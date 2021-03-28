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Краснодарский край

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Краснодарский край".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

15.12.2018, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 15, 2018: St Petersburg Music House Artistic Director, cellist Sergei Roldugin at a gala concert marking the 80th birthday of conductor Yuri Temirkanov in the Grand Hall of the St Petersburg Philharmonic. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa

Фонд Ролдугина обслужит олимпийские объекты в Сочи за 172 млн рублей 28.03.2021

Фонд "Талант и успех" друга Путина Сергея Ролдугина получил подряд на обслуживание объектов Олимпийского парка. 150 миллионов выделены из бюджета Краснодарского края, еще 22 миллиона - из бюджета города Сочи.
28.03.2020, Russland, Moskau: Mit einem Sonderzug kommen einige der rund 600 Russen, die wegen der geschlossenen Grenze in der Ukraine festsaßen, in der russischen Hauptstadt an. Wegen der Corona-Pand

Российские регионы оценили по степени жесткости изоляции во время эпидемии 08.04.2020

В лидерах индекса "вирусного суверенитета" фонда "Петербургская политика" Чечня, Забайкалье, Краснодарский край и еще 11 субъектов РФ.

Fotograf: Igor Burdyga, DW Korrespondent. Ukraine, Administrative Grenze zur Krim, Oblast Cherson, Annexion der Krim.

Киев хочет расширить список санкций против российских компаний 25.07.2019

Правительство Украины разработало санкции против зарегистрированных в РФ и Крыму компаний, участвующих в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым".
Bildnummer: 58117518 Datum: 13.06.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: SOCHI, KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA. JUNE 13, 2012. The skyline of the Black Sea resort of Sochi. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Reisen Schwarzes Meer x2x xst 2012 quer o0 Hotel Hochhaus Totale 58117518 Date 13 06 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Sochi Krasnodar Territory Russia June 13 2012 The Skyline of The Black Sea Resort of Sochi PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Travel Black Sea x2x 2012 horizontal o0 Hotel Skyscraper long shot

Мировые автоконцерны пожаловались ФСБ на краснодарские суды 28.05.2019

Hyundai, Kia, Mercedes и другие автопроизводители утверждают, что несколько судов в Краснодарском крае помогают истцам получать возврат за машины суммы, превышающие их стоимость.
Solaranlage auf dem Dach einer Rosneft-Tankstelle in Sotschi, Gebiet Krasnodar, Russland Copyright: I. Samorodov/Solar Center Achtung! Nur im Zusammenhang mit dem Beitrag über die Russland-Studie von eclareon verwenden!!!

Немцы выясняют, каковы шансы солнечной энергетики в России 23.05.2019

Исследование о фотовольтаике в РФ рассмотрело различные бизнес-модели и назвало регион с особо благоприятными условиями для установки солнечных батарей. Проект продолжается.

Russland

В организации избиения экоактивистов в Краснодаре подозревают сотрудников ФСБ 25.01.2018

Прошел месяц после нападения неизвестных на координатора "Эковахты" Андрея Рудомаху. Преступники до сих пор не найдены. Расследование не ведется должным образом, рассказал DW активист.
In this photo taken Sunday, Nov. 24, 2013, Andrei Rudomakha, head of the Environmental Watch on the North Caucasus, talks to the Associated Press in Moscow, Russia. Dozens of Sochi activists, journalists and environmentalists have been harassed and intimidated in the run up to the Winter Games in Sochi. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

В Краснодаре избили лидера общественной организации "Эковахта" 29.12.2017

По словам представителя организации, лидера "Эковахты" Андрея Рудомаху избили неизвестные в "балаклавах". Они также похитили аппаратуру и документы экологов.
Sommerfrische am Schwarzen Meer bei Sotschi Pfeife rauchend genießt ein dicker Mann mit seiner Frau am 24.06.2005 einen Tag an einem Strand bei Sotschi am Schwarzen Meer. Foto: ITAR-TASS / Valery Matytsin +++(c) dpa - Report+++

В восьми регионах Краснодарского края вводится курортный сбор 22.11.2017

Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли закон о введении суточного курортного сбора в размере 10 рублей на территории восьми муниципалитетов региона.
Bildnummer: 58117518 Datum: 13.06.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: SOCHI, KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA. JUNE 13, 2012. The skyline of the Black Sea resort of Sochi. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Reisen Schwarzes Meer x2x xst 2012 quer o0 Hotel Hochhaus Totale 58117518 Date 13 06 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Sochi Krasnodar Territory Russia June 13 2012 The Skyline of The Black Sea Resort of Sochi PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Travel Black Sea x2x 2012 horizontal o0 Hotel Skyscraper long shot

В Краснодарском крае полиция задержала группу феминисток 14.08.2017

У активисток, которые хотели провести с 13 по 20 августа "феминистский лагерь" на Черном море, досмотрели вещи. Спустя четыре часа полиция отпустила их без предъявления обвинений.

2.5.2013 *** 1364071 Russia, Groznyi. 02/05/2013 A Nurenergo team works on repairing damaged equipment. Said Tcarnaev/RIA Novosti Copyright: picture-alliance/dpa/S. Tcarnaev

На Кубани объявили об отключениях электричества из-за Крыма 09.08.2017

Власти Краснодарского края объявили об отключении электричества в связи с ростом потребления энергии в Крыму, связанным с аномальной жарой, а в Минэнерго все опровергли.
17.02.2014 ARCHIV - HANDOUT - Bei Siemens wird im Gasturbinenwerk Berlin die Gasturbine SGT5-8000H für das Kraftwerk in Düsseldorf gebaut. Foto: Dietmar Gust/Siemens/dpa (Achtung: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Urhebernennung) (zu dpa Siemens hebt Gewinnprognose an vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/D. Gust

Siemens исключает использование своих газовых турбин в Крыму 10.10.2016

После скандала вокруг возможного использования РФ газовых турбин производства Siemens на электростанциях в Крыму, в немецкой компании заявили, что контракт изначально исключал такую возможность.
***ACHTUNG: Verwendung nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung.*** 23.8.2016 *** Protest der Bauern und Träger (Rostov, Russland, 2016.08.23) Copyright: OPR

Полиция преследует активистов "Объединения перевозчиков России" 04.09.2016

Дальнобойщиков, которые собираются участвовать в круглом столе с фермерами и правозащитниками, задерживают по пути в Москву.
***ACHTUNG: Verwendung nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung.*** 23.8.2016 *** Protest der Bauern und Träger (Rostov, Russland, 2016.08.23) Copyright: OPR

Зачем фермеры Кубани к Путину ехали 29.08.2016

Участники "тракторного марша" фермеров Кубани объяснили DW причины акции. По их мнению, чиновники Краснодарского края способствуют рейдерскому захвату собственности у владельцев земли.
***ACHTUNG: Verwendung nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung.*** 23.8.2016 *** Protest der Bauern und Träger (Rostov, Russland, 2016.08.23) Copyright: OPR

Участники "тракторного марша" задержаны в Краснодарском крае 28.08.2016

Кубанским фермерам вменяют в вину нарушения при организации или проведении публичных мероприятий. Организатор марша фермер Волченко арестован. Его могут обвинить в экстремизме.
01.10.2012. Landwirt beim Ackern auf einem Feld, aufgenommen 01.10.2012. Nach Abschluss der Ernte wird noch vor dem Winter der Boden für das Wiederausbringen neuen Saatguts vorbereitet, über den Winter ruht dann das Saatgut, mit Eintreten des Frühlings beginnt es zu wachsen. Foto: Matthias Tödt | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/M. Tödt

Полиция заблокировала тракторный пробег кубанских фермеров 22.08.2016

Полиция в Ростовской области перекрыла движение тракторной колонне фермеров из Кубани, направлявшейся в Москву. Аграриям предложили встретиться с губернатором региона для решения проблем.
Bildunterschrift:Russian opposition leader Alexei Navalny (C) looks on near the Open Russia movement office during Russian regional elections in the town of Kostroma, some 300 km outside Moscow, on September 13, 2015. Russians vote on September 13 in a regional election expected to yield few surprises, with the country's liberal opposition only able to field a handful of candidates. Voters, in 42 regions will elect governors and lawmakers for regional and city assemblies, and in some cases will cast ballots for both. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Алексей Навальный был задержан в Краснодарском крае 13.05.2016

Автобус с оппозиционером задержали на трассе. После часовой проверки, в том числе и на причастность к террористической организации "Исламское государство", Навальному разрешили продолжить путь.
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