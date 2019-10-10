Комментарий: Фальшивые враги и истинные друзья Греты Тунберг

Северн Судзуки! Кто-нибудь, отзовитесь! Еще раз, громко: "Северн Судзуки!" Почему вы молчите, господа? Неужели не помните? В начале девяностых имя этой канадской девочки-подростка гремело по всему миру. Она выступала на организованном ООН cаммите Земли в Рио-де-Жанейро. Вы должны помнить ее знаменитую фразу: "Я боюсь выходить на солнце не из-за озоновой дыры, а потому что не знаю, какие химикаты содержатся в воздухе, которым я дышу". Не помните? Жаль. А ведь Северн Судзуки четверть века назад называли "девочкой, которая заставила мир замолчать на пять минут".

Грета Тунберг ­- ребенок или взрослый?

Вам это ничего не напоминает? Правильно! Это практически история про нынешнюю суперзвезду экологического движения, подростка Грету Тунберг. Простите, совсем забыл, она не подросток. Она - "молодая женщина". Именно так нужно правильно называть 16-летнюю шведку, если вы не хотите стать объектом массированного троллинга в соцсетях сторонниками "нашей Греты". Но потом, когда нужно, вы должны назвать ее "голосом детей - нашего будущего". Тут главное не перепутать, когда и что говорить. Потому что в зависимости от потребностей ее сторонников Грета Тунберг - то сознательный зрелый человек, то ребенок с не замутненным "взрослой мудростью" (не забудьте кавычки!) разумом. Ребенок, которого нельзя критиковать именно потому, что Грета говорит от имени тех самых "детей - нашего будущего" (если запутались, когда и что говорить, то прочитайте абзац еще раз с самого начала).

Константин Эггерт

Если же вы хотя бы на секунду, хотя бы в чем-то подвергаете сомнению то, что говорит Грета, то вы, скорее всего, "белый гетеросексуальный мужчина среднего возраста, который ненавидит любые меньшинства, зато обожает хищнический капитализм, убивающий нашу планету". Я не шучу. Просто введите слова "Тунберг", "гетеросексуальный" и "белый" в любой поисковик.

И это первая из нескольких проблем, связанных с Гретой: общественности пытаются не только заткнуть рот, но и навязать групповую идентичность, когда каждый из нас не личность, а символический "гей", "гетеросексуал", "капиталист" или "угнетенный". А в зависимости от этой групповой идентичности - либо "воин добра", либо ретроград и марионетка транснациональных корпораций, которым наплевать на судьбы планеты.

Массовое неприятие феномена Греты в России и странах Центральной и Восточной Европы, вызывающее безграничное удивление у западных интеллектуалов, - это следствие того, что русские, поляки, украинцы, эстонцы и румыны совсем недавно жили в обществе, где именно принадлежность к определенному социальному классу определяла твою судьбу. В этом обществе была одна единственно верная идея, одна партия, одни непогрешимые и находящиеся вне критики вожди этой партии. Коллективный опыт заставляет их сопротивляться навязыванию любой "единственно верной" идеологии. Они хотят думать своей головой, а не маршировать стройными рядами к победе над "глобальным капитализмом".

Грета Тунберг - знамя "лимузинных социалистов"

Проблема номер два. Тридцать лет назад, во времена Северн Судзуки, сразу после падения коммунистических режимов, историческое поражение марксизма было аксиомой для большинства. Борьба за сохранение экосистем, против ядерных электростанций и вырубки лесов Амазонии не несла такого идеологического заряда, какой она несет сегодня. Борьба с изменением климата - серьезная, требующая гигантского внимания тема - превратилась в один из главных лозунгов для леваков всех мастей, требующих отмены "капитализма", а заодно и парламентской демократии.

Не верите? Прочитайте до конца программныедокументы международного экологического движения радикального толка Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). Речь в них идет не только и даже не столько об экологии. В Великобритании, например, предлагается передать значительную часть власти Совету граждан в составе от 500 до 1000 человек, назначаемому некой неназванной, но подразумеваемой "уполномоченной (неправительственной) организацией". Этот Совет будет решать, что в жизни условных Джона Смита, Арвы Сулеймани или Питера Нкомо экологично и правильно, а что вредно и должно быть запрещено.

Я не подвергаю сомнению личную искренность Греты Тунберг. В конце концов, человека в 16 лет довольно трудно заставить излагать то, во что он не верит. Но ее превращение в живой символ и ширму для радикальных левых по всему миру и прежде всего для "лимузинных социалистов" Запада - факт, и факт печальный.

Грета Тунберг vs Малала Юсуфзай

Сторонники Греты Тунберг любят сравнивать ее с Малалой Юсуфзай, самым молодым в истории лауреатом Нобелевской премии. Малала получила премию мира в 2014 году в 17-летнем возрасте за "борьбу против притеснений детей и молодёжи и за права детей на образование".

Однако судьбы двух девушек совершенно разные. Пакистанка с ранних лет преодолевала чудовищные трудности, ее чуть не убили талибы. Она пишет и говорит о том, что испытала сама. Она через личный опыт помогает людям в любой точке планеты понять, что такое настоящее равноправие и какой дорогой ценой даются людям, не живущим в странах "золотого миллиарда", их права. В отличие от Малалы, Грета Тунберг излагает только факты и мнения, которые она узнала от взрослых. Ее жизнь не несет никакого уникального личного опыта, который был бы принципиально отличен от опыта той же Северн Судзуки в ее возрасте.

Лично мне и моей семье, сортирующей мусор, избавившейся от лампочек накаливания, не носящей меха и ходящей за продуктами с собственной сумкой, Грета Тунберг не сказала ничего нового. Это то, что могут сделать и делают обычные люди. И сделают больше - по мере развития науки и технологий. Только не нужно ими командовать. Нам не требуются манипуляторы и торговцы страхом, собравшиеся вокруг Греты Тунберг и требующие от нас подчиниться им здесь и сейчас. Превращение население планеты Земля в глобальный детский сад с воспитателями-вождями - последнее, что нам нужно. В том числе и для борьбы с изменением климата. Вожди всегда ошибаются. А обычные люди, вооруженные здравым смыслом и самоуважением, способны свернуть горы.

Небольшой эпилог. Сегодня сорокалетняя Северн Каллис-Судзуки, жена и мать двоих детей, участвует в научных и образовательных проектах. Она живет обычной жизнью обычного канадского гражданина - благополучного, материально обеспеченного, социально защищенного - и потому готового отдавать часть своего частного времени бескорыстному улучшению нашей с вами жизни на планете Земля. Собственно, это то, что, возможно, случится и с Гретой Тунберг. Еще немного публичной славы, потом забвение, потом взросление, потом новые, более скромные роли - и, даст Бог, сложившаяся профессиональная и личная жизнь, которую она сама себе выберет. Счастья вам, Грета!

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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