Комментарий: Грузия между страстями и Европой

Отборный русский мат в телеэфире, причем в адрес не кого-нибудь, а президента соседней страны - политическая культура, журналистская этика и элементарные правила поведения в Грузии в конце прошлой недели, кажется, нащупали очередное дно. А последовавшее за этим символическое "наказание" телеведущего - двухмесячное отстранение от эфира - можно интерпретировать как молчаливое поощрение руководством телекомпании поступка, который в любой цивилизованной стране был бы немыслим. И в этом - один из самых больших парадоксов грузинской политической жизни.

Европейские фасады, южные страсти

На словах страна стремится в Европейский Союз, на деле стиль политической дискуссии имеет мало общего с европейскими стандартами плюрализма. Крик, оскорбления, а иногда и рукоприкладство порой становятся логичным продолжением диалога. Стремительная радикализация общественной жизни выводит на улицы Тбилиси тех, кто помоложе (в один только понедельник, 8 июля, в столице Грузии прошло четыре акции протеста), и пугает тех, кто постарше - гражданская война 1991-1993 годов еще свежа в их памяти.

Владимир Есипов

Сегодняшний Тбилиси стремительно превращается в европейский, если не сказать шире, глобализированный город. По крайней мере, внешне. Роскошные лофты, английский без акцента, салат с тофу и севиче из лосося, канатная дорога для туристов, стеклянный пешеходный мост и ландшафтный парк в городском центре - аналог московского "Зарядья". Отдельные отели и рестораны выглядят так, как будто их скопировали из Гамбурга или Барселоны, страна уверенно поднимается в рейтингах борьбы с коррупцией и простоты ведения бизнеса и заслуживает всяческих похвал в реформировании полиции и бюрократического аппарата. И да, приезжим из России действительно ничего, кроме переедания, не грозит, если не устраивать политические споры на митинге перед зданием парламента в Тбилиси.

Политическая система Грузии

Но при всем этом политическая система страны больше походит на ее северного и южного соседей - Россию и Турцию, чем на плюралистический западноевропейский парламентаризм. Вся власть концентрируется в руках одного человека, одной безраздельно правящей партии, которая фактически контролирует все сферы жизни Грузии.

Символично и отношение к национальным меньшинствам. Надменное отношение России к маленькой и гордой стране - притча во языцех всех митингов и демонстраций. Но стоит заговорить о еще более маленьких и не менее гордых народах, когда-то имевших статус автономии в составе Грузии, можно услышать, что это и не народы вовсе, а так себе, горные племена.

Флаги ЕС в Тбилиси - символ плюрализма?

Столица Грузии украшена флагами ЕС и НАТО так, словно страна вступила в оба альянса вчера. Но тот, кто считает, что синий европейский флаг с золотыми звездами - это в том числе и символ плюрализма и уважения к чужому мнению, рискует вернуться из Грузии домой в смятении чувств. Накал политических страстей на улицах и на телеэкранах таков, что от ругани до драки - один шаг. В конце июня я ехал в Тбилиси за ответами, но вернулся оттуда с вопросами.

Неужели фотография иностранного депутата в кресле спикера вашего национального парламента - повод брать здание штурмом? Нет ли в демократическом обществе других способов выражения гражданского протеста?

Или, например, если все в один голос заверяют, что рады гостям из России, то почему мне упорно советовали говорить на английском языке на площади у парламента в ходе вечерних акций протеста? Где он, взаимовыгодный экономический прагматизм в отношениях с соседями, принятый в ЕС? И можно ли уважительно вести дискуссию, даже если не разделяешь мнение оппонента? Сегодня грузинские ответы на эти вопросы, кажется, звучат совсем не по-европейски.

Автор: Владимир Есипов, корреспондент Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram| WhatsApp

Смотрите также:

Массовые акции протеста в Тбилиси Начало протестов Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

Массовые акции протеста в Тбилиси Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Массовые акции протеста в Тбилиси Антироссийские лозунги Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

Массовые акции протеста в Тбилиси На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

Массовые акции протеста в Тбилиси Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

Массовые акции протеста в Тбилиси Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

Массовые акции протеста в Тбилиси Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протесты в Тбилиси не прекращаются Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

Массовые акции протеста в Тбилиси Выборы по пропорциональной системе 24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Автор: Анастасия Аринушкина

