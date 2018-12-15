Комментарий: В вопросах защиты климата сдаваться нельзя

Переговоры на климатической конференции в Катовице снова проходили очень тяжело. И тем не менее регулярные встречи под эгидой ООН должны продолжаться, считает Йенс Турау.
Вопрос, который на днях задал известный немецкий климатолог Ханс Йоахим Шелльнхубер (Hans Joachim Schellnhuber), справедлив: может ли еще гигантская климатическая конференция с ее тысячами участников и неизбежными ночными переговорами в конечном итоге вообще решить проблему глобального изменения климата? Ведь ее итоги понятны только специалистам, а выбросы парниковых газов с начала 1990-х годов, то есть с тех пор, как начали собираться климатические конференции, неуклонно растут.
Удручающая позиция стран
Противоречия между громкими предупреждениями ученых и тем, что делают политики для борьбы с изменением климата, могут кого угодно свести с ума. Между тем во многих странах, добывающих уголь, в том числе в Германии, на возобновляемые источники энергии приходится значительная доля производства электричества.
Однако пока выбросы парниковых газов не облагаются достаточным налогом, дешевизна угля остается вне конкуренции. Как раз против таких налогов, а также против основанного на политической воле отказа от угля и нефти и выступают арабские страны, США, Россия, страны Восточной Европы и, к сожалению, Германия.
И это несмотря на то, что все эксперты знают: дни угля сочтены, новые инвестиции в его производство едва ли себя оправдывают. Но единственное, что берется в расчет, - это хладнокровный ежедневный бизнес. Повсюду увеличиваются выбросы автотранспорта, самолетов, судов. Поэтому в вопросе защиты климата в настоящее время все продвигается так медленно.
Альтернативы климатической конференции нет
Так имеют ли смысл масштабные встречи? Об этом лучше спросить делегатов с Маршалловых островов, Фиджи и многих африканских стран. Здесь, на климатической конференции ООН, у них есть площадка, на которой их в принципе могут услышать, когда они говорят об угрозе своему существованию. В Катовице, пусть и не в первую очередь, говорилось о том, что до 2020 года все страны общими усилиями хотят выделять на защиту климата по 100 миллиардов долларов в год. По некоторым оценкам, 80 миллиардов на сегодня уже собрано. Это деньги, которых без климатической конференции не было бы вообще.
Наконец, климатическая конференция принадлежит к небольшому числу площадок для совместных попыток решить глобальные проблемы под эгидой ООН. Это одна из причин, по которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции в Катовице призывал делегатов объединить усилия.
Возможно, только через несколько десятилетий станет понятно, что на самом деле принесли мучительные и утомительные климатические встречи. Изменение климата - это глобальная проблема, и ее можно решить только сообща. Об этом часто говорят, но это правда. В 2020 году вступает в силу Парижское соглашение по климату - единственный инструмент, который остался у международных защитников климата. Именно поэтому масштабные конференции должны продолжаться - несмотря на все свои недостатки.
Автор: Йенс Турау, обозреватель DW
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