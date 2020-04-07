 Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.04.2020

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Россия

Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина

Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.

Карикатура Сергея Елкина - Владимир Путин говорит: Граждане половцы и печенеги, оставайтесь дома на карантине

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