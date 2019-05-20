Комментарий: Единороссы - кремлевские мальчики для битья

Дмитрий Медведев, премьер и формальный лидер доминирующей в российском парламенте партии, обвинил своих коллег в том, что они страшно далеки от народа, да еще и хамят ему. Статья его, впрочем, в основном о том, что "Единой России" надо брать "курс на перемены". Спасут ли они партию, которая все больше напоминает тайный клуб, о членстве в котором кандидаты на выборах всех уровней стыдятся упоминать?

Разрешенная критика власти

Дмитрий Медведев может себе позволить ругать членов партии, председателем которой он является. Его за это просто некому наказать. Сама по себе "Единая Россия" настолько аморфна и подконтрольна исполнительной власти и Кремлю, что невозможно представить, чтобы премьеру кто-то попытался ответить на его "конструктивную критику".

Иван Преображенский

Единороссы стремительно превращаются в мальчиков для битья, которых, с одной стороны, не переваривает большинство россиян, а с другой - постоянно пинают реальные власти страны, стремящиеся спихнуть с себя ответственность за экономические и внешнеполитические неудачи. Даже Владимир Путин, реальный лидер "ЕдРа", во время своей "прямой линии" демонстрировал явно пренебрежительное отношение к партии, обладающей большинством в парламенте, хотя, надо отдать ему должное, вяло все же пытался ее защитить.

В то же время, перекладывая ответственность на "Единую Россию", российские власти вовсе не готовы допустить того, чтобы ее критиковал кто попало. Например, Алексей Навальный выпустил расследование о зарубежной собственности лидера московского отделения партии власти Андрея Метельского и, не успев даже прочитать оправдания партийца, угодил на 10 дней в кутузку за нарушения на оппозиционном марше, которых он не совершал. Потому что, перефразируя известное выражение, единороссы - это мальчики для битья, но это кремлевские мальчики для битья. И набирать рейтинг на критике "Единой России" можно только по спецталону, выданному в Кремле.

Общество анонимных единороссов

"Единая Россия" и ее кремлевские кураторы изо всех сил стараются вернуть партии высокие рейтинги. Они придумывают какие-то мифические партийные правозащитные приемные и другие не менее абсурдные проекты. Но вытащить ее из болота все никак не получается.

В то же время все, кто может дистанцироваться от формально правящей партии, стараются поскорее это сделать. Например, самовыдвиженцами идут многие кандидаты в губернаторы, которым предстоят в сентябре 2019-го выборы, даже бывший сотрудник кремлевской администрации Александр Беглов в Санкт-Петербурге.

В столице на предстоящих выборах в Мосгордуму единороссы тоже идут как самовыдвиженцы. Скрывают свою партийность кандидаты в муниципальные депутаты. Им всем не лень собрать или "нарисовать", как утверждает оппозиция, подписи избирателей. Лишь бы рядом с их фамилией в бюллетени не было презираемого многими избирателями медведя с российским флагом. Его рейтинг никак не может перейти в рост и колеблется, даже по данным ВЦИОМ, чуть выше 30 процентов.

Похороны российской партийности

При том, сколько негатива уже удалось "списать" Кремлю за счет "Единой России", ему бы имело смысл отправить в утиль и саму партию. Она слишком токсична. А потом слепить что-нибудь бодрое, молодое и смелое, без такого гигантского антирейтинга.

Но до парламентских выборов осталось около двух лет. Времени не хватает. В 2021 году нужно сохранить контроль над Госдумой. И чем же для этого заменить единороссов? "Общероссийский народный фронт" давно сдулся, а новый мыльный пузырь, за который захотят голосовать россияне, не так-то легко надуть.

Власти остается теперь играть с правилами выборов, уходить все дальше к мажоритарной системе, чтобы кандидаты могли обойтись вовсе без партийности. Казалось бы путь ясен. Но полный отказ от партийности кандидатов власти требует, чтобы и других сильных партий в России не было. Ведь свято место пусто не бывает, уйдет ЕР и вакуум вполне может занять условно оппозиционная КПРФ.

Так получилось, что единороссы стали "фундаментом" российской партийной системы и парламентаризма. Поэтому совсем сливать "Единую Россию", принося ее в жертву выборам, в Кремле боятся. Ведь отказываясь от дискредитировавшей себя партии власти, придется отказаться и от парламента. Если там не будет сидеть больше трехсот послушных кнопкодавов, объединенных "партийной дисциплиной", то Госдуму станет невозможно контролировать. А на полный отказ от парламентаризма российский авторитарный, но пока еще вполне электоральный режим, явно не готов.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Освобождение Ивана Голунова, или Иллюзия справедливости Прекращение уголовного дела в отношении Ивана Голунова и выход журналиста на свободу не повод обманываться насчет соблюдения прав граждан в России, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Россия для Китая: партнер или сырьевой придаток? Рост поставок российских нефти и газа в Китай говорят о России как о важном для Пекина партнере или как о сырьевом придатке? Для карикатуриста Сергея Елкина ответ очевиден.

Российская политика в карикатурах Иван Голунов как зеркало русской демократии Арест журналиста Ивана Голунова вызвал волну возмущения и массовые пикеты. Московские власти не успели подготовить иного ответа, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Задержание корреспондента "Медузы": полицейская рулетка в действии Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину.

Российская политика в карикатурах Как ВЦИОМ "восстановил" рейтинг доверия Путину После падения рейтинга президента РФ до 30,5% госкомпания ВЦИОМ изменила методику опроса. Показатель доверия Путину сразу "восстановился" до 72,3%. Все просто, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге? Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.

Российская политика в карикатурах Экономические обещания Медведева, или Деньги будут? Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели.

Российская политика в карикатурах Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.

Российская политика в карикатурах Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

Российская политика в карикатурах Что бы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.

Российская политика в карикатурах Автономному интернету - удаленное голосование Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России.

Российская политика в карикатурах Особенности политической оттепели в России Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.

Российская политика в карикатурах Лайфхак от Дмитрия Пескова против бедности Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен.

Российская политика в карикатурах Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.

Российская политика в карикатурах "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

Российская политика в карикатурах Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

Российская политика в карикатурах Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.

Российская политика в карикатурах "Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.

Российская политика в карикатурах Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Новые враги российских солдат по версии Госдумы Госдума запретила военным постить в соцсетях информацию о себе и ограничила использование смартфонов в армии. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего теперь надо бояться солдату.

Российская политика в карикатурах Агенты ГРУ - уже без прикрытия Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным. Автор: Сергей Елкин

