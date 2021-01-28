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В ООН - исполнительный орган, осуществляющий надзор за исполнением Конвенции против пыток. В РФ - независимая межрегиональная некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав человека.
Юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков рассказал DW о работе над докладом, посвященном насилию со стороны силовиков в отношении протестующих в Беларуси, и жалобах пострадавших.
Что бывает с теми, кто отважился на критику власти в Чечне, и как далеко готов зайти Кадыров в осуществлении своих угроз в адрес несогласных, рассказал DW Дмитрий Пискунов из Комитета против пыток.
Суд решил, что в случае руководителя "Комитета против пыток" были нарушены два пункта статьи 5 и статья 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Большинство бежавших из Чечни представителей ЛГБТ-сообщества уехали за границу, сообщила "Российская ЛГБТ-сеть". На заседании Комитета против пыток ООН РФ отрицала преследования.
Главу "Комитета против пыток" Игоря Каляпина закидали яйцами и мукой в центре чеченской столицы. Совет по правам человека назвал случившееся экстремизмом.
Вооруженные люди в масках ворвались в штаб-квартиру организации в Ингушетии. Ранее на границе Ингушетии и Чечни неизвестные напали на журналистов и правозащитников.
В Брюсселе проходит чрезвычайное заседание НАТО, созванное по просьбе Турции. Сотрудники "Комитета против пыток" продолжат работу в рамках новой НКО. У берегов Швеции обнаружена затонувшая подлодка, на ее корпусе видны надписи на кириллице.
НКО "Комитет против пыток" будет официально ликвидирована со следующей недели, а ее сотрудники перейдут на новое место работы - "Комитет по предотвращению пыток".
Глава комитета Игорь Каляпин объяснил DW, что организация уже вернула средства, полученные на свои проекты от грантодателей, и готовится к роспуску.
Сотрудники "Комитета против пыток" заявляют, что во время погрома в офисе организации в Грозном полиция приехала спустя два часа после первого вызова.
Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин заявил DW, что правозащитники могут обойтись без юридического лица и работать в форме объединения граждан.
Причина ликвидации "Комитета против пыток" - включение организации в список иностранных агентов. Решение о закрытии организации будет принято позднее на конференции, заявил Игорь Каляпин.
Правозащитники из "Комитета против пыток" продолжат работать в квартире убитой в 2009 году активистки "Мемориала" Натальи Эстемировой. Предложение поступило от ее дочери Светланы.
С просьбой обеспечить защиту для председателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина обратился к главе МВД РФ президентский Совет по правам человека. Он опасается за жизнь Каляпина после разгрома грозненского офиса.
Разгром офиса "Комитета против пыток" в Грозном осудили представители ОБСЕ и ЕС. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Порча имущества".
Госдепартамент США и международные правозащитники призвали Москву к расследованию нападений на офис Сводной мобильной группы в Грозном и привлечению виновных к ответственности.
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