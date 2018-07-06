Китайские агенты в ФРГ пытаются вербовать сотрудников бундестага

Китайские агенты в Германии пытаются завербовать сотрудников бундестага, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ) в пятницу, 6 июля, со ссылкой на осведомленные источники. Согласно их информации, по инициативе министерства госбезопасности в Пекине в соцсети LinkedIn были созданы не менее 500 подставных аккаунтов, с помощью которых устанавливаются контакты с немецкими чиновниками.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) предостерег от "масштабных попыток" китайских шпионов проникнуть, в частности, в парламенты, министерства и ведомства", отмечает SZ.

Летом 2016 года человек, зарегистрированный в LinkedIn как "китайский менеджер Джейсон Ван", связался по интернету с одним из депутатов бундестага из фракции ХДС/ХСС, похвалив его экспертные заключения в области внешней политики и предложив ему 30 тысяч евро за составление "аналитических материалов", пишет SZ. Ван производил впечатление серьезного человека, поскольку в числе его знакомых в соцсетях были немецкие политики и известные исследователи. Депутат вступил с Ваном в переписку, но об этом узнало Федеральное ведомство по охране конституции, которое вовремя уведомило немецкого парламентария о возможной угрозе.

Во втором случае, о котором рассказывает SZ, китайский шпион установил контакт с сотрудником аппарата другого депутата бундестага, который после этого несколько раз летал в КНР и получил от китайской стороны за "исследования" в общей сложности 10 тысяч евро. По информации газеты, поездки немецких чиновников в Китай являются одной из основных целей китайских шпионов, так как на своей территории спецслужбы КНР используют "любые возможности", чтобы заразить телефоны и компьютеры объектов шпионажа вирусами.

Российские шпионы осторожнее китайских

В последние годы много говорили о российских спецслужбах и их хакерах, но китайские шпионы гораздо опаснее, пишет SZ со ссылкой на ведомство канцлера ФРГ. Так, Россия якобы хочет только разрушить, посеять хаос, без определенной цели, а Китай, напротив, - завоевать влияние, которое можно контролировать на протяжении долгого времени, что гораздо опаснее. Один из высокопоставленных сотрудников немецких спецслужб в беседе с SZ назвал российских шпионов более осторожными, чем их "бесцеремонные и наглые" китайские коллеги.

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