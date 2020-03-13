 Комментарий: К чему приведет пандемия коронавируса Россию и мир | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 14.03.2020

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Мнения

Комментарий: К чему приведет пандемия коронавируса Россию и мир

Пандемия коронавируса - это жестокий тест на солидарность, сострадание и умение коллективно преодолевать испытания как для всего человечества, так и для каждой нации, считает Федор Крашенинников.

Мужчина в спецодежде дезинфицирует улицу в Милане

Россия медленно, но верно входит в число стран, охваченных пандемией коронавируса. Очевидно, что до начала взрывного роста числа зараженных остались считанные дни, если не часы. К вечеру пятницы, 13 марта,  в РФ было выявлено уже 45 случаев заражения коронавирусом.  Если у кого-либо и были иллюзии, что Россия останется в стороне от этой пандемии, то сейчас их уже не может быть.

Власть перед выборов стратегии

Ступая на путь борьбы с эпидемией, каждое государство решает, что для него важнее: сохранить свой престиж, авторитет конкретных нынешних руководителей - или жизни граждан. Путь демократических стран очевиден: высшие должностные лица сообщают гражданам всю правду, не скрывают негативных перспектив и в случае необходимости сами с готовностью уходят в карантин или самоизоляцию. Это вполне естественно, ведь в гражданах они видят партнеров и свою главную ценность, а не досадную помеху для получения выгод.

В России - все не так. Откровенные заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что в Германии могут быть инфицированы 60-70 процентов населения, и британского премьер-министра Бориса Джонсона о возможных печальных перспективах эпидемии в Соединенном Королевстве были высмеяны провластными ресурсами и восприняты как слабость и даже глупость. В представлении российской власти и ее обслуги первые лица должны хранить таинственное молчание, а лучше - излучать оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, даже если на самом деле всё очень плохо.

"Самое главное для нас - сохранить нормальную экономическую ситуацию, ритм работы в городе" - написал в своем микроблоге Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, кратко сформулировав приоритеты российской власти в это непростое время. С одной стороны, сохранение нормальной ситуации - это вполне достойная цель, но хотелось бы все-таки, чтобы самым главным было сохранение здоровья и жизни людей.

Китайский путь

Казалось бы, российские власти с их авторитарными тенденциями могли бы взять пример с Китая, где распространение вируса  вроде бы удалось остановить самыми решительными мерами центрального правительства.  Но здесь всё не так просто.

Комментатор DW Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Во-первых, китайцы живут в совершенно другом обществе, где привычный для обывателя уровень личной свободы и в обычное время гораздо ниже, чем в России. Те меры изоляции и контроля за населением, которые применяются в КНР,  в России попросту нереализуемы - и потому, что люди на такое не согласятся, и потому, что у власти нет никаких механизмов заставить их выполнять все ее приказы. Это второе важное отличие: у китайских властей неизмеримо больше возможностей дотянуться до каждого гражданина, чем у российских, причем и в хорошем смысле - через общественные структуры, и в плохом - через вездесущие репрессивные органы.

Поэтому представить себе, что российские власти смогут организовать в России хоть что-то, отдаленно напоминающее объявленную председателем КНР Си Цзиньпином "народную войну с коронавирусом", невозможно. Другое дело, что из китайского опыта может быть взято не лучшее (оперативное принятие и исполнение неотложных решений по изоляции целых городов, скоростное строительство больниц и так далее), а худшее - немотивированное насилие над гражданами, ограничение свобод, использование эпидемии для бесцеремонного вторжения в их частную жизнь.

Проблемы медицины

Не стоит забывать и о печальном состоянии российской медицины. Если даже в Европе с ее уровнем и качество здравоохранения ощущается нехватка специалистов, медикаментов и необходимой аппаратуры, то что будет в России? Можно понять, почему некоторые подлежащие карантину граждане пытались его избежать: провести две недели в среднестатистической российской больнице - удовольствие весьма сомнительное, особенно если никаких признаков болезни нет и карантин профилактический.

Характерно, что в то самое время, как одни граждане сбегали от карантина, другие тщетно пытались привлечь к себе внимание профильных служб, добровольно обращаясь туда по собственному почину после возвращения из охваченных эпидемией стран.

Возможно, с нарастанием проблемы таких историй не будет и реакция будет мгновенной, но время уже упущено: пока одних людей с максимальной оглаской ловили, судили и запирали под карантин, другие заражались и заражали других, и как далеко зашел этот процесс - мы скоро поймем. Кроме того, в течение нескольких дней и даже недель изменить ситуацию с оснащением клиник уже никак не получится, встречать эпидемию придется с тем, что есть.

Новый мир

Уже сейчас понятно, что эта пандемия изменит многое в мире - и в отношениях между странами, и в отношениях между людьми, и в отношениях между властью и обществом. Где-то власти смогут укрепить свой авторитет и доверие населения к ним, продемонстрировав свою эффективность в экстремальных условиях. Где-то, наоборот, граждане столкнутся с некомпетентностью и неготовностью руководителей адекватно действовать в условиях эпидемии. В любом случае нынешняя пандемия - это жестокий тест на сострадание и умение коллективно преодолевать испытания как для всего человечества, так и для каждой нации и местных сообществ по всему миру. Хочется верить, что свои уроки из пандемии извлечет и российское общество, узнав что-то новое и о себе, и о своих лидерах.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Марина Барановская


  

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Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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