Коронавирус и армия: бундесвер спешит на помощь

Ограничение социальных контактов, соблюдение дистанции между людьми и по возможности работа в режиме Home Office - в условиях эпидемии коронавируса все эти правила стали само собой разумеющимися и в бундесвере. Те военнослужащие, которые могут выполнять свои обязанности с личного компьютера, работают из дома. В гарнизонах по утрам теперь строятся не плечом к плечу, а соблюдая необходимую дистанцию, в двух метрах друг от друга. И танковые экипажи, если уж без выезда не обойтись, проредили, чтобы танкисты не дышали друг на друга.

Все в строгом соответствии с рекомендациями Института имени Роберта Коха, к ежедневным телефонным летучкам которого подключается и бундесвер. По совету вирусологов временно сокращен немецкий контингент военнослужащих в Афганистане, отменены крупные маневры и все курсы обучения, на которых не ведется подготовка к миссиям за рубежом. При всем рассредоточении, разумеется, командование старается сохранить боеспособность армии и ее готовность выполнять союзнические обязательства.

Коронавирус - вызов и для военврачей

По данным министерства обороны ФРГ, к 26 марта инфицированными коронавирусом были 160 военнослужащих бундесвера, из которых, правда, только двое находятся в госпитале. У остальных болезнь протекает легко, они лечатся дома. Еще примерно 700 человек, имевшие контакт с инфицированными, - на карантине.

Военнослужащие бундесвера демонстрируют министру обороны Аннегрет Крамп -Карренбауэр умение оказывать медпомощь

В санитарных частях бундесвера - около 20 000 военнослужащих. В настоящее время они "проверяют на прочность" пять полевых госпиталей, которые могут быть развернуты в чрезвычайном случае. В этих госпиталях предусмотрены 105 мест для тяжелых пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии с применением приборов искусственной вентиляции легких.

Считается, что в обычных условиях этого достаточно, но не в экстремальной ситуации. Поэтому на всякий случай число коек интенсивной терапии решено значительно увеличить, чтобы иметь возможность оказывать медицинскую помощь не только военнослужащим. В Германии с 1970 года в военных госпиталях лечат и гражданских пациентов.

Бундесвер уже помогает, чем может

Пресс-служба министерства обороны заверяет, что в случае резкого обострения эпидемиологической ситуации военврачи бундесвера смогут оказывать помощь и гражданскому населению. "Мы хорошо подготовлены и уже помогаем, чем можем", - сообщили DW в пресс-службе министерства.

Военнослужащие бундесвера готовят продуктовые пакеты для водителей грузовиков, застрявших на границе из-за коронавируса

Так, например, бундесвер заказал на сумму в 241 млн евро на мировом рынке у своих поставщиков ставшие дефицитом защитные средства, которые Минздрав ФРГ будет распределять по врачам и медицинским учреждениям по всей стране. Кроме того, бундесвер уже начал в рамках межведомственной помощи снабжать продуктами питания, полевыми койками и мобильными медицинскими приборами тех, кто из-за пандемии коронавируса оказался в критической ситуации. А еще несколько недель назад самолетами люфтваффе были эвакуированы из китайской провинции Ухань на родину 125 гражданских лиц.

Резервисты рвутся на службу

Приятным сюрпризом оказался для бундесвера тот факт, что 6000 резервистов добровольно откликнулись на призыв помочь в кризисных условиях. 240 санитаров, врачей и аптекарей запаса уже вернулись на военную службу, остальные заявления еще обрабатываются.

На этом самолете из-за коронавируса были эвакуированы из Уханя граждане ФРГ

Патрик Сенсбург (Patrick Sensburg), председатель Союза немецких резервистов и депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) тоже был, по всей видимости, удивлен и сразу же воспользовался случаем, чтобы выступить за введение всеобщей служебной повинности.

"Сейчас, в условиях кризиса мы видим насколько важны солидарность, чувство общественной ответственности и профессии критической инфраструктуры, о которых так много говорят, - заявил он в интервью газете Die Welt. - Это именно те ценности и те профессии, во благо которых пошла бы такая служебная повинность".

Но сейчас не время для этого. Сейчас речь идет о том, чтобы бундесвер делал все, что может, для оказания помощи в преодолении кризиса.

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