Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву задержанных "вагнеровцев"

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко в среду, 5 августа, обсудил ситуацию с задержанными наемниками ЧВК Вагнера. При этом Зеленский заявил, что надеется на экстрадицию боевиков, участвовавших в военных действиях в Донбассе.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы нам для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами", - цитирует главу украинского государства его пресс-служба.

В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что правоохранительные органы Беларуси будут сотрудничать по этому вопросу с Киевом в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

Задержание наемников ЧВК "Вагнера" под Минском

Ранее офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Беларуси о намерении добиваться экстрадиции 28 из 33 задержанных. Сообщается, что девять из них имеют гражданство Украины. Указанным лицам "объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации", сообщили в пресс-службе генпрокурора. По версии украинской стороны, эти 28 человек связаны "с незаконным участием в вооруженном конфликте" в Донбассе.

В Беларуси 29 июля были задержаны 33 наемника из ЧВК Вагнера. Вскоре после этого Минск попросил Киев проверить причастность этих людей к преступлениям на территории Украины: соответствующую просьбу 30 июля высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с временным поверенным в делах Украины в Беларуси Петром Врублевским.

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