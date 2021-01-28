Что бывает с критиками Кадырова? Комитет против пыток о громких делах

Что бывает с теми, кто отважился на критику власти в Чечне, и как далеко готов зайти Кадыров в осуществлении своих угроз в адрес несогласных, рассказал DW Дмитрий Пискунов из Комитета против пыток.