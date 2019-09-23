 Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу экоактивистки Греты Тунберг | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.09.2019

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Мир

Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу экоактивистки Греты Тунберг

Подростки из нескольких стран пожаловались в ООН на власти, не предпринимающие достаточных усилий для борьбы с изменением климата. Эксперты ООН проверяют, можно ли рассмотреть жалобу по существу.

Грета Тунберг на нью-йоркском саммите ООН по климату

Грета Тунберг

Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу, поданную шведской школьницей и экоактивисткой Гретой Тунберг вместе с группой подростков. Эксперты проверяют, допустима ли жалоба на недостаточную защиту климата для рассмотрения по существу, заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека во вторник, 24 сентября.

Третий дополнительный протокол к принятой ООН Конвенции о правах ребенка допускает подачу так называемых индивидуальных жалоб. Как правило, перед направлением подобных заявлений в ООН необходимо полностью использовать возможности национальной судебной системы. Исключения допустимы, если дело касается глобальной проблемы или рассмотрение жалобы в национальных судах займет слишком долгое время.

Контекст

Ровно год назад школьница Грета Тунберг впервые вышла к зданию шведского парламента с пикетом в защиту климата. Сейчас глобальное движение Fridays for Future насчитывает около 2 млн человек. (20.08.2019)

Уже несколько месяцев подряд участники молодежного движения Fridays for Future проводят массовые акции в защиту климата. Однако политики считают их требования слишком радикальными. (03.05.2019)

Эксперты комитета трижды в год собираются на заседания в Женеве. Их рекомендации не носят обязывающий характер.

Инициатор движения Fridays For Future

Грета Тунберг и еще 15 подростков из нескольких стран 23 сентября подали жалобу на власти своих государств. По мнению ребят, эти страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка. В тот же день девушка в ходе выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке обвинила мировых лидеров в "пустой болтовне" и добавила, что те "украли ее мечты и детство".

Шведская школьница в августе 2018 года начала акции протеста под девизом "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future), призывая к более эффективной защите климата. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

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    Автор: Марина Барановская


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Стартовав в Австралии, акция в защиту климата прокатилась по всему миру. Митинги и демонстрации против глобального потепления прошли почти в 150 странах. Как это было - в фотогалерее DW. (20.09.2019)  

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