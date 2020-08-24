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Классицизм

Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz - Schloss und Park Oranienbaum. UNESCO-Welterbe. Barock. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (фоторепортажи) 24.08.2020

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Nutzungsbeschränkungen beachten +++ Bild nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu Verwenden! +++ Copyright: DW / Maksim Nelioubin Marmorpalais, Potsdam.

Достопримечательности Потсдама 13.12.2017

Сан-Суси, Китайский домик, Новый дворец, Мраморный дворец, Цецилиенхоф, Александровка, Бельведер, Бабельсберг, Глинике, Закровский парк, Павлиний остров.
Nutzungsbeschränkungen beachten +++ Bild nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu Verwenden! +++ Copyright: DW / Maksim Nelioubin Park Glienicke, Potsdam.

Глинике - дворец, около которого обменивали шпионов 17.07.2017

Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.
Potsdam, Marmorpalais, koloriertes Foto um 1900 | Verwendung weltweit

Мраморный дворец - резиденция прусских королей 06.03.2017

Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.

Schlittschuhläufer sind am 13.02.2017 in Potsdam (Brandenburg) bei strahlendem Sonnenschein auf dem zugefrorenen Heiligen See vor der Kulisse des Marmorpalais unterwegs. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Мраморный дворец в Потсдаме - памятник раннего классицизма 17.02.2017

Эта фотография агентства dpa была сделана в столице немецкой земли Бранденбург Потсдаме в середине февраля.
Wörlitzer Park (Wörlitzer Garten, Wörlitzer Anlagen), UNESCO-Welterbe. Deutschland entdecken, Reportage. Felseninsel Stein und Villa Hamilton, Vesuv von Wörlitz, Vulkan, künstlich. Klassizismus. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия 20.05.2016

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
19.10.2015 *** Das Kopfsteinpflaster vor dem Brandenburger Tor in Berlin glänzt am frühen Morgen des 19.10.2015 durch den Regen. Foto: Paul Zinken/dpa

Достопримечательности Германии: Бранденбургские ворота (фото) 03.11.2015

Бранденбургские ворота были построены в Берлине в 1789-1791 годах в стиле классицизма.
27.10.2012 *** Besucher betrachten am 27.10.2012 bei der Museumsnacht auf Schloss Friedenstein in Gotha (Thringen) das Ekhof - Theater. Nach Angaben der Stiftung Schloss Friedenstein kamen rund 600 Besucher, die neben der Eroeffnung der Sonderausstellung zur umfangreichen Insektensammlung des Thringer Forschers August Kellner (1794-1883) unter anderem Fhrungen durch das Schlossmuseum, das Ekhof-Theater und die Forschungsbibliothek angeboten bekamen. Foto: Michael Reichel (ari)

10 самых красивых старинных театров Германии 05.08.2015

Европейский маршрут исторических театров проходит через несколько стран. Мы представляем 10 старинных театров Германии - великолепных образцов архитектуры и сценического искусства.
Wörlitzer Park (Wörlitzer Garten, Wörlitzer Anlagen), UNESCO-Welterbe. Deutschland entdecken, Reportage. Park, Fenster, Durchgang, zugewachsen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Всемирное наследие: княжеский парк в Вёрлице 02.07.2015

Искусственный вулкан, первый немецкий дворец в стиле классицизма, первые в Германии памятники неоготики, первый чугунный мост. Все они находятся в одном месте…
Bildbeschreibung: Imperia Tower im neuen Geschäfts- und Finanzdisktrik Moskwa-City in Moskau, in dem sich das neue Highlevel-Hostel in der 43. Etage befindet. Titel: Außenansicht des Imperia Towers in Moskau Schlagworte: Moskwa-City, Highlevel-Hostel, Imperia Tower Wer hat das Bild gemacht?: Milena Reimann Wann wurde das Bild gemacht?: 17.10.2014 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Moskau, Moskwa-City In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel zur Tourismuskrise in Moskau

Вадим Басс: О московском новоделе и болтливости советской архитектуры 09.06.2015

Историк архитектуры, доцент петербургского Европейского университета Вадим Басс оценивает в интервью DW башни Москва-Сити, российский новодел и "болтливость" архитектуры советской.
Die Büste Friedrich Schillers scheint am 01.12.2014 durch die sanierten Fenster im Gesellschaftszimmer im Schillerhaus in Weimar (Thüringen) auf den Weihnachtsmarkt zu blicken. Die Klassik Stiftung eröffnet Schillers Wohnhaus nach Instandsetzungsarbeiten am 2. Dezember. Foto: Michael Reichel/dpa

Дом Шиллера в Веймаре открыт после реконструкции 01.12.2014

В Веймаре после реконструкции открыт дом Шиллера. Поэт и драматург провел в нем годы, которые стали основой целой эпохи, получившей название "веймарский классицизм".
Blick auf die Weinbergterrassen vor dem Schloss Sanssouci in Potsdam, aufgenommen am 03.04.2011. Touristen entscheiden immer kurzfristiger, ob sie verreisen. Ganz besonders trifft dies für den Kurztrip über Ostern zu, wie eine dpa-Umfrage ergab.Derzeit sei das Ostergeschäft noch nicht absehbar. Die Branche blickt jedoch positiv auf das Fest, so der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Brandenburg. Foto: Patrick Pleul dpa/lbn (zu dpa-Umfrage lbn vom 09.04.2011) +++ ACHTUNG: Verwendung nur im Rahmen der aktuellen Berichterstattung zum Tourismus zu Ostern +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Беззаботный" Сан-Суси и другие прусские памятники ЮНЕСКО 13.11.2014

Общая площадь этих памятников составляет около 500 гектаров. К ним, в частности, относятся Новый дворец, дворцы Бабельсберг и Глинике, а также русская колония Александровка.
Bildnummer: 51809617 Datum: 27.01.2006 Copyright: imago/PAN-IMAGES/Nordmann Herkulesstatue im Bergpark Bad Wilhelmshöhe auf dem Wahrzeichen - Oktogon - in Kassel , Gebäude, außen, Außenansicht; 2006, Kassel, Statue, Statuen, Herkules, Figur, Figuren, Wahrzeichen; , quer, Kbdig, Einzelbild, Bildhauerei, Kunst, Froschperspektive, Perspektive, Deutschland, , Reisen, Hessen, Europa

Парк Вильгельмсхёэ: Всемирное наследие под присмотром Геракла 02.09.2014

Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды.
Wörlitzer Park (Wörlitzer Garten, Wörlitzer Anlagen), UNESCO-Welterbe. Deutschland entdecken, Reportage. Glasfenster, Glasmalerei, Taube. Aufgenommen: DW / Maksim Nelioubin.

Швейцарские витражи немецкого князя 28.03.2014

Фоторепортаж об уникальнейшей коллекции средневековых витражей в Вёрлице, собранной князем Фридрихом Францем фон Ангальт-Дессау.
ARCHIV - Ein Fußgänger läuft am 24.01.2012 an der Staatsoper in München (Oberbayern) vorbei, die sich in einer Wasserpfütze am Boden widerspiegelt. 1963 wurde das Theater nach dem 2. Weltkrieg wiedereröffnet. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Мюнхене отметили 50-летие восстановления здания Баварской оперы 18.11.2013

После войны жители города настояли на реконструкции старого здания в стиле классицизма вместо строительства новой бетонной коробки.
Heidelberg bei Nacht #63989385 - Heidelberg bei Nacht © eyetronic

100 мест, которые надо увидеть в Германии 02.10.2013

Рейтинг немецких достопримечательностей.
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