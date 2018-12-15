Комментарий: В вопросах защиты климата сдаваться нельзя

Вопрос, который на днях задал известный немецкий климатолог Ханс Йоахим Шелльнхубер (Hans Joachim Schellnhuber), справедлив: может ли еще гигантская климатическая конференция с ее тысячами участников и неизбежными ночными переговорами в конечном итоге вообще решить проблему глобального изменения климата? Ведь ее итоги понятны только специалистам, а выбросы парниковых газов с начала 1990-х годов, то есть с тех пор, как начали собираться климатические конференции, неуклонно растут.

Удручающая позиция стран

Противоречия между громкими предупреждениями ученых и тем, что делают политики для борьбы с изменением климата, могут кого угодно свести с ума. Между тем во многих странах, добывающих уголь, в том числе в Германии, на возобновляемые источники энергии приходится значительная доля производства электричества.

Йенс Турау

Однако пока выбросы парниковых газов не облагаются достаточным налогом, дешевизна угля остается вне конкуренции. Как раз против таких налогов, а также против основанного на политической воле отказа от угля и нефти и выступают арабские страны, США, Россия, страны Восточной Европы и, к сожалению, Германия.

И это несмотря на то, что все эксперты знают: дни угля сочтены, новые инвестиции в его производство едва ли себя оправдывают. Но единственное, что берется в расчет, - это хладнокровный ежедневный бизнес. Повсюду увеличиваются выбросы автотранспорта, самолетов, судов. Поэтому в вопросе защиты климата в настоящее время все продвигается так медленно.

Альтернативы климатической конференции нет

Так имеют ли смысл масштабные встречи? Об этом лучше спросить делегатов с Маршалловых островов, Фиджи и многих африканских стран. Здесь, на климатической конференции ООН, у них есть площадка, на которой их в принципе могут услышать, когда они говорят об угрозе своему существованию. В Катовице, пусть и не в первую очередь, говорилось о том, что до 2020 года все страны общими усилиями хотят выделять на защиту климата по 100 миллиардов долларов в год. По некоторым оценкам, 80 миллиардов на сегодня уже собрано. Это деньги, которых без климатической конференции не было бы вообще.

Наконец, климатическая конференция принадлежит к небольшому числу площадок для совместных попыток решить глобальные проблемы под эгидой ООН. Это одна из причин, по которой генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции в Катовице призывал делегатов объединить усилия.

Возможно, только через несколько десятилетий станет понятно, что на самом деле принесли мучительные и утомительные климатические встречи. Изменение климата - это глобальная проблема, и ее можно решить только сообща. Об этом часто говорят, но это правда. В 2020 году вступает в силу Парижское соглашение по климату - единственный инструмент, который остался у международных защитников климата. Именно поэтому масштабные конференции должны продолжаться - несмотря на все свои недостатки.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

