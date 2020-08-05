Комментарий: "Вагнер" для Лукашенко и Зеленского

Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко передать Украине арестованных в Беларуси граждан России, которых белорусские власти и СМИ называют "боевиков ЧВК Вагнера". В Киеве утверждают, что некоторые из арестованных воевали в Донбассе на стороне сепаратистов. Президент Украины хочет привлечь их к уголовной ответственности.

Лукашенко, по словам журналиста Дмитрия Гордона, который 5 августа взял у него интервью, может пойти навстречу Зеленскому. И не только для того, чтобы насолить Москве. Белорусский лидер в президенте Украины, похоже, видит ситуативного союзника в борьбе с Владимиром Путиным. И Зеленский, видимо, тоже не прочь сыграть в политическом дуэте с Лукашенко.

Украинский след в Беларуси

Практически сразу же после того, как СМИ Беларуси сообщили о задержании в Минске "33-х боевиков ЧВК Вагнера", появилась информация, что 13 из них воевали на востоке Украины. В том числе - и в батальоне российского писателя Захара Прилепина, который сам это публично подтвердил. Имена воевавших внесены в украинскую базу "Миротворец", которая содержит сведения о сепаратистах и их сообщниках.

Сергей Руденко

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что арестованные в Минске причастны к крушению ИЛ-76, сбитому в аэропорту Луганска в 2014 году, а также были задействованы в штурме аэропорта и боях за Дебальцево. В целом же украинские спецслужбы располагают списком из более 1500 фамилий бойцов ЧВК Вагнера, по их мнению, воевавших в Донбассе.

Существует версия, что СБУ знала о запланированной в Минск поездке "вагнеровцев" едва ли не за неделю, о чем и предупредила белорусских коллег. Украинские спецслужбы не исключали, что в случае провокаций в Беларуси у тех, кто будет ими заниматься, найдут паспорта граждан Украины. Что, в свою очередь, дало бы повод России говорить об экспорте Киевом войны в соседнее государство. Не дай Бог, случись в Беларуси теракт или нечто подобное при участии украинцев из ОРДЛО, Киев оказался бы в неудобном положении.

Сегодня СБУ и СНБО настаивают на экстрадиции из Беларуси арестованных там "боевиков ЧВК Вагнера". Украинские прокуроры готовят материалы для судебного процесса. Киев ждет решения белорусской стороны. А точнее - Александра Лукашенко, который заявил, что арестованные "вагнеровцы" во всем сознались. По его словам, их направили в Беларусь и поручили ждать указаний. Каких именно - догадаться не трудно.

Чего хочет Лукашенко?

Понятно, что перед президентскими выборами Лукашенко хочет выглядеть неподконтрольным Москве лидером Беларуси. Сегодня 33 арестованных россиянина - иллюстрация того, как Кремль борется с ним. Хотя, надо полагать, Москва могла бы найти и более утонченные способы отрешения Лукашенко от власти, учитывая тесное сотрудничество двух стран практически во всех сферах жизни. Если Путин в 2014 году решился на аннексию Крыма и пытался создать на территории независимой Украины образование под названием "Новороссия", то что его может удержать от дружеского поглощения Беларуси?

Если Лукашенко таки выдаст арестованных Киеву, это будет означать, что он идет на прямое обострение отношений с Путиным. Ведь одно дело - обвинять "вагнеровцев" в подготовке массовых беспорядков в Беларуси и совсем иное - выдать их Украине, где их обвиняют в совершении военных преступлений в Донбассе. Разница существенная. Это прекрасно понимает и Путин, который вот уже шесть лет талдычит, что "их там нет" - в смысле на востоке Украины. А оказывается, что "они там есть".

Собственно, у Лукашенко выбор небольшой - судить "вагнеровцев" в Беларуси или же часть из них экстрадировать в Украину. Третий вариант - отдать бойцов России, похоже, даже не рассматривается. Передача арестованных Киеву, конечно же, укрепит дружбу Лукашенко и Зеленского. Вместе они даже могут возглавить антипутинскую коалицию на просторах СНГ. А почему бы и нет? Вопрос лишь в том, как долго она продержится.

Что получит Зеленский?

Для Зеленского же экстрадиция "вагнеровцов" из Беларуси - хороший повод избавится от имиджа пророссийского политика. Оппоненты президента упрекают его в желании быть удобным для Путина. За последний год под Офисом президента Украины не раз проходили акции протеста "Нет - капитуляции!". Их участники предупреждали Зеленского о том, что любые его действия, ослабляющие позиции Украины на переговорах с Россией, неизбежно приведут к массовым уличным действиям.

Суд над "вагнеровцами" в Киеве может укрепить позиции Зеленского как внутри страны, как и вне ее. Начало процесса, надо полагать, заставит Владимира Путина по-иному посмотреть и на нынешнего украинского президента, и на минские договоренности. Если, конечно, "вагнеровцев", как это случилось с "беркутовцами", расстреливавшими в 2014 году Майдан, не обменяют на украинцев, находящихся в тюрьмах в России.

В любом случае экстрадиция арестованных из Беларуси - шанс для Владимира Зеленского показать, что он - настоящий лидер государства, а не марионетка в чужих руках. Продемонстрировать, что для него интересы Украины - на первом месте, и доказать, что закон в его стране - один для всех.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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