Когда "Брекзит" Джонсону не в помощь

Планы британского премьера Бориса Джонсона на быстрый выход его страны из Евросоюза, похоже, терпят крах. Спасение утопающих в данном случае - дело рук самих утопающих, напоминает Сергей Елкин.
Премьер Великобритании выразил готовность дать парламенту больше времени для изучения новой сделки с ЕС по "Брекзиту". В то же время он сказал, что в таком случае парламент должен согласиться на досрочные выборы. (24.10.2019)
Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона отправить парламент на принудительные каникулы. После такого вердикта Джонсон должен уйти в отставку, считает Барбара Везель. (24.09.2019)