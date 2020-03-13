Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?

На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа и простуды. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, нередко - затрудненное дыхание, мышечная боль, усталость. Однако различия все же есть.

У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, может длиться до 14 дней или даже дольше. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов.

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