 Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.03.2020

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Мир

Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?

Головная боль, высокая температура, кашель, слабость - признаки коронавируса, гриппа и простуды порой трудно различить. Инфографика DW поможет разобраться в симптомах этих заболеваний.

Женщина в защитной маске

На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа и простуды. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, нередко - затрудненное дыхание, мышечная боль, усталость. Однако различия все же есть.

Infografik Symptome von COVID-19, Grippe und Erkältung -RU

У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, может длиться до 14 дней или даже дольше. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов.

 

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    Автор: Марина Барановская


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