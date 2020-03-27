Комментарий: Карантин в Украине - верхи не могут, низы не хотят

Масштабные ограничения общественной жизни в Украине в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, включая остановку работы метро и междугороднего сообщения, были приняты месяц назад. Тем самым власти дополнили первоначальные карантинные меры, введенные в стране 12 марта. Официально карантин должен продлиться, как минимум, до 24 апреля. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что через неделю ограничения в Украине не ослабят.

Более того, судя по развитию событий, после пасхальных праздников страну ожидает новая волна заболеваний COVID-19. Власть оказалась не в состоянии обеспечить выполнение гражданами мер предосторожности. В итоге украинское государство может надолго увязнуть в карантине, влекущем за собой обвал экономики, рост безработицы и обнищание населения.

Украина "проморгала" начало пандемии коронавируса

Два месяца тому назад, когда коронавирус уже активно распространялся по Европе, украинская власть, похоже, даже и не подозревала, какие испытания ее ожидают. Помните историю с Новыми Санжарами? Тогда жители небольшого городка на Полтавщине агрессивно встречали несколько десятков украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя. Для того, чтобы хоть как-то успокоить местных жителей, главу Минздрава Зоряну Скалецкую поместили на две недели на карантин в Новых Санжарах. Мол, смотрите, люди, все у нас под контролем, и вам нечего боятся.

Еще раз. В то время, когда Украина должна была готовиться к пандемии коронавируса, глава профильного ведомства пребывала на публичном карантине и в многочисленных интервью убеждала соотечественников, что не так черт и страшен, как его малюют. Как потом оказалось, отправить Скалецкую на карантин предложил сам президент Владимир Зеленский. И он же уже через три недели отправил ее в отставку. После стало известно и о том, что во время событий в Новых Санжарах из Украины огромными партиями были вывезены медицинские маски. Как результат - эпидемию страна встретила без масок и антисептиков в аптеках, но с новым главой Минздрава. Который, правда, проработал ровно три недели и тоже был отправлен в отставку.

Кадровая чехарда в Минздраве, нищая отечественная медицина и спекулянты на рынке медицинских препаратов существенно ослабили "иммунитет" Украины перед коронавирусом. Да, ни одна страна в мире не была полностью готова к пандемии SARS-CoV-2. Но хаотичные действия украинских властей в начале эпидемии лишь усугубили ситуацию.

Карантинные меры не работают

Еще пару недель тому назад украинцы воспринимали карантин как дополнительный отпуск, потянувшись на шашлыки в парки и прибережные зоны. В первые дни детские и спортивные площадки в Киеве были переполнены. Увещевания медиков не действовали. Поэтому с 6 апреля власти ужесточили карантинные меры: запрещено гулять в парке (кроме выгула животных), в общественных местах обязательно носить медицинские маски и иметь при себе документы, удостоверяющие личность, нельзя собираться на улице больше чем по двое. За нарушение - штраф от 17 тысяч гривен (в пересчете более 45 тысяч рублей - Ред.).

Если кто-то думает, что эти меры заставили украинцев придерживаться карантина, то сильно ошибается. Да, в парки народ стал реже ходить. Но все равно они ходят не только в продуктовые магазины и аптеки, но еще и в ломбарды, химчистки и церкви, которые никто не закрывал. Часть людей вынуждены ходить на работу. И не всегда в медицинских масках. Объявив об ужесточении карантина, власть не смогла проадминистрировать выполнение украинцами установленных правил. Поэтому дошло до комичного: десяток стражей порядка отлавливали в столичном Гидропарке пловца, но при этом полиция не смогла предотвратить скопление большого числа людей возле храмов на западе Украины на Вербное воскресенье.

Игнорирование карантина в Украине привело к росту количества инфицированных SARS-CoV-2. По состоянию на 17 апреля их уже более 4,5 тысячи, каждый пятый из них - медик. Последний факт особенно удручает - значит, большинство украинских медработников оказались без необходимых средств защиты от коронавируса.

Показательно также то, что COVID-19 "косит" в стране и тех, кто до недавнего времени отрицал его опасность. Например, в первые дни после введения карантина настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел призывал прихожан причащаться и молиться в храмах. В результате более 100 служителей вместе с самим настоятелем лавры оказались на больничных койках, двое заразившихся умерли. Сколько человек подхватили в церквях вирус, точно сказать никто не может. Еще труднее себе представить, что будет в Украине после похода украинцев в церковь в пасхальные дни. Но очевидно одно: беспечность граждан, игнорирующих карантин, сводит на нет усилия всех, кто сидит сегодня в самоизоляции дома.

Экономические и политические последствия коронавируса

Сегодня Владимир Зеленский и его соратники действуют в режиме пожарной команды. Вроде бы нелепо спрашивать у пожарных, когда на месте сгоревшего дома построят новое здание, но и не спрашивать - не менее глупо. Ведь за месяц карантина, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, число безработных в стране выросло на 1 млн человек. Уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4 процента. Это самый высокий показатель в стране за последние 15 лет. Отсутствие работы неминуемо приведет к всплеску преступности и дальнейшему обнищанию людей.

Остается открытым вопрос, каким образом после карантина команда Зеленского собирается перезапускать экономику. А точнее, плана восстановления украинской экономики на сегодняшний день попросту не существует. Да, есть какие-то точечные решения правительства и парламента по тем или иным секторам экономики и отдельным категориям предпринимателей. Но не более того. Удручает и то, что в условиях, когда страна оказалась практически на грани дефолта, Верховная Рада никак не может принять так необходимый для возобновления кредитования Украины от МВФ "антиколомойский закон".

Отсутствие четких ответов власти на простые вопросы украинцев - как и на что жить дальше на карантине, да и после него - создает предпосылки для социального взрыва в стране. Большинство украинцев, живущих от зарплаты до зарплаты, хотят понимать, что их ждет через месяц или два. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал создать 500 тысяч новых рабочих мест. Его предшественник обещал за 5 лет 1 млн рабочих мест. Но чего стоят все эти обещания в нынешних условиях? Ничего. Понятно лишь одно: экономический кризис, вероятно, повлечет за собой и кризис политический, который может привести к смене власти в Украине. И "пожарные" во главе с Зеленским должны об этом помнить.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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