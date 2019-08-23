 Когда действительно началась Вторая мировая война? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Когда действительно началась Вторая мировая война?

Ответ очевиден не для всех. Некоторые историки склонны считать, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941-го. Другие - что 23 августа 1939-го.

Вермахт на территории Польши. 3 сентября 1939 года

Прелесть плюрализма в том, что у каждого может быть свое мнение по любому вопросу. Казалось бы, очевиден тот факт, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года: немецкие войска вторглись в Польшу, а вслед за этим Великобритания и Франция объявили Германии войну. Но для немецкого Фонда имени Генриха Белля, Центра исторических исследований польской Академии наук в Берлине и Фонда германо-польского сотрудничества все не так однозначно. Они провели в среду, 28 августа, в Берлине дискуссию, посвященную началу Второй мировой и тому, как влияют споры о дате ее начала на работу музеев в странах Восточной Европы. Затея удалась. Дискуссия лишний раз продемонстрировала, как актуальная внешнеполитическая ситуация влияет на интерпретацию исторических событий в разных государствах.

Контекст

23 августа исполняется 80 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками на 22 миролюбивых месяца. (23.08.2019)

80 лет назад был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Поклонники Сталина считают его гениальным ходом вождя. Вот как оценивает этот договор писатель Виктор Ерофеев. (23.08.2019)

30 сентября 1938 года, ровно 80 лет назад, в Мюнхене было подписано соглашение, развязавшее Гитлеру руки в том, что касалось его планов по захвату Восточной Европы. (30.09.2018)

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Так началась Вторая мировая война. Но неожиданностью это назвать было нельзя. (01.09.2016)

Польша до сих пор не получила соразмерной компенсации за ущерб в годы нацистской оккупации, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, какую именно сумму Варшава хочет получить от ФРГ. (21.08.2019)

Военно-стратегически восстание в Варшаве было направлено против "третьего рейха", но политически - против СССР. Мнение немецких экспертов. (01.08.2019)

70 лет назад, 8 мая 1949 года, открылся Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР. (08.05.2019)

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (13.02.2019)

Действительно ли датой начала Второй мировой стоит считать 1 сентября 1939-го? Может, война началась с вторжения советских войск в страны Балтии? Или с оккупации Франции летом 1940-го? Или 22 июня 1941-го? И какую роль сыграл во всем этом советско-германский договор о ненападении? Организаторы дискуссии из Польши и Германии не ограничивали себя рамками школьных учебников, а формулировали вопросы так, чтобы спровоцировать дискуссию. И в первом же раунде вопросов гости разошлись во мнениях. Половина участников дискуссии, ссылаясь на общественное мнение в представляемых ими странах, назвали датой начала Второй мировой не 1 сентября 1939-го, а 22 июня 1941-го.

Пакт Молотова-Риббентропа как начало войны

За провокационно сформулированной темой дискуссии явно скрывалась другая историческая дата - не менее важная для стран Восточной Европы: подписание 23 августа 1939 года советско-германского пакта о ненападении, секретный протокол к которому открыл дорогу переделу сфер влияния между нацистской Германией и Советским Союзом. И, например, в сегодняшней Литве скорее именно этот пакт воспринимается как национальная трагедия, а не вторжение вермахта в соседнюю Польшу, потому что пакт положил начало советской оккупации страны. Так интерпретирует отношение к этой дате в Литве Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina), доктор исторических наук, преподаватель Боннского университета.

Не менее сложно к роли СССР относятся и в Польше: там есть музеи истории Второй мировой, кураторы которых считают нормальным, если речь идет о преступлениях Второй мировой, вывешивать флаги со свастикой и серпом и молотом чуть ли не рядом, что немыслимо было бы в Германии. Как говорит Павел Махцевич, соучредитель и бывший директор музея Второй мировой в Гданьске, после 1989 года фокус общественного мнения страны сместился с преступлений нацистской Германии на преступления СССР против поляков, и польская публика ждет от музеев рассказа о злодеяниях не только фашистов, но и коммунистов.

Диаметрально противоположные взгляды на историю

Екатерина Махотина на примере Литвы объяснила трансформацию в восприятии Второй мировой после распада СССР: в странах Балтии приход советской власти воспринимается болезненнее самой войны. Поэтому, например, Музей геноцида в Вильнюсе был переделан в Музей оккупаций и сопротивления. И в центре литовского национального нарратива, говорит Махотина, оказалась партизанская война против СССР, а не Вторая мировая война.

В таком контексте точек соприкосновения с гостями из России становится все меньше. Как говорит Йорг Морре (Jörg Morre), директор Германо-российского музея в берлинском районе Карлсхорст, в здании которого был подписан акт о капитуляции Германии, участники подобных дискуссий, приезжающие в его музей из России, Украины и Беларуси, все чаще отделываются общими фразами или вообще молчат. "В России пакт о ненападении интерпретируется как шедевр сталинской дипломатии, - говорит Морре. - А все кошмары советской истории оправдываются победой в войне". По словам Морре, научные дискуссии в России и Германии имеют очень мало точек соприкосновения. Или не имеют их вовсе.

Участники дискуссии в Берлине

Участники дискуссии в Берлине

В свою очередь историк Екатерина Махотина призвала воздержаться от категоричных обобщений по поводу исторических нарративов и критики исторических воспоминаний, которая нередко звучит со стороны Германии в адрес России. Да, надо говорить и о жертвах коммунизма, и о том, что героизм проявляли не только советские солдаты, считает она. Но прямые сравнения двух диктатур - нацистской и советской - деструктивны и некорректны. Что касается музейной работы, то надо помнить, говорит Махотина, что у музеев бывают разные задачи: одни создаются для консолидации общества с помощью нарративов, а другие - для критического осмысления истории. К тому же восхищение собственной армией, в котором критики обвиняют Россию, свойственно не только ей: музеи вооруженных сил есть во многих странах Европы.

"Не надо преувеличивать национал-имперские тенденции в России, - считает Махотина. - Чиновники могут говорить что угодно. Гораздо важнее то, что написано в школьных учебниках. А там черным по белому написано, что пакт Молотова-Риббентропа открыл дорогу оккупации Польши Германией. Это никто в России не замалчивает". По словам боннского историка, дебаты вокруг интерпретации событий Второй мировой - как в России, так и в Германии - во многом обусловлены актуальной внешнеполитической ситуацией. А еще, когда речь заходит о разделе Европы в конце 1930-х годов, нельзя забывать и о"мюнхенском сговоре" 1938 года, открывшем дорогу разделу Чехословакии, - считает Екатерина Махотина.

Смотрите также:

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 29:07

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

________________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

Встреча на Эльбе: как танк Т-34 спасли на востоке Германии  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов (28.01.2019)  

75 лет спустя: 22 июня 1941 года в сознании немцев (21.06.2016)  

Высадка союзников в Нормандии: воспоминания очевидцев 75 лет спустя (06.06.2019)  

Также по теме

Hitler-Stalin-Pakt Unterzeichnung 1939

22 "медовых месяца": Сталин и Гитлер - от пакта до войны 23.08.2019

23 августа исполняется 80 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками на 22 миролюбивых месяца.

Hitler-Stalin-Pakt Unterzeichnung 1939

Секретный протокол к пакту Молотова - Риббентропа: почему сенсации не случилось 03.06.2019

В России впервые опубликован советский оригинал секретного дополнительного протокола к договору между нацистской Германией и СССР о разделе Европы. Но сенсации не произошло. Почему?

Polen Deutschland Geschichte Jahrestag Überfall auf Polen Hitler Stalin Pakt

Комментарий: Пакт Молотова - Риббентропа - факт, признанный Москвой 04.06.2019

РФ признала существование секретного протокола к договору о ненападении 1939 года. Его публикация утверждает новую версию истории войны и оправдывает Кремль, считает Константин Эггерт.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера