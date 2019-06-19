 Комментарий: Трамп вступил в борьбу за Белый дом - и может победить | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.06.2019

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Мнения

Комментарий: Трамп вступил в борьбу за Белый дом - и может победить

Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году, и было бы наивно полагать, что у него нет шансов на победу, считает Нэнси Айзенсон.

Дональд Трамп

Дональд Трамп объявил об участии в выборах президента США - 2020

Многие думали, что Дональд Трамп ненадолго задержится в Белом доме. Но он все еще там - и теперь объявил, что полон решимости стать президентом Соединенных Штатов и во второй раз.

Когда Трамп победил на выборах президента в 2016 году, оптимисты надеялись, что его отставка - это только вопрос времени. Ведь быть президентом - самая сложная задача из тех, что когда-либо стояли перед баловнем судьбы Дональдом Трампом. Тогда казалось, что он куда охотнее предпочел бы смотреть Fox News, оскорблять знаменитостей в Twitter и проводить время, загоняя шары в лунки на поле для гольфа.

Состояние экономики не навредило Трампу

Когда Трамп сам не ушел в отставку, оптимисты надеялись, что его

отстранят от должности. Но президента США не привлекли к суду за совершение тяжких преступлений или правонарушений - так что теперь неважно, пытался ли он воспрепятствовать расследованию процесса его предвыборной кампании или же поощрял Россию взломать сервер своего оппонента.

Нэнси Айзенсон

Нэнси Айзенсон

Импичмент, который, к слову, нечто другое, чем простое отстранение от должности, - это работа Сената. Но он контролируется республиканцами, которые не заинтересованы в атаках на лидера собственной партии. 

Когда Трампа не отстранили от должности, оптимисты надеялись, что ему придется уйти вследствие неудовлетворительного состояния экономики. Ее обвал эксперты прогнозировали с момента прихода Трампа к власти. Вначале опасались, что последней каплей станет инициированное президентом снижение налогов, затем говорили о его агрессивной таможенной политике, потом речь шла о его высоких расходах Трампа, увеличивших государственный долг еще на два миллиарда долларов. Возможно, в долгосрочной перспективе эксперты и окажутся правы. Но пока экономика сильна, а уровень безработицы составляет 3,6 процента, что стало самым низким показателем за последние 50 лет.      

Помимо стабильного состояния экономики, у Трампа есть еще одно преимущество, заключающееся в том, что американских президентов почти всегда переизбирают на второй срок. Лишь четверым из них в минувшем столетии не удалось победить на выборах во второй раз. 

И хотя часть американцев встревожены подобострастным поведением Трампа перед Владимиром Путиным или его защитой расистов, а другие - поддерживают его, в действительности большинство жителей США слишком заняты своей собственной жизнью, чтобы уделять много внимания политике. Мать-одиночка из Милуоки, наверняка, не будет винить президента в том, что ей приходится пахать на двух работах, чтобы обеспечить своим детям еду и крышу над головой.  

Проблемы в системе образования США

В нас, американцев, с детства вселяют веру в то, что наша страна - лучшая в мире. Но многие из нас никогда не выезжали за границу, чтобы выяснить, правда ли это - только 42 процента граждан США вообще имеют заграничный паспорт.

У нас также далеко не всегда есть в распоряжении механизмы, с помощью которых мы могли бы подвергнуть сомнению утверждение о том, что нет на земле лучше места, чем Соединенные Штаты. Республиканцы, занимающие ответственные политические должности, в течение многих лет подрывали систему государственного образования, рассматривая его не как инвестицию в наше будущее, а как дорогостоящую и расточительную статью государственного бюджета, требующую сокращений. По сравнению с учащимися из других стран американские школьники отстают в чтении, естественных науках и математике.

Контекст

В Палате представителей Конгресса США была принята резолюция, позволяющая заставить генпрокурора США и бывшего юристконсульта Белого дома выполнить требования в связи с докладом Мюллера. (12.06.2019)

После заявления спецпрокурора Мюллера Кремль будет готовить кибернаступление на США. Он попытается повлиять на выборы в 2020 году ради сделки с Трампом, считает Константин Эггерт. (31.05.2019)

Почти вся информация о возможных связях Трампа с Кремлем остается скрытой от глаз общественности, и это говорит в пользу спецпрокурора Мюллера, считает обозреватель FAZ. (12.02.2019)

В сегодняшних Соединенных Штатах, разделенных на два непримиримых лагеря, для размещения самой простой, объективной информации может потребоваться как решимость, так и время. Даже если мать-одиночка из Милуоки зарегистрируется для голосования на выборах, неизвестно, сможет ли она отличить фейковые новости от фактов, и понимает ли она, что ей следует хотя бы попытаться сделать это, прежде чем решить, за кого отдать свой голос.   

Не стоит доверять опросам

В настоящий момент было бы опрометчиво предполагать, что Трамп не будет переизбран. Не стоит обманываться результатами опросов, согласно которым только 44 процента респондентов утверждают, что Трамп хорошо справляется с обязанностями президента. Опросы, как известно, ненадежны и мало что могут сказать о том, что произойдет более чем через 500 дней, оставшихся до  президентских выборов 2020 года.

Впрочем, в ноябре прошлого года оказалось, что результаты опросов верны: промежуточные выборы вернули Палату представителей под контроль демократов, что стало сюрпризом для скептиков вроде меня, оценивших замедление темпов упадка США.

Так что оптимистам еще рано отчаиваться.

Автор: Нэнси Айзенсон, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

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