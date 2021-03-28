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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Краснодарский край".
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Фонд "Талант и успех" друга Путина Сергея Ролдугина получил подряд на обслуживание объектов Олимпийского парка. 150 миллионов выделены из бюджета Краснодарского края, еще 22 миллиона - из бюджета города Сочи.
В лидерах индекса "вирусного суверенитета" фонда "Петербургская политика" Чечня, Забайкалье, Краснодарский край и еще 11 субъектов РФ.
Правительство Украины разработало санкции против зарегистрированных в РФ и Крыму компаний, участвующих в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым".
Hyundai, Kia, Mercedes и другие автопроизводители утверждают, что несколько судов в Краснодарском крае помогают истцам получать возврат за машины суммы, превышающие их стоимость.
Исследование о фотовольтаике в РФ рассмотрело различные бизнес-модели и назвало регион с особо благоприятными условиями для установки солнечных батарей. Проект продолжается.
Прошел месяц после нападения неизвестных на координатора "Эковахты" Андрея Рудомаху. Преступники до сих пор не найдены. Расследование не ведется должным образом, рассказал DW активист.
По словам представителя организации, лидера "Эковахты" Андрея Рудомаху избили неизвестные в "балаклавах". Они также похитили аппаратуру и документы экологов.
Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли закон о введении суточного курортного сбора в размере 10 рублей на территории восьми муниципалитетов региона.
У активисток, которые хотели провести с 13 по 20 августа "феминистский лагерь" на Черном море, досмотрели вещи. Спустя четыре часа полиция отпустила их без предъявления обвинений.
Власти Краснодарского края объявили об отключении электричества в связи с ростом потребления энергии в Крыму, связанным с аномальной жарой, а в Минэнерго все опровергли.
После скандала вокруг возможного использования РФ газовых турбин производства Siemens на электростанциях в Крыму, в немецкой компании заявили, что контракт изначально исключал такую возможность.
Дальнобойщиков, которые собираются участвовать в круглом столе с фермерами и правозащитниками, задерживают по пути в Москву.
Участники "тракторного марша" фермеров Кубани объяснили DW причины акции. По их мнению, чиновники Краснодарского края способствуют рейдерскому захвату собственности у владельцев земли.
Кубанским фермерам вменяют в вину нарушения при организации или проведении публичных мероприятий. Организатор марша фермер Волченко арестован. Его могут обвинить в экстремизме.
Полиция в Ростовской области перекрыла движение тракторной колонне фермеров из Кубани, направлявшейся в Москву. Аграриям предложили встретиться с губернатором региона для решения проблем.
Автобус с оппозиционером задержали на трассе. После часовой проверки, в том числе и на причастность к террористической организации "Исламское государство", Навальному разрешили продолжить путь.
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