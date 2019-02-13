Комментарий: Европе никто не должен диктовать энергетическую политику

Не вызывает удивления, что США выступают против "Северного потока-2". Еще в 1980-е годы американцы были против газопровода, проложенного через территорию Украины (речь идет о газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. - Ред.). Тогдашнему правительству ФРГ удалось реализовать проект, хотя он подвергался серьезному давлению со стороны Белого дома, который тогда возглавлял Рональд Рейган. США никогда не нравилось, если Европа становилась более независимой от геостратегической политики Вашингтона в энергетической сфере.

Интенсивность, с которой Ричард Гренелл, нынешний американский посол в Берлине, выступает против "Северного потока-2", отчасти объясняется стилем администрации Дональда Трампа. Письма с открытыми угрозами в адрес участвующих в проекте компаний сменяются гостевыми комментариями в европейских онлайн-изданиях или газетах. Но отчасти за этим стоят изменившиеся глобальные интересы политики США в сфере энергетики.

Посмотрим фактам в лицо: на самом деле США противостоят большей самостоятельности ЕС в энергетической политике. "Nord Stream-2" - это не государственный немецкий проект: его финансируют в том числе, немецкий, австрийский, нидерландский и французский концерны.

Трубопроводы создают взаимозависимость

Утверждение, что будто бы Европа сделает себя зависимой или даже доступной для шантажа со стороны России, просто неверное. Трубопроводы создают обоюдную зависимость: одним нужен газ, другим - деньги. Но, если говорить конкретно, то Россия не может просто так поменять своих покупателей, а вот Европа своих поставщиков - легко. Существует большой выбор газопроводов и терминалов, обладающих достаточными мощностями для импорта природного и сжиженного газа. Европейская газовая сеть уже настолько хорошо развита, что ни одно государство Евросоюза больше не зависит от одного поставщика - даже Украина обеспечивается газом, который поступает с Запада.

Немецкий политик и депутат бундестага Юрген Триттин

Евросоюз невозможно шантажировать с помощью газа, а вот Россия зависит от денежных доходов от газового экспорта. Они составляют значительную долю государственного бюджета. В случае необходимости России, чтобы сохранить объемы экспорта, может потребоваться и снизить цену.

В действительности ни сам Гренелл, ни и его коллеги-послы не верят в свои же аргументы. Тот же газ из России, по их мнению, не делает ЕС зависимым от Москвы, - если он поступает через Украину. Но опыт говорит: поставки газа из Сибири были надежными даже после развала СССР. Проблемы с транзитом газа были в этом веке только однажды - когда Россия и Украина поссорились из-за цен на транзит газа, а взаимные обвинения в шантаже и воровстве нанесли ущерб прежде всего южноевропейским странам.

На самом деле речь идет совсем о другом: если искусственно ограничить доступ одному из поставщиков на свободный энергетический рынок Европейского Союза путем запрета "Северного потока-2", то это приведет к сокращению предложения. Меньше предложения, выше цены. Это хорошо для США. Добытый там методом фрекинга газ стоит в среднем на 20 процентов выше, чем газ, поступающий по газопроводам. Поэтому его едва ли можно назвать конкурентоспособным на европейском рынке.

США хотят стать ведущим экспортером сжиженного газа

Вот что изменилось в сравнении со временами Рейгана и является истинной подоплекой грубых действий американских дипломатов: в отличие от прошлого, сегодня США не только хотят помешать большей независимости ЕС от Вашингтона. Главное, они сами хотят продавать газ европейцам!

На протяжении последних лет, благодаря буму фрекинга, США превратились в ведущего мирового производителя нефти и газа. И американцы прилагают много усилий с целью стать ведущим экспортером сжиженного газа (СПГ). Экспортные мощности Штатов составят свыше 70 миллионов тонн СПГ после окончания строительства соответствующей инфраструктуры. Такого объема было бы достаточно, чтобы покрыть все потребности Германии в газе. Председатель объединения американских экспортеров Чарли Ридл публично заявил о том, что в течение ближайших шести лет США намерены стать главным поставщиком газа в Европе.

Но у СПГ из Америки есть две проблемы: экономическая и экологическая. Газ, добытый с помощью больших затрат энергии, охлажденный до -161, сжиженный, погруженный на корабли, а затем проплывший треть земного шара, едва ли будет лучше с точки зрения защиты климата, чем европейский каменный уголь. Такой газ еще и дорог.

Евросоюзу следует уменьшить зависимость от газа

Можно относиться к "Северному потоку-2" как угодно, но Евросоюз сделал бы правильно, если бы не позволял США диктовать европейцам, как им вести энергетическую политику. Еще лучше, если бы Брюссель строил ее на основах истинной независимости. Официальный курс ЕС направлен на увеличение импорта газа. Было бы умнее уменьшить потребность в полезных ископаемых: за счет сокращения потребления энергии, экономии и увеличения доли возобновляемых источников. Это не только помогло бы достичь собственных целей в сфере защиты климата. Это бы и укрепило стратегическую независимость ЕС.

Если бы в Германии сегодня ежегодно проводилась теплоизоляция трех процентов жилых домов и была сделана ставка на развитие возобновляемых источников энергии, то страна могла бы сэкономить до 2030 года столько газа, сколько сегодня импортирует из России. Это плохая новость для Ричарда Гренелла: такой сценарий, с учетом конкуренции и падающих цен на газ, ударил бы, конечно, по "Газпрому", но сильнее - по экспорту из США. Так что у администрации Трампа есть явные причины выступать против защиты климата.

Автор: Юрген Триттин, депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые", член комитета по внешнеполитическим вопросам. С 1998 по 2005 год Триттин был министром экологии ФРГ.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

