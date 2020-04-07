Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина

Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.
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