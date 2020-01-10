Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам

Уже через 50 лет до 3,5 миллиарда человек могут оказаться в зонах непригодных для жизни погодных условий, если человечество не остановит изменения климата на планете, сократив выбросы СО2. Таков основной вывод исследования "Future of the human climate niche" ("Будущее климатической среды обитания человека"), опубликованного в одном из наиболее авторитетных научных изданий в мире, журнале Национальной академии наук США (PNAS).

Для своего исследования группа авторов - антропологи, экологи и исследователи климатических изменений - использовала базы данных об исторически сложившемся расселении людей на планете и сравнила эти данные с климатическими условиями в этих регионах. Ученые, по их словам, с удивлением обнаружили, что наибольшее число поселений располагается в "довольно узком диапазоне": в областях со среднегодовой температурой от 11 до 15 градусов. Это климатически-географическое распределение ученые назвали "экологической средой обитания человека".

Среда обитания человека сократится, прогнозируют ученые

Однако быстрое глобальное потепление грозит нанести серьезный ущерб среде обитания человека, которая практически не менялась последние 6000 лет, как выяснили ученые. За основу они взяли прогнозы последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), который исходит из того, что глобальная концентрация парниковых газов будет в целом нарастать. Второй основой для расчетов стал один из базовых сценариев будущего развития планеты и динамики роста численности населения (SSP3), составленный международной группой ученых, который также используется IPCC.

29 градусов - температурный "режим" Сахары

Расчеты показали, что общая территория планеты, на которой среднегодовая температуры превысит 29 градусов, к 2070 году увеличится с 0,8 процента до 19 процентов земной суши. 29 градусов по Цельсию - это температурный "режим" пустыни Сахара.

Проблема заключается в том, что температура повысится не только в практически необитаемой зоне пустынь, но и в густонаселенных районах с самыми высокими темпами рождаемости на планете. Практически необитаемыми могут стать значительные ареалы в Южной Америке, Индии, Африке, Северной Австралии и Юго-Восточной Азии.

Всего в исследовании участвовали ученые из 9 научных центров, в том числе из США, Дании, КНР, Японии и Великобритании. Эксперты на основании данных пришли к выводу, что каждый дополнительный градус среднегодовой температуры на Земле способен оставить примерно миллиард человек без привычных (а точнее, пригодных для жизни) условий существования. Если говорить об отдельных странах, то глобальное потепление только в Индии лишит среды существования миллиард человек, а в Нигерии, Пакистане, Индонезии и Судане не менее 100 миллионов - в каждой из этих стран.

Глобальное потепление - причина миграции и конфликтов

Но жизнь изменится везде: в большинстве регионов со среднегодовой температурой около 13 градусов она может вырасти до 20, это сопоставимо с климатом сейчас в Северной Африке, европейском Средиземноморье и Южном Китае. Для сравнения: сегодня среднегодовые температуры в России колеблются от -23 на Севере до почти 14 градусов в Сочи.

Изменения климата уже привели к потокам беженцев

Усилят ли эти климатические процессы глобальную миграцию? Ученые воздерживаются от того, чтобы однозначно это утверждать, ссылаясь на то, что причины миграции разные, хотя и считают именно такой сценарий самым вероятным. Большинство регионов, которым угрожают экстремальные температуры в будущем, относятся к наиболее бедным в мире, и их возможности приспосабливаться к ухудшающимся погодным условиям ограничены, пишут авторы исследования. Так или иначе, последствия будут трагическими, предупреждают она. "Это будет иметь не только опустошительные прямые последствия, но и усложнит борьбу с такими кризисами, как новые пандемии", - предсказывает нидерландский исследователь проблем экологии Мартен Шеффер.

От изменения климата нет вакцины

В прошлом, когда менялся климат, а человечество лишалось оптимальных условий существования, это приводило к конфликтам и массовой миграции, заметил соавтор исследования, археолог Тим Колер из Вашингтонского госуниверситета. Человечеству следует иметь план на случай реализации подобных сценариев в будущем. Ведь уже сегодня миграция усиливает международную напряженность, хотя за пределами страны своего рождения живет "относительно умеренное число - порядка 250 миллионов человек", пишут авторы исследования.

Среда обитания человека становится все меньше

"Коронавирус изменил мир так, как еще несколько месяцев назад это едва ли было возможно представить. Результаты наших исследований показывают, что потепление климата способно привести к похожим процессам", - говорится в заявлении Мартена Шеффера, который руководил проектом группы ученых. Скорость развития климатического кризиса не так заметна, как распространение пандемии, но, в отличие от вируса, на улучшение ситуации в ближайшее время, уверен Шеффер, надеяться не приходится.

Человечество не может представить масштаб грозящих изменений

"Потепление климата изменит температурные условия целых городов и даже стран настолько, что сегодняшние жители пока не могут этого представить", - прокомментировал публикацию профессор географии в Эксетерском университете Нил Адгер, который консультировал авторов исследования. Адгер, которого цитирует газета Washington Post, предсказывает, что повышение температуры приведет к глубокому изменению в мировой экономической географии.

Ханс Йоахим Шельнхубер

Исследование заметил и немецкий корифей в вопросах глобального потепления, основатель и почетный директор Потсдамского института по исследованию климата Ханс Йоахим Шельнхубер (Hans Joachim Schellnhuber). Шельнхубер, который на протяжении многих лет является советником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) по вопросам климатических изменений, отметил, что исследование количественно показало "относительно малую, исторически сложившуюся среду обитания человечества" и подкрепило его точку зрения, согласно которой "частью глобальной стратегии по адаптации к изменениям климата должна стать масштабная - управляемая, получающая поддержку - миграция".

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

