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Комитет против пыток

В ООН - исполнительный орган, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток. В РФ - независимая межрегиональная некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав человека.

25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368032 25.10.2020 Riot police detain protesters during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Правозащитник: Масштаб насилия против протестующих в Беларуси беспрецедентен 28.01.2021

Юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков рассказал DW о работе над докладом, посвященном насилию со стороны силовиков в отношении протестующих в Беларуси, и жалобах пострадавших.
05.10.2018, Russland, Grosny: Ramsan Kadyrow (M), Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, und tschetschenische Würdenträger stehen bei einem Festakt zum 200. Gründungstag der Hauptstadt Grosny nebeneinander. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Friedemann Kohler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Что бывает с критиками Кадырова? Комитет против пыток о громких делах 07.11.2019

Что бывает с теми, кто отважился на критику власти в Чечне, и как далеко готов зайти Кадыров в осуществлении своих угроз в адрес несогласных, рассказал DW Дмитрий Пискунов из Комитета против пыток.
Auf dem Bild: Igor Kalyapin, Leiter der Organisation Komitee gegen Folter ( Komitet protiw pytok), Moskau, Juli 2015 Foto: Julia Wyschnewezkaya / DW

ЕСПЧ обязал выплатить Каляпину 1000 евро за незаконное задержание 23.07.2019

Суд решил, что в случае руководителя "Комитета против пыток" были нарушены два пункта статьи 5 и статья 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
30.5.2015 Russian riot policemen detain a gay and LGBT rights activist during an unauthorized gay rights activists rally in central Moscow on May 30, 2015. Moscow city authorities turned down demands for a gay rights rally. AFP PHOTO/DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Из-за преследований Чечню покинули 125 представителей секс-меньшинств 30.07.2018

Большинство бежавших из Чечни представителей ЛГБТ-сообщества уехали за границу, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть". На заседании Комитета против пыток ООН РФ отрицала преследования.
Igor Kaljapin, russischer Menschrechtler aus dem Komitee gegen Folter bei einer Pressekonferenz in Moskau am 20.04.2011. Autor: Sergej Morozow, DW-Korrespondent in Russland

В Грозном напали на главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина 16.03.2016

Главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина закидали яйцами и мукой в центре чеченской столицы. Совет по правам человека назвал случившееся экстремизмом.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi

В Ингушетии напали на офис "Комитета против пыток" 09.03.2016

Вооруженные люди в масках ворвались в штаб-квартиру организации в Ингушетии. Ранее на границе Ингушетии и Чечни неизвестные напали на журналистов и правозащитников.

Геофактор коротко: 28.07.2015 28.07.2015

В Брюсселе проходит чрезвычайное заседание НАТО, созванное по просьбе Турции. Сотрудники "Комитета против пыток" продолжат работу в рамках новой НКО. У берегов Швеции обнаружена затонувшая подлодка, на ее корпусе видны надписи на кириллице.
Igor Kaljapin, russischer Menschrechtler aus dem Komitee gegen Folter bei einer Pressekonferenz in Moskau am 20.04.2011. Autor: Sergej Morozow, DW-Korrespondent in Russland

Сотрудники "Комитета против пыток" вступят в новую организацию 28.07.2015

НКО "Комитет против пыток" будет официально ликвидирована со следующей недели, а ее сотрудники перейдут на новое место работы - "Комитет по предотвращению пыток".
Igor Kaljapin, russischer Menschrechtler aus dem Komitee gegen Folter bei einer Pressekonferenz in Moskau am 20.04.2011. Autor: Sergej Morozow, DW-Korrespondent in Russland

Члены "Комитета против пыток" выступили за ликвидацию организации 24.07.2015

Глава комитета Игорь Каляпин объяснил DW, что организация уже вернула средства, полученные на свои проекты от грантодателей, и готовится к роспуску.
Children stand next to a vehicle belonging to the Committee Against Torture which was damaged during a rally near its headquarters in Grozny, Russia, June 3, 2015. Masked men, some wielding hammers, stormed the office of human rights organization, Committee Against Torture, in the southern Russian region of Chechnya on Wednesday during a protest against its work, the group said. REUTERS/Stringer

МВД отклонило жалобу СПЧ на бездействие полиции 14.07.2015

Сотрудники "Комитета против пыток" заявляют, что во время погрома в офисе организации в Грозном полиция приехала спустя два часа после первого вызова.
Igor Kaljapin, russischer Menschrechtler aus dem Komitee gegen Folter bei einer Pressekonferenz in Moskau am 20.04.2011. Autor: Sergej Morozow, DW-Korrespondent in Russland

Сотрудники "Комитета против пыток" продолжат работу в России 08.07.2015

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин заявил DW, что правозащитники могут обойтись без юридического лица и работать в форме объединения граждан.
Igor Kaljapin, russischer Menschrechtler aus dem Komitee gegen Folter bei einer Pressekonferenz in Moskau am 20.04.2011. Autor: Sergej Morozow, DW-Korrespondent in Russland

Глава "Комитета против пыток" объявил о скором закрытии организации 08.07.2015

Причина ликвидации "Комитета против пыток" - включение организации в список иностранных агентов. Решение о закрытии организации будет принято позднее на конференции, заявил Игорь Каляпин.
Children stand next to a vehicle belonging to the Committee Against Torture which was damaged during a rally near its headquarters in Grozny, Russia, June 3, 2015. Masked men, some wielding hammers, stormed the office of human rights organization, Committee Against Torture, in the southern Russian region of Chechnya on Wednesday during a protest against its work, the group said. REUTERS/Stringer

"Комитет против пыток" будет работать в Чечне в доме Эстемировой 17.06.2015

Правозащитники из "Комитета против пыток" продолжат работать в квартире убитой в 2009 году активистки "Мемориала" Натальи Эстемировой. Предложение поступило от ее дочери Светланы.
Igor Kaljapin, russischer Menschrechtler aus dem Komitee gegen Folter bei einer Pressekonferenz in Moskau am 20.04.2011. Autor: Sergej Morozow, DW-Korrespondent in Russland

СПЧ просит защиты для председателя "Комитета против пыток" 05.06.2015

С просьбой обеспечить защиту для председателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина обратился к главе МВД РФ президентский Совет по правам человека. Он опасается за жизнь Каляпина после разгрома грозненского офиса.
Chechen special forces officers ride atop an armoured personnel carrier during Victory Day parade in front of the Akhmad Kadyrov Mosque in central Grozny, on May 9, 2013. Fighter jets screamed over Red Square and heavy tanks rumbled over its cobblestones as Russia flexed today its military muscle on the anniversary of its costly victory over Nazi Germany in World War II. Smaller Victory Day celebrations were held on the central squares of cities across Russia as well as at Moscow's Black Sea port of Sevastopol on Ukraine's Crimean Peninsula. AFP PHOTO / ELENA FITKULINA (Photo credit should read ELENA FITKULINA/AFP/Getty Images)

ОБСЕ и ЕС осудили нападение на офис правозащитников в Грозном 04.06.2015

Разгром офиса "Комитета против пыток" в Грозном осудили представители ОБСЕ и ЕС. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Порча имущества".
Children stand next to a vehicle belonging to the Committee Against Torture which was damaged during a rally near its headquarters in Grozny, Russia, June 3, 2015. Masked men, some wielding hammers, stormed the office of human rights organization, Committee Against Torture, in the southern Russian region of Chechnya on Wednesday during a protest against its work, the group said. REUTERS/Stringer

США и Freedom House осудили нападение на офис "Комитета против пыток" в Чечне 04.06.2015

Госдепартамент США и международные правозащитники призвали Москву к расследованию нападений на офис Сводной мобильной группы в Грозном и привлечению виновных к ответственности.
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