов затронет поисковые системы, новостные сайты, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и средства, которые позволяют обойти блокировку запрещенных сайтов, а также любые компании, собирающие персональные данные россиян. Размер штрафа составит один процент от годовой выручки компании в России. При этом минимальный штраф - 1,5 млн рублей, даже если компания ничего не заработала в РФ, утверждают собеседники агентства. Кроме того, поправки допускают, что штраф могут взимать неоднократно.

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Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google

В конце октября Роскомнадзор обвинил руководство Google в неисполнении российского законодательства. По итогам проверки выяснилось, что американская компания проигнорировала ранее предъявленное требование подключиться к реестру запрещенных в РФ интернет-ресурсов.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google. В соответствии с текущей версией кодекса, компании грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Рассмотрение дела пройдет в декабре 2018 года, говорится в сообщении ведомства. По информации базы данных "СПАРК-Интерфакс", выручка российского представительства Google в 2017 году составила 45,2 млрд рублей.

Кроме того, Роскомнадзор неоднократно грозил заблокировать Facebook в России. Ведомство требует от компании перенести сервера с персональными данными российских пользователей на территорию РФ.

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