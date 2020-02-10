Комментарий: Провал преемницы Меркель - политическое землетрясение для ФРГ

Заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) о намерении покинуть пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и ее отказ выдвигать свою кандидатуру на должность федерального канцлера стало ударом для нетвердо стоящей на ногах и во многом потерявшей ориентацию партии. Но последствия этого землетрясения более сокрушительны.

ХДС потерпел неудачу. Другая ранее народная партия, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), уже давно пробуксовывает и ищет свое место, свой курс, свою суть. Весной 2019 года промежуточная глава СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles) ушла с поста председателя старейшей партии Германии всего через 13 месяцев после вступления в должность. Точно так же Крамп-Каренбауэр объявила о своем уходе через 14 месяцев.

Проверка на прочность для Германии

И что теперь? Имена, имена, имена, спекуляции и слухи. Но в вопросе о будущем руководстве партии и кандидатуре канцлера кроется более глубокий смысл. ХДС должен решить проблему собственного самоопределения и единения. Ведь он давно уже не производит впечатления сплоченной силы - если судить по тому, как партия проявляет себя в Тюрингии и в федеральном правительстве, в Сети и ежедневном изнуряющем труде, в сосуществовании и все чаще - в противостоянии ее членов. Всего одиннадцать недель прошло с тех пор, как на партийном съезде в Лейпциге члены ХДС с ликованием приветствовали председателя партии Крамп-Карренбауэр, которая после продолжительной критики потребовала от однопартийцев высказываться открыто.

Германию ожидает год принятия решений. Решаться будет не только вопрос о том, останется ли народная и в ближайшей перспективе правящая партия ХДС в федеральном правительстве - или захочет ли она в нем остаться и каким образом. Нет, под сомнением преемственность парламентаризма в Германии, значение партий, партийная дисциплина и свобода совести депутатов. Предметом дискуссии становится, прежде всего, вопрос, хотят ли партии блока ХДС/ХСС - и каким образом - противостоять правопопулистским силам и внешним течениям.

Кристоф Штрак

Свое решение уйти с поста председателя партии Крамп-Карренбауэр объяснила "сильными центробежными силами" в обществе, которому нужен сильный ХДС с единым руководством. В конце концов, речь идет о будущем демократии в Германии. Почти через 71 год после своего основания ФРГ проходит серьезную проверку на прочность. Возможно, близится конец ее прежней политической системы. Другие политические силы, в том числе сильные "зеленые", не берут на себя роль прежних народных партий - или пока что не берут.

Времена нестабильности и неопределенности

В конце января президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выступил на заседании бундестага, посвященном памяти жертв национал-социализма. В казавшихся мрачными выражениях он говорил о новых правах и "зловещих духах прошлого", которые сегодня "предстают нам в новом обличье". "Боюсь, мы никогда не были достаточно подготовлены - но именно на это и проверяет нас наше время! И мы должны пройти эту проверку", - сказал федеральный президент. Он говорил не о конкретной партии. Штайнмайер предостерегал всю политическую систему и общество.

Растущая нестабильность, совпавшая с объявлением Крамп-Карренбауэр об отставке и борьбой за политический курс, бьет по Германии - и это в то время, когда экономическое развитие становится более неустойчивым и социально-политический раскол усиливается. Время, когда благодаря президенту США Дональду Трампа и другим правителям-популистам политика по всему миру кажется нестабильной как никогда ранее - по крайней мере, со времен падения Берлинской стены. Время, когда Европу штормит после "Брекзита", а к Германии с июля переходит председательство в Совете Европейского союза. ФРГ как никогда ранее сталкивается с вызовами на международной арене, а на национальном уровне испытывает неопределенность, которую давно не испытывала.

Меркель - канцлер по необходимости

Речь том, что конец канцлерства Ангелы Меркель (Angela Merkel) близок, заходила раньше довольно часто. Это началось еще до ее ухода с поста председателя ХДС: она объявила о нем в конце октября 2018 года, а шесть недель спустя представила Крамп-Карренбауэр как свою преемницу. С тех пор эти разговоры не утихали.

Теперь, в политическом шторме, разразившемся в Германии в понедельник, они стали отчетливо слышны: Ангела Меркель остается канцлером и сохраняет политическую независимость, но она - канцлер по необходимости. Ее власть внутри партии, а значит и время на посту канцлера, подходит к концу. И она больше не контролирует управляемую передачу власти. Канцлер по необходимости и председатель ХДС по необходимости - ни то, ни другое не гарантирует политической стабильности в этом году.

Почти за каждым землетрясением следуют повторные толчки. Сложности в немецкой политике выходят далеко за рамки проблем с руководством ХДС, ситуация становится намного более неспокойной. Более неспокойной и более напряженной. И это испытание Германии только предстоит выдержать.

Автор: Кристоф Штрак, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

11 политических долгожителей - кто они? И Меркель, и Путин Среди мировых политиков, которые дольше всех находятся у власти, - и президенты стран, и главы правительств, и те, кто успел побывать в обеих ипостасях. Так, на последнем месте среди политических долгожителей Ангела Меркель. По состоянию на 2018 год, она находится на посту канцлера ФРГ 13 лет. А на предпоследнем месте - Владимир Путин, находящийся у власти 18 лет.

11 политических долгожителей - кто они? От Лукашенко до Назарбаева Четыре из одиннадцати политических долгожителей руководят бывшими постсоветскими республиками. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, по состоянию на 2018 г., занимает свой пост уже 24 года. Столько же находится у власти и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент РФ Владимир Путин находится у власти 18 лет, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - 28 лет.

11 политических долгожителей - кто они? Более четверти века у власти Лидирует по числу политических долгожителей африканский континент. Среди тех, кто более четверти века у власти, - президенты Камеруна, Уганды и Чада. Но в их компании и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев, который находится на посту президента 28 лет (все данные - на 2018 г.)

11 политических долгожителей - кто они? Глава Камеруна побьет полувековой рекорд? На первом месте среди политических долгожителей - президент Камеруна: в 2018 году он отметил 43-ю годовщину нахождения у власти - сначала в роли премьер-министра, а затем - президента. В 2018 году камерунскому лидеру исполнилось 85 лет. На 4 года меньше правит страной президент Экваториальной Гвинеи, занимающий свой пост уже 39 лет. Автор: Наталья Позднякова

