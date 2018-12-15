 Комментарий: В вопросах защиты климата сдаваться нельзя | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Комментарий: В вопросах защиты климата сдаваться нельзя

Переговоры на климатической конференции в Катовице снова проходили очень тяжело. И тем не менее регулярные встречи под эгидой ООН должны продолжаться, считает Йенс Турау.

Мужчина поднимается по ступенькам с логотипом COP 24

Вопрос, который на днях задал известный немецкий климатолог Ханс Йоахим Шелльнхубер (Hans Joachim Schellnhuber), справедлив: может ли еще гигантская климатическая конференция с ее тысячами участников и неизбежными ночными переговорами в конечном итоге вообще решить проблему глобального изменения климата? Ведь ее итоги понятны только специалистам, а выбросы парниковых газов с начала 1990-х годов, то есть с тех пор, как начали собираться климатические конференции, неуклонно растут.

Удручающая позиция стран

Противоречия между громкими предупреждениями ученых и тем, что делают политики для борьбы с изменением климата, могут кого угодно свести с ума. Между тем во многих странах, добывающих уголь, в том числе в Германии, на возобновляемые источники энергии приходится значительная доля производства электричества.

Йенс Турау

Йенс Турау

Однако пока выбросы парниковых газов не облагаются достаточным налогом, дешевизна угля остается вне конкуренции. Как раз против таких налогов, а также против основанного на политической воле отказа от угля и нефти и выступают арабские страны, США, Россия, страны Восточной Европы и, к сожалению, Германия.

И это несмотря на то, что все эксперты знают: дни угля сочтены, новые инвестиции в его производство едва ли себя оправдывают. Но единственное, что берется в расчет, - это хладнокровный ежедневный бизнес. Повсюду увеличиваются выбросы автотранспорта, самолетов, судов. Поэтому в вопросе защиты климата в настоящее время все продвигается так медленно.

Альтернативы климатической конференции нет

Так имеют ли смысл масштабные встречи? Об этом лучше спросить делегатов с Маршалловых островов, Фиджи и многих африканских стран. Здесь, на климатической конференции ООН, у них есть площадка, на которой их в принципе могут услышать, когда они говорят об угрозе своему существованию. В Катовице, пусть и не в первую очередь, говорилось о том, что до 2020 года все страны общими усилиями хотят выделять на защиту климата по 100 миллиардов долларов в год. По некоторым оценкам, 80 миллиардов на сегодня уже собрано. Это деньги, которых без климатической конференции не было бы вообще.

Контекст

Быстрая деградация земель становится все более зримой проблемой российского Севера, рассказал DW Матиас Ульрих, изучающий в Якутии последствия глобального потепления. (03.12.2018)

Во французском Ле-Бурже открылась 21-я Конференция ООН по проблемам климата. Как изменение климата отражается на россиянах? DW узнала у участников саммита. (30.11.2015)

Наконец, климатическая конференция принадлежит к небольшому числу площадок для совместных попыток решить глобальные проблемы под эгидой ООН. Это одна из причин, по которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции в Катовице призывал делегатов объединить усилия.

Возможно, только через несколько десятилетий станет понятно, что на самом деле принесли мучительные и утомительные климатические встречи. Изменение климата - это глобальная проблема, и ее можно решить только сообща. Об этом часто говорят, но это правда. В 2020 году вступает в силу Парижское соглашение по климату - единственный инструмент, который остался у международных защитников климата. Именно поэтому масштабные конференции должны продолжаться - несмотря на все свои недостатки.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Озера, возникшие из-за таяния вечной мерзлоты

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Раньше здесь было пастбище

    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Озера растут с большой скоростью

    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Строительство домов на тающей почве

    Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

  • Таяние вечного льда в дельте Лены

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Этого слоя льда скоро не будет

    Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

  • Проседание почвы из-за вытаивания подземного льда

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Проседание почвы стало обычным делом

    ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

  • Жилой дом на сваях в Тикси

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    А если сваи забили недостаточно глубоко?

    Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

  • Деформированные из-за таяния почвы дома в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Деформированные дома

    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:56
Now live
02:56 мин

Потепление климата: как меняется планета

Контекст

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

DW публикует фотографии, предоставленные немецким географом Матиасом Ульрихом. Он наблюдает в Якутии за все более убыстряющимся процессом деградации вечной мерзлоты. (30.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Потепление климата: как меняется планета  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Жизнь без пластика: как работает магазин без упаковки в Бонне  

Также по теме

Polen, COP24-Präsident Michal Kurtyka während einer Abschlusssitzung der COP24-Klimakonferenz 2018 in Katowice

На Конференции ООН по климату принято общее соглашение 15.12.2018

Представители около 200 стран согласовали меры по реализации Парижского соглашения по климату. Из-за долгих переговоров закрытие саммита пришлось перенести на более поздний срок.

Kohlekraftwerk Mehrum

Комментарий: Плохие времена для борьбы против изменения климата 06.12.2018

После подписания соглашения по климату в Париже в 2015 году, ситуация сильно ухудшилась. Йенс Турау возлагает надежды на защитников климата на COP24 в Катовице и рядовых граждан.

Belgien Brüssel Demonstration gegen Klimawandel

Десятки тысяч человек в Брюсселе вышли на демонстрацию в защиту климата 02.12.2018

Демонстранты призывали к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне. По данным полиции, в мирной акции участвовали 65 тысяч человек.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий потерял титул  

Почему президент Рахмон меняет подход к Горному Бадахшану  

Как в Украине создали поместную церковь  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно