Комментарий: Лукашенко больше не "батька" белорусам

Тщательно лелеемый самим Александром Лукашенко и его пропагандой - в большей степени для внешнего мира - образ "батьки" окончательно рухнул в первые сутки после президентских выборов. Лукашенко оказался вовсе не "батькой", не строгим, но справедливым председателем колхоза из старого советского фильма, а циничным и жестоким диктатором, у которого для недовольных есть не только грубоватый юмор, но и вооруженная до зубов охранка, готовая без всяких сомнений бить и гонять белорусов.

Трансформация образа Лукашенко

Сам по себе факт, что в Беларуси находится столько молодых людей, готовых безропотно выполнять откровенно преступные приказы, - это еще одно свидетельство против существующих там порядков. В XXI веке в Европе целый народ систематически подвергается политическому растлению, а самоназначенный "батька" растит из белорусской молодежи палачей своих земляков - уже одно является страшным преступлением, последствия которого будут мучить Беларусь много лет после ухода Лукашенко.

Удивление внешних наблюдателей от столь стремительной трансформации имиджа белорусского лидера выразил в стихах Сергей Шнуров:

"Ты, чего как не родной….

Хватит газом поливать-ка!

Земляки твои, а впрочем…

Звали тебя раньше - батька,

А теперь, наверно, - отчим?".

Обыкновенный лукашизм

Наверное, самим белорусам, особенно тем, кто много лет боролся с диктатурой Лукашенко, читать удивленные комментарии и смешно, и обидно. Уж они-то знали, с кем имеют дело, и годами пытались обратить внимание на то, что творится в их стране. Выборы в Беларуси фальсифицируются давно и регулярно, конституция переписана под Лукашенко, а оппозиционные политики систематически подвергаются преследования, причем некоторые из них просто исчезли без следа.

Федор Крашенинников

И, тем не менее, окружающий мир спокойно взирал на превращение европейской страны в вотчину Лукашенко. Поэтому в каком-то смысле в трагедии белорусского народа виноваты и все те страны и их лидеры, которые продолжают признавать режим Александра Лукашенко законной властью Беларуси.

Поздравления же Лукашенко с победой на выборах от лидеров ряда государств - это их послание не столько ему, сколько демократическим и свободным странах и их народам, но, прежде всего, - собственным гражданам. Интернационал диктаторов и автократов недвусмысленно заявил, что он своих не бросит, а стрельба и кровь на улицах его не смущает. Ну а то, что поздравления прислали и лидеры некоторых стран, считающихся демократическими, должно серьезно насторожить их граждан.

Союзное государство для Лукашенко

В 90-е годы Лукашенко эксплуатировал ностальгию многих граждан Беларуси и России по недавно рухнувшему СССР и стал символом того, что если не полная, то хотя бы частичная реставрация советских порядков возможна. Он стал своеобразным предтечей Владимира Путина, который повел Россию путем ресоветизации на несколько лет позже.

Большим успехом Лукашенко стало подписание в декабре 1999 года Договора о создании Союзного государства с Россией. Лукашенко верно оценил важность для лидеров России символических шагов и ритуальных клятв в верности советскому прошлому. Этот специфический товар он много лет обменивал на экономические преференции, ничуть не собираясь объединяться с Россией на самом деле.

При этом так называемое Союзное государство ограждало Беларусь от давления с Запада и делало руководство России заложником своих лозунгов: как бы ни вел себя Лукашенко, но в итоге ему все сходило с рук, потому что иллюзия частичного возрождения СССР все еще слишком много значит для обитателей Кремля.

Несмотря на все скандалы и обвинения последнего времени, не может быть никаких сомнений в том, на кого путинская Россия ставит в нынешней ситуации. Любой новый лидер Беларуси будет вынужден пересмотреть отношения, в том числе и в рамках Союзного государства, а уж об объединении двух стран разговоры и вовсе потеряют смысл.

Слабый, пойманный на вранье и причастный к кровопролитию Лукашенко даже полезнее для Путина, чем был раньше. Мертвой хваткой вцепившись в президентское кресло, Лукашенко окончательно закрывает для себя любые перспективы на Западе, и если он удержит власть, то Беларусь - так или иначе - окажется в руках Путина.

Усидеть на штыках

"Ты услышишь правду, ишь,

Уши приоткрой и очи!

На штыках не усидишь!"

Так заканчивает свое стихотворение Сергей Шнуров, но едва ли Александр Лукашенко или кто-то из поздравивших его коллег готовы с ним согласиться. Любая диктатура, сколь бы популярной она ни была в лучшие свои годы, в итоге готовиться усидеть именно на пресловутых штыках. Любой диктатор всегда помнит, что народная любовь переменчива, да и вообще от любви до ненависти - всего один шаг. Поэтому любая диктатура кончается кровью - малой или большой.

Александр Лукашенко попытается усидеть на штыках, и если у граждан Беларуси сейчас не получится вернуть свою страну на путь демократии, то впереди их ждет затяжная месть не чудаковатого "батьки" и даже не строго отчима, а обозленного и напуганного диктатора, а в перспективе - интеграция с путинской Россией на ее условиях.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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