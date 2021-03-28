Фонд Ролдугина обслужит олимпийские объекты в Сочи за 172 млн рублей

Фонд "Талант и успех", к учредителям которого относится близкий друг российского президента Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, получил 172,41 млн рублей на обслуживание объектов Олимпийского парка в Сочи. Об этом в воскресенье, 28 марта, пишет интернет-издание "МБХ медиа", заметившее соответствующий контракт на портале госзакупок.

150 миллионов выделены из бюджета Краснодарского края, остальная сумма - из бюджета города Сочи, следует из контракта. Среди прочего, подрядчик будет отвечать за полив и стрижку газонов, уход за зелеными насаждениями, сбор мусора, а также содержание сетей электроснабжения.

Ролдугин в досье FinCEN и "панамских досье"

Связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental была упомянута в досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), обнародованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Эта фирма получила 830 тысяч долларов от зарегистрированной на Кипре компании Dulston Ventures. Кипрская фирма присутствует в списке аффилированных лиц ряда российских компаний, входящих в "Севергрупп" российского предпринимателя Алексея Мордашова.

Кроме того, Ролдугин фигурировал в "панамских досье" - базе данных владельцев офшорных компаний, опубликованной ICIJ. Авторы того расследования также обнаружили сделки между фирмами, связанными с другом Путина, и структурами Мордашова не менее чем на 30 млн долларов.

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