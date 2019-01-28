Посла Беларуси вызвали в МИД РФ в связи с задержанными россиянами

Посла Беларуси в РФ Владимира Семашко вызвали в российский МИД в связи с недавним задержанием 33 граждан России. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

С Семашко встретился заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, Москва считает, что арест был совершен под "безосновательным и надуманным предлогом". В этой связи в РФ настаивают на "объективном расследовании" и "скорейшем освобождении" россиян.

Между тем российский консул Кирилл Плетнев, на минувшей неделе посетивший задержанных, заявил в эфире телеканала "Россия 1", что они при встрече сообщили ему о планах вылететь транзитом "в одну из стран Латинской Америки". По данным источников "Украинской правды", речь могла идти о Венесуэле.

Лукашенко: Это только первая группа

В субботу, 1 августа, председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье "приготовление к массовым беспорядкам".

В свою очередь президент Александр Лукашенко утверждает, что это - "только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь".

Белорусская сторона считает россиян наемниками

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что у задержанных россиян было разрешение на работу в Беларуси. По его словам, все 33 человека имели заключенные трудовые контракты с одной из белорусских фирм. Ранее Мезенцев также заявил, что задержанные работают "в коммерческой компании, которая охраняет энергетические объекты".

Группу россиян задержали в санатории неподалеку от Минска, еще одного мужчину взяли под стражу на юге страны в ночь на 29 июля. Власти Беларуси заявили, что они являются членами частной военной компании Вагнера и их подозревают в подготовке беспорядков перед выборами в республике.

В ЦИК Беларуси прошла срочная встреча кандидатов в президенты, на ней было сообщено, что из-за задержания россиян возможны провокации. В ЦИК отметили, что будут приниматься дополнительные меры безопасности.

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