 Коронавирус распространяется в общежитиях для беженцев в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.05.2020

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Германия

Коронавирус распространяется в общежитиях для беженцев в ФРГ

Новыми очагами распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Германии стали общежития для беженцев. Сообщения о массовых заражениях в центрах размещения мигрантов появляются почти ежедневно.

В общежитии для беженцев в Санкт-Августине

В общежитии для беженцев в Санкт-Августине

Общежития для беженцев становятся очагами распространения коронавируса в Германии. До 19 мая в центрах размещения мигрантов выявлено 444 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает в четверг, 21 мая, издание Focus Online со ссылкой на предоставленную на его запрос информацию МВД Германии. Заражения выявлены в общежитиях, расположенных в 22 населенных пунктах в 12 федеральных землях.

По данным на 20 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в этих заведениях равнялось 24. Таким образом данный показатель за два месяца вырос почти в 20 раз.

При этом фактическое число случаев коронавируса в центрах размещения мигрантов гораздо выше, поскольку в ответе берлинского ведомства речь шла лишь об общежитиях, находящихся под управлением Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bamf). Эти данные не включают информацию об общежитиях в ведении коммунальных властей, а только в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии в таких учреждениях до конца апреля заразились в общей сложности более тысячи человек.

Практически ежедневно выявляются новые случаи коронавируса среди беженцев

Сообщения о новых заражениях в немецких центрах размещения беженцев появляются в СМИ почти ежедневно. В Баварии, по данным земельного МВД, три проживавших в общежитиях мигранта скончались от вирусной пневмонии COVID-19, у двух из них были тяжелые сопутствовавшие заболевания. 20 мая стало известно о заражении 65 жильцов и двух сотрудниц общежития для беженцев Немецкого Красного Креста во Франкфурте-на-Майне. Сотрудницы находятся под домашним карантином, а инфицированных мигрантов размещают в отелях.

Другая вспышка коронавируса произошла в одном из центров проживания мигрантов в Майнце, он закрыт на карантин. С конца прошлой недели положительные результаты теста на SARS-CoV-2 получили152 беженца, проживающих в центральном общежитии земли Северный Рейн - Вестфалия в Санкт-Августине, оно также помещено под карантин. Вечером 20 мая стало известно о заражении не менее 37 человек из общежития для беженцев в Регенсбурге.

Большинство жильцов центров размещения беженцев принимают строгие меры властей, направленные на сдерживание дальнейшего распространения коронавируса. Но в ряде случаев ограничения наталкиваются на непонимание и приводят к протестным акциям. В частности, в тюрингском Зуле, а также в Хальберштадте (Саксония-Анхальт) мигранты устроили беспорядки или голодовки. Так, от принятия пищи в качестве протеста против ограничительных мер отказались и около 20 беженцев в общежитии в баварском Пуххайме.

Неблагоприятные условия в общежитиях для беженцев

Между тем, как показывает исследование университета Билефельда, в центрах размещения беженцев практически невозможно выполнение предписаний, касающихся социальной дистанции и ограничения контактов. Бытовые условия в таких учреждениях во времена пандемии коронавируса являются крайне проблематичными, указали ученые, изучившие 23 общежития с 1367 подтвержденными случаями коронавируса в семи федеральных землях Германии.

По их оценке, при возникновении случая заражения коронавирусом в таком заведении риск инфицирования других жильцов столь же высок, как на круизном лайнере. Если вирус проникает в общежитие, то распространяется крайне быстро, заявил руководитель исследования Кайван Боцоргмер (Kayvan Bozorgmehr) агентству dpa.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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