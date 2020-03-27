Коронавирусные выходные в РФ: почему все продолжат работать

Нерабочую неделю с сохранением зарплаты с 30 марта по 3 апреля объявил президент Владимир Путин для того, чтобы бороться с пандемией коронавируса. Однако по факту позволить себе такие внезапные каникулы могут лишь некоторые госучреждения. Остальные же, в обход обращения президента, ищут способы не останавливать работу. DW собрала несколько примеров.

Отпуск за свой счет как схема против коронавируса

Официально коронавирусные каникулы не положены пяти категориям работников. Среди них - непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные сети, те, кто обеспечивает население продуктами питания и товарами первой необходимости. То есть, например, кассиры супермаркетов и врачи будут ходить на работу как раньше. Но некоторые представители бизнеса трактуют указ по-своему.

Врачи будут продолжать ходить на работу

25-летняя Александра работает в московской рекламной кампании. Ее руководство обратилось к сотрудникам с просьбой работать в выходную неделю удаленно, так как приостанавливать бизнес нельзя.

"Нам предложили схему, которую они, кажется, еще до обращения Путина придумали. По бумагам мы уходим в неоплачиваемый отпуск, но на деле будем работать из дома. За это нам обещают черную зарплату. Но это отпуск с открытой датой, который неясно, когда закончится", - сказала она DW.

Компанией, которая не может остановить цикл производства, назвала себя "Яндекс". Там сотрудникам разослали обращение, в котором уверили, что принуждать работать никого не будут. Но попросили выйти удаленно в качестве "волонтеров". "Мы - "градообразующее" предприятие. Нам обязательно нужно работать", - говорится в тексте письма.

С ночевкой на работе вместо каникул

Чтобы не прекращать работу, но не нарушать указ президента, некоторые фирмы и предприятия предложили своим работникам буквально ночевать на работе. Игорь (имя изменено по просьбе героя) работает официантом в одной из центральных гостиниц. Руководство предложило ему переехать на время коронавирусой недели прямо в гостиницу. "Возможно, так будет выгоднее - сейчас половина номеров пустует, но бар работает. В основном все русские. Можно будет получить неплохие чаевые. Плюс везде стоят дезинфекторы, не нужно каждый день ехать на метро", - рассуждает Игорь.

Многие сотрудники соглашаются не покидать предприятие в течение нерабочей недели, чтобы не пользоваться метро

Мария всю выходную неделю будет трудиться на закрытой стройплощадке недалеко от Санкт-Петербурга: "Мы все работаем. Нам дали строгие рекомендации не покидать стройку до мая, чтобы избежать заражения извне. Это такой вахтовый городок с пропускной системой, из которого раньше уезжали по домам на отдых. Теперь просят оставаться. Все равно у нас нет тут пенсионеров, чтобы прекращать работу".

Сразу несколько источников DW на в телецентре "Останкино" в Москве подтвердили, что на федеральных каналах, в частности на НТВ и Первом канале, создают списки тех, кто готов работать несколько дней подряд, не выезжая. "Для телевизионщиков нет понятий праздники или "нерабочая неделя", новости должны выходить всегда. На такие экстренные случаи могут сформировать команду, которая будет жить в телецентре пару недель, но это обычная практика. Такое было давно, правда, например во время "Норд Оста". Понятное дело, это оплачивается тройным окладом плюс бесплатное питание", - рассказал источник.

Что делать при нарушениях со стороны работодателя

По словам члена штаба правовой помощи Федора Сироша, который создала международная правозащитная группа "Агора" на время коронавируса, схема с неоплачиваемыми отпусками - самая распространенная.

"Не могу сказать точное число обращений с таким вопросом к нам в штаб, но их было много - у меня пальцы иногда горели, потому что я не успевал всем отвечать. Мы всем сначала рекомендуем выйти на переговоры с руководством. Если это не помогает, то тогда сработает отказ подписывать документы. Ведь в большинстве случаев работники сами добровольно подписывают заявления или соглашения, потому что думают, что иначе их уволят. Но если сотрудник оформлен надлежащим образом, его уволить можно только за грубое нарушение", - говорит юрист. Если не работать в коронавирусные выходные не получается, то можно заявить о нарушении постфактум в трудовую инспекцию или даже судиться.

"Мы рекомендуем сохранять переписку и даже записывать разговоры с руководством. По нашему законодательству аудио или видео, который человек записывает для себя, чтобы зафиксировать противоправные действия, признаются как доказательства. А публиковать в интернете такое лучше не стоит - это не вполне законно", - объясняет Федор Сирош.

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