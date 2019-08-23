Когда действительно началась Вторая мировая война?

Ответ очевиден не для всех. Некоторые историки склонны считать, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941-го. Другие - что 23 августа 1939-го.
Прелесть плюрализма в том, что у каждого может быть свое мнение по любому вопросу. Казалось бы, очевиден тот факт, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года: немецкие войска вторглись в Польшу, а вслед за этим Великобритания и Франция объявили Германии войну. Но для немецкого Фонда имени Генриха Белля, Центра исторических исследований польской Академии наук в Берлине и Фонда германо-польского сотрудничества все не так однозначно. Они провели в среду, 28 августа, в Берлине дискуссию, посвященную началу Второй мировой и тому, как влияют споры о дате ее начала на работу музеев в странах Восточной Европы. Затея удалась. Дискуссия лишний раз продемонстрировала, как актуальная внешнеполитическая ситуация влияет на интерпретацию исторических событий в разных государствах.
Действительно ли датой начала Второй мировой стоит считать 1 сентября 1939-го? Может, война началась с вторжения советских войск в страны Балтии? Или с оккупации Франции летом 1940-го? Или 22 июня 1941-го? И какую роль сыграл во всем этом советско-германский договор о ненападении? Организаторы дискуссии из Польши и Германии не ограничивали себя рамками школьных учебников, а формулировали вопросы так, чтобы спровоцировать дискуссию. И в первом же раунде вопросов гости разошлись во мнениях. Половина участников дискуссии, ссылаясь на общественное мнение в представляемых ими странах, назвали датой начала Второй мировой не 1 сентября 1939-го, а 22 июня 1941-го.
Пакт Молотова-Риббентропа как начало войны
За провокационно сформулированной темой дискуссии явно скрывалась другая историческая дата - не менее важная для стран Восточной Европы: подписание 23 августа 1939 года советско-германского пакта о ненападении, секретный протокол к которому открыл дорогу переделу сфер влияния между нацистской Германией и Советским Союзом. И, например, в сегодняшней Литве скорее именно этот пакт воспринимается как национальная трагедия, а не вторжение вермахта в соседнюю Польшу, потому что пакт положил начало советской оккупации страны. Так интерпретирует отношение к этой дате в Литве Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina), доктор исторических наук, преподаватель Боннского университета.
Не менее сложно к роли СССР относятся и в Польше: там есть музеи истории Второй мировой, кураторы которых считают нормальным, если речь идет о преступлениях Второй мировой, вывешивать флаги со свастикой и серпом и молотом чуть ли не рядом, что немыслимо было бы в Германии. Как говорит Павел Махцевич, соучредитель и бывший директор музея Второй мировой в Гданьске, после 1989 года фокус общественного мнения страны сместился с преступлений нацистской Германии на преступления СССР против поляков, и польская публика ждет от музеев рассказа о злодеяниях не только фашистов, но и коммунистов.
Диаметрально противоположные взгляды на историю
Екатерина Махотина на примере Литвы объяснила трансформацию в восприятии Второй мировой после распада СССР: в странах Балтии приход советской власти воспринимается болезненнее самой войны. Поэтому, например, Музей геноцида в Вильнюсе был переделан в Музей оккупаций и сопротивления. И в центре литовского национального нарратива, говорит Махотина, оказалась партизанская война против СССР, а не Вторая мировая война.
В таком контексте точек соприкосновения с гостями из России становится все меньше. Как говорит Йорг Морре (Jörg Morre), директор Германо-российского музея в берлинском районе Карлсхорст, в здании которого был подписан акт о капитуляции Германии, участники подобных дискуссий, приезжающие в его музей из России, Украины и Беларуси, все чаще отделываются общими фразами или вообще молчат. "В России пакт о ненападении интерпретируется как шедевр сталинской дипломатии, - говорит Морре. - А все кошмары советской истории оправдываются победой в войне". По словам Морре, научные дискуссии в России и Германии имеют очень мало точек соприкосновения. Или не имеют их вовсе.
В свою очередь историк Екатерина Махотина призвала воздержаться от категоричных обобщений по поводу исторических нарративов и критики исторических воспоминаний, которая нередко звучит со стороны Германии в адрес России. Да, надо говорить и о жертвах коммунизма, и о том, что героизм проявляли не только советские солдаты, считает она. Но прямые сравнения двух диктатур - нацистской и советской - деструктивны и некорректны. Что касается музейной работы, то надо помнить, говорит Махотина, что у музеев бывают разные задачи: одни создаются для консолидации общества с помощью нарративов, а другие - для критического осмысления истории. К тому же восхищение собственной армией, в котором критики обвиняют Россию, свойственно не только ей: музеи вооруженных сил есть во многих странах Европы.
"Не надо преувеличивать национал-имперские тенденции в России, - считает Махотина. - Чиновники могут говорить что угодно. Гораздо важнее то, что написано в школьных учебниках. А там черным по белому написано, что пакт Молотова-Риббентропа открыл дорогу оккупации Польши Германией. Это никто в России не замалчивает". По словам боннского историка, дебаты вокруг интерпретации событий Второй мировой - как в России, так и в Германии - во многом обусловлены актуальной внешнеполитической ситуацией. А еще, когда речь заходит о разделе Европы в конце 1930-х годов, нельзя забывать и о"мюнхенском сговоре" 1938 года, открывшем дорогу разделу Чехословакии, - считает Екатерина Махотина.
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