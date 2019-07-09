Комментарий: Грузия между страстями и Европой

Улицы столицы Грузии украшены флагами ЕС и НАТО. Но путь к европейским плюрализму и политической конкуренции может быть дальше, чем кажется, считает корреспондент DW Владимир Есипов.
Отборный русский мат в телеэфире, причем в адрес не кого-нибудь, а президента соседней страны - политическая культура, журналистская этика и элементарные правила поведения в Грузии в конце прошлой недели, кажется, нащупали очередное дно. А последовавшее за этим символическое "наказание" телеведущего - двухмесячное отстранение от эфира - можно интерпретировать как молчаливое поощрение руководством телекомпании поступка, который в любой цивилизованной стране был бы немыслим. И в этом - один из самых больших парадоксов грузинской политической жизни.
Европейские фасады, южные страсти
На словах страна стремится в Европейский Союз, на деле стиль политической дискуссии имеет мало общего с европейскими стандартами плюрализма. Крик, оскорбления, а иногда и рукоприкладство порой становятся логичным продолжением диалога. Стремительная радикализация общественной жизни выводит на улицы Тбилиси тех, кто помоложе (в один только понедельник, 8 июля, в столице Грузии прошло четыре акции протеста), и пугает тех, кто постарше - гражданская война 1991-1993 годов еще свежа в их памяти.
Сегодняшний Тбилиси стремительно превращается в европейский, если не сказать шире, глобализированный город. По крайней мере, внешне. Роскошные лофты, английский без акцента, салат с тофу и севиче из лосося, канатная дорога для туристов, стеклянный пешеходный мост и ландшафтный парк в городском центре - аналог московского "Зарядья". Отдельные отели и рестораны выглядят так, как будто их скопировали из Гамбурга или Барселоны, страна уверенно поднимается в рейтингах борьбы с коррупцией и простоты ведения бизнеса и заслуживает всяческих похвал в реформировании полиции и бюрократического аппарата. И да, приезжим из России действительно ничего, кроме переедания, не грозит, если не устраивать политические споры на митинге перед зданием парламента в Тбилиси.
Политическая система Грузии
Но при всем этом политическая система страны больше походит на ее северного и южного соседей - Россию и Турцию, чем на плюралистический западноевропейский парламентаризм. Вся власть концентрируется в руках одного человека, одной безраздельно правящей партии, которая фактически контролирует все сферы жизни Грузии.
Символично и отношение к национальным меньшинствам. Надменное отношение России к маленькой и гордой стране - притча во языцех всех митингов и демонстраций. Но стоит заговорить о еще более маленьких и не менее гордых народах, когда-то имевших статус автономии в составе Грузии, можно услышать, что это и не народы вовсе, а так себе, горные племена.
Флаги ЕС в Тбилиси - символ плюрализма?
Столица Грузии украшена флагами ЕС и НАТО так, словно страна вступила в оба альянса вчера. Но тот, кто считает, что синий европейский флаг с золотыми звездами - это в том числе и символ плюрализма и уважения к чужому мнению, рискует вернуться из Грузии домой в смятении чувств. Накал политических страстей на улицах и на телеэкранах таков, что от ругани до драки - один шаг. В конце июня я ехал в Тбилиси за ответами, но вернулся оттуда с вопросами.
Неужели фотография иностранного депутата в кресле спикера вашего национального парламента - повод брать здание штурмом? Нет ли в демократическом обществе других способов выражения гражданского протеста?
Или, например, если все в один голос заверяют, что рады гостям из России, то почему мне упорно советовали говорить на английском языке на площади у парламента в ходе вечерних акций протеста? Где он, взаимовыгодный экономический прагматизм в отношениях с соседями, принятый в ЕС? И можно ли уважительно вести дискуссию, даже если не разделяешь мнение оппонента? Сегодня грузинские ответы на эти вопросы, кажется, звучат совсем не по-европейски.
Автор: Владимир Есипов, корреспондент Deutsche Welle
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