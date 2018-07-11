Китайцы построят в Германии завод по выпуску батарей для электромобилей

Жители живописной Тюрингии рабочими местами на высокотехнологичных предприятиях пока особо не избалованы. Но теперь у этой федеральной земли на востоке Германии появился шанс стать "одним из важнейших европейских центров разработки и производства аккумуляторных батарей для электромобилей".

В Тюрингии подобных инвестиций не было 10 лет

Именно так министр экономики Тюрингии Вольфганг Тифензее (Wolfgang Tiefensee) расценил подписанное 9 июля в Берлине соглашение о строительстве вблизи земельной столицы - Эрфурта - завода китайской компании CATL. "Для нас это важнейшее инвестиционное решение последних десяти лет, и оно сразу же катапультирует Тюрингию в первую лигу на этом рынке", - подчеркнул министр.

Министр Вольфганг Тифензее и гендиректор CATL Робин Цзэн представляют проект завода под Эрфуртом

Ведь мировой автопром все больше переключается на выпуск электромобилей, а для них ключевым, самым сложным и дорогостоящим компонентом является не мотор, как у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а аккумуляторная батарея. Однако немецкие и в целом европейские автостроители в свое время упустили момент, когда надо было усиленно вкладываться в развитие этой технологии, а потому теперь они вынуждены закупать батареи в Азии - в Японии, Китае и Южной Корее, или в США.

В долгосрочном плане это может привести к чрезмерной зависимости европейских автостроителей от импорта с других континентов. К тому же они упускают крайне важное звено в цепочке создания добавленной стоимости. Поэтому в 2017 году Европейская комиссия (правительство Евросоюза) взялась за формирование "батарейного альянса"- объединения заинтересованных европейских фирм, которые могли бы профинансировать строительство на территории ЕС нескольких крупных заводов по выпуску аккумуляторных батарей.

Компания из КНР помогает индустриальным планам Брюсселя

И вот теперь фирма CATL (Contemporary Amperex Technology) из города Ниндэ в китайской провинции Фуцзянь фактически внесет свой вклад в реализацию индустриального плана Брюсселя. За 240 миллионов евро она построит под Эрфуртом завод, в котором в 2021 году начнут трудиться порядка 600 человек. В перспективе число рабочих мест может возрасти до 1000, поскольку инвестор из Китая намерен не только расширять производство на этом предприятии, но развернуть здесь научные разработки.

Компания BMW стремительно наращивает выпуск электромобилей разных моделей

Указывая на особенность заключенного с CATL соглашения, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) заявил: "Обычно звучит упрек, что китайские инвесторы всего лишь скупают ноу-хау в Германии. Теперь же китайский инвестор приходит не только с деньгами, но и со своей технологией".

Компания CATL была создана всего семь лет назад, в 2011 году, и в кратчайшие сроки стала крупнейшим в Китае (по некоторым данным, и в мире) производителем аккумуляторных батарей для электромобилей. Основал компанию инженер Цзэн Юйцюнь, которого нередко сравнивают с Илоном Маском - руководителем выпускающей электромобили (и батареи к ним) американской компании Tesla. Двух этих предпринимателей роднит не только инновационное мышление, но и ярко выраженные экологические убеждения.

BMW - соинвестор и первый клиент

Сделав ставку на международную экспансию, компания CATL решила разместить свой первый в Европе завод именно в Германии, чтобы быть поближе к основным нынешним и, возможно, будущим клиентам - немецким автостроителям BMW, Volkswagen и Daimler.

С BMW китайская компания сотрудничает уже с 2011 года. Баварский концерн 9 июля сразу после подписания инвестиционного соглашения между CATL и Тюрингией объявил о том, что купит у партнера из КНР аккумуляторные батареи на 4 миллиарда евро. Основная часть из них будет изготовлена в Китае, однако 1,5 миллиарда евро из этой суммы пойдут на оплату батарей, которые через три года начнут выпускать на заводе под Эрфуртом. BMW станет соинвестором этого предприятия.

Выбор на столицу Тюрингии пал в том числе и потому, что выделенная под завод площадка в новой промзоне расположена в непосредственной близости от пересечения двух автобанов - это обеспечивает будущему заводу CATL оптимальную транспортную инфраструктуру. Отсюда до завода BMW в Дингольфинге, который в 2021 году начнет выпускать электромобиль BMW iNext, всего 400 километров.

Подписание инвестиционного соглашения между Тюрингией и CATL и объявление BMW о первом заказе для будущего завода были приурочены к состоявшимся в Берлине 9 июля пятым межправительственным германо-китайским консультациям на высшем уровне.

Комментируя проект завода под Эрфуртом, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) недвусмысленно дала понять, что предпочла бы вариант, при котором его построили бы немецкие или европейские инвесторы. По ее словам, она приняла к сведению, что в данный момент это невозможно. "Если бы мы сами смогли это сделать, я бы по этому поводу особо не грустила", - добавила Меркель на пресс-конференции с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

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