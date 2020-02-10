Комментарий: Провал преемницы Меркель - политическое землетрясение для ФРГ

Кризис ХДС - это одновременно и кризис всей партийной системы Германии. С сегодняшнего дня власти Ангелы Меркель в ее собственной партии настал конец, считает Кристоф Штрак.
Заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) о намерении покинуть пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и ее отказ выдвигать свою кандидатуру на должность федерального канцлера стало ударом для нетвердо стоящей на ногах и во многом потерявшей ориентацию партии. Но последствия этого землетрясения более сокрушительны.
ХДС потерпел неудачу. Другая ранее народная партия, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), уже давно пробуксовывает и ищет свое место, свой курс, свою суть. Весной 2019 года промежуточная глава СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles) ушла с поста председателя старейшей партии Германии всего через 13 месяцев после вступления в должность. Точно так же Крамп-Каренбауэр объявила о своем уходе через 14 месяцев.
Проверка на прочность для Германии
И что теперь? Имена, имена, имена, спекуляции и слухи. Но в вопросе о будущем руководстве партии и кандидатуре канцлера кроется более глубокий смысл. ХДС должен решить проблему собственного самоопределения и единения. Ведь он давно уже не производит впечатления сплоченной силы - если судить по тому, как партия проявляет себя в Тюрингии и в федеральном правительстве, в Сети и ежедневном изнуряющем труде, в сосуществовании и все чаще - в противостоянии ее членов. Всего одиннадцать недель прошло с тех пор, как на партийном съезде в Лейпциге члены ХДС с ликованием приветствовали председателя партии Крамп-Карренбауэр, которая после продолжительной критики потребовала от однопартийцев высказываться открыто.
Германию ожидает год принятия решений. Решаться будет не только вопрос о том, останется ли народная и в ближайшей перспективе правящая партия ХДС в федеральном правительстве - или захочет ли она в нем остаться и каким образом. Нет, под сомнением преемственность парламентаризма в Германии, значение партий, партийная дисциплина и свобода совести депутатов. Предметом дискуссии становится, прежде всего, вопрос, хотят ли партии блока ХДС/ХСС - и каким образом - противостоять правопопулистским силам и внешним течениям.
Свое решение уйти с поста председателя партии Крамп-Карренбауэр объяснила "сильными центробежными силами" в обществе, которому нужен сильный ХДС с единым руководством. В конце концов, речь идет о будущем демократии в Германии. Почти через 71 год после своего основания ФРГ проходит серьезную проверку на прочность. Возможно, близится конец ее прежней политической системы. Другие политические силы, в том числе сильные "зеленые", не берут на себя роль прежних народных партий - или пока что не берут.
Времена нестабильности и неопределенности
В конце января президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выступил на заседании бундестага, посвященном памяти жертв национал-социализма. В казавшихся мрачными выражениях он говорил о новых правах и "зловещих духах прошлого", которые сегодня "предстают нам в новом обличье". "Боюсь, мы никогда не были достаточно подготовлены - но именно на это и проверяет нас наше время! И мы должны пройти эту проверку", - сказал федеральный президент. Он говорил не о конкретной партии. Штайнмайер предостерегал всю политическую систему и общество.
Растущая нестабильность, совпавшая с объявлением Крамп-Карренбауэр об отставке и борьбой за политический курс, бьет по Германии - и это в то время, когда экономическое развитие становится более неустойчивым и социально-политический раскол усиливается. Время, когда благодаря президенту США Дональду Трампа и другим правителям-популистам политика по всему миру кажется нестабильной как никогда ранее - по крайней мере, со времен падения Берлинской стены. Время, когда Европу штормит после "Брекзита", а к Германии с июля переходит председательство в Совете Европейского союза. ФРГ как никогда ранее сталкивается с вызовами на международной арене, а на национальном уровне испытывает неопределенность, которую давно не испытывала.
Меркель - канцлер по необходимости
Речь том, что конец канцлерства Ангелы Меркель (Angela Merkel) близок, заходила раньше довольно часто. Это началось еще до ее ухода с поста председателя ХДС: она объявила о нем в конце октября 2018 года, а шесть недель спустя представила Крамп-Карренбауэр как свою преемницу. С тех пор эти разговоры не утихали.
Теперь, в политическом шторме, разразившемся в Германии в понедельник, они стали отчетливо слышны: Ангела Меркель остается канцлером и сохраняет политическую независимость, но она - канцлер по необходимости. Ее власть внутри партии, а значит и время на посту канцлера, подходит к концу. И она больше не контролирует управляемую передачу власти. Канцлер по необходимости и председатель ХДС по необходимости - ни то, ни другое не гарантирует политической стабильности в этом году.
Почти за каждым землетрясением следуют повторные толчки. Сложности в немецкой политике выходят далеко за рамки проблем с руководством ХДС, ситуация становится намного более неспокойной. Более неспокойной и более напряженной. И это испытание Германии только предстоит выдержать.
Автор: Кристоф Штрак, обозреватель DW
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: