Комментарий: Изменение климата привело к ЧС в Норильске

В России - экологическая катастрофа. В Норильске, на севере Красноярского края, прорвало топливный резервуар, большое количество нефтепродуктов попало в реку и теперь может нанести гигантский урон чувствительной экосистеме полуострова Таймыр и вообще Арктике.

О серьезности происходящего свидетельствует то, что президент РФ Владимир Путин счел необходимым 3 июня созвать специальное видеосовещание и объявить случившееся чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального масштаба. Иными словами, общенациональной бедой.

Совещание с Путиным констатировало "проседание свай"

Теперь важно осознать, в чем именно она состоит. Активно используемое российскими СМИ словосочетание "разлив топлива в Норильске" описывает непосредственную угрозу для окружающей среды. Однако такая формулировка может создать ошибочное впечатление, что суть проблемы - в прохудившемся резервуаре, загрязнении определенной территории и халатности местных начальников, пытавшихся к тому же несколько дней утаить ЧП. А такое может случиться везде.

Андрей Гурков

На самом деле "ЧС в Норильске" свидетельствует и предупреждает о куда более масштабной беде. Эта беда специфически сибирская, но одновременно и общероссийская, более того - общемировая. Имя ей: таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления климата.

Ведь почему реку в тундре вообще залило дизелем? "По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара", - доложил на совещании с президентом глава министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Евгений Зиничев, но углубляться в причины этого "проседания свай" ни он, ни другие участники совещания, судя по стенограмме на сайте Кремля, не стали.

Что отчасти и понятно: в данный момент первостепенная задача - остановить дальнейшее растекание 20 тысяч тонн нефтепродуктов, локализовать их, откачать, утилизировать. И все же: без серьезного, федерального, как и сама ЧС, разговора о первопричине катастрофы все это будет похоже на лечение симптомов болезни, а не самой болезни.

Половина территории России находится в зоне вечной мерзлоты

А она очень опасная и, возможно, запущенная. На нее давно уже указывают ученые разных стран, в том числе и на сайте DW. Под заголовком "В России недооценивают скорость таяния вечной мерзлоты" наша редакция опубликовала в декабре 2018 года интервью с научным сотрудником Института географии Лейпцигского университета Матиасом Ульрихом (Mathias Ulrich), уже много лет изучающего в Якутии деградацию вечной мерзлоты.

Он говорил тогда, что ее таяние "радикально ускорилось" из-за потепления глобального климата, напомнил, что свыше половины территории России находится в зоне вечной мерзлоты, и заострил внимание на возможных последствиях: "Теперь представьте себе, что почва, на которой стоят дома и заводы, проложены автомобильные и железные дороги, трубопроводы, каждый год проседает на несколько сантиметров".

И вот почва под конкретным норильским топливным резервуаром просела настолько, что сваи, на которых в тех краях стоят все сооружения, не выдержали. Если на совещании у Владимира Путина про изменение климата как первопричину "разлива топлива" говорить не стали, то собеседники некоторых российских СМИ прямо указывают на эту взаимосвязь.

Несколько лет аномально высоких температур

Так, операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко говорит о том, что "из-за летних аномально мягких температур, которые длились несколько лет, могло произойти растопление мерзлоты и частичное проседание опор, на которых стоит платформа".

"В Норильске все стоит на замерзших грунтах, и, если посмотреть статистику последних лет, температура была выше нормы. Было очень теплое лето", - заявляет в интервью ТАСС директор Института проблем экологии Ольга Плямина. Агентство цитирует и члена правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Николая Доронина, который отмечает, что таяние мерзлоты и проседание объектов фиксируются не только в Норильске, но и в других северных городах.

Конечно, ссылки норильских и красноярских начальников на таяние вечной мерзлоты могли бы быть восприняты сейчас как попытка снять с себя ответственность за случившееся, свалив ее на глобальное потепление. Кто из них и в какой мере виноват конкретно в нынешней "разгерметизации резервуара", построенного три десятка лет назад, предстоит выяснить следствию и, возможно, решить суду.

Россияне предпочитают издеваться над Гретой Тунберг

Но вот политическая вина сибирских политиков и топ-менеджеров больших сибирских компаний очевидна уже сейчас. Почему они не начали безустанно бить во все колокола, наблюдая несколько лет подряд "аномально мягкие температуры" и нарастающую повсюду на российском Севере климатическую и экономическую проблему? Ведь Россия уже сейчас, по официальным данным, из-за таяния вечной мерзлоты ежегодно теряет от 50 до 150 миллиардов рублей!

Побоялись постоянно досаждать большим начальникам в далекой Москве неприятными новостями? Не захотели идти против общественного мнения? Ведь многие в России (а если судить по социальным сетям, так просто абсолютное большинство россиян) про изменение глобального климата и слышать ничего не хотят, предпочитая издеваться над Гретой Тунберг именно потому, что она-то как раз бьет тревогу.

Российской Арктике срочно требуется модернизация

Может быть теперь, глядя на кадры покрасневшей от дизеля арктической реки, российское общество наконец-то увидит в таянии вечной мерзлоты проблему федерального масштаба, осознает ее связь с потеплением на планете и признает необходимость если не бороться с изменением глобального климата (к этому Россия как углеводородная держава еще явно не готова), то хотя бы к нему приспосабливаться?

Срочно взявшись, например, за широкомасштабное укрепление или обновление свай, забитых в теперь уже не вечный лед еще в советские времена, и вообще за модернизацию инфраструктуры в своих арктических регионах. Ведь весьма настораживает, что "разлив топлива в Норильске" случился не в конце, а в самом начале лета. А оно, судя по прогнозам метеорологов, в очередной раз может оказаться аномально теплым.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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